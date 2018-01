Van puerta a puerta por los barrios y hacen un seguimiento del animal

“Salimos a los barrios a castrar porque estamos desbordados por la cantidad de cachorros que nos traen o encontramos abandonados”, dijo a EL PUEBLO, una de las colaboradoras de PRODEA (Protectora de Animales), Cecilia Peirano, al ser consultada por la situación de dicha institución.

En este sentido, Peirano informó que viene siendo muy intensa la labor de la protectora en lo que tiene que ver con las castraciones que se realizan en los barrios y aseguró que las que lleva a cabo Zoonosis no son suficientes. Por eso, decidieron salir a los barrios, puerta a puerta e incluso hacen un seguimiento posterior del animal.

“Nosotros trabajamos diferente a Zoonosis, hacemos un seguimiento del animal. Salimos a los barrios a castrar porque estamos desbordados por la cantidad de cachorros que nos traen o encontramos abandonados”, afirmó Peirano.

PRODEA realizó más de 250 castraciones en dos meses y solo en los últimos 15 días se castraron 90 perros, lo que significa un trabajo intenso y un desgaste económico importante para la institución y sus colaboradores.

El trabajo que realiza PRODEA va más allá de la castración al animal, hay todo un seguimiento de los casos, hay un trabajo puerta a puerta y una asistencia posterior con desparasitación y otros temas vinculados a los animales. Se trata sin lugar a dudas, de un trabajo bien importante que lleva dedicación y recursos económicos.

REUNIÓN CON LIMA

Esto llevó a que la protectora mantuviera días atrás una reunión con el intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, para mantenerlo informado de la actividad que llevan a cabo y solicitarle un mayor apoyo económico.

Si bien actualmente existe un convenio vigente y la comuna vierte a PRODEA 70 mil pesos mensuales, desde el refugio esperan un mayor apoyo en atención al trabajo que realizan y la necesidad de incrementar los ingresos.

Actualmente, el refugio cuenta con 325 perros en la chacra sin contar muchos cachorros que están en casas de familia esperando ser adoptados y en estos casos llegan a ser 35 perros más.

MÁS COLABORACIÓN ANTE PERROS

EXTRAVIADOS EN

LAS FIESTAS

Con las fiestas tradicionales de fin de año y los estruendos que generan los fuegos artificiales es muy común que se extravíen perros u otras mascotas de los hogares, muchos que corren desorientados ante tanto ruido.

Más allá de eso, en la visión de una de las colaboradoras de PRODEA es que año a año se viene notando un crecimiento en el apoyo a las mascotas perdidas así como también en lo que tiene que ver a la devolución de las mismas a sus dueños.

Es común que veamos publicaciones en las redes sociales con fotos de perros perdidos, sobre todo en estas fechas de Navidad y Año Nuevo y como la gente se solidariza con esa causa.

“Evidentemente los fuegos artificiales con mucho ruido afectan no solo a los perros también hay muchos bebés que se ven afectados y nosotros desde la protectora no podemos impedir que se tiren fuegos artificiales pero sí apelar a la conciencia de al gente para atenuar los estruendos”, comentó.

En el refugio de PRODEA, estas fiestas se vivieron bastante tranquilas, si bien la chacra esta alejada del centro de la ciudad tiene algunos barrios muy cerca y es inevitable que se escuchen los ruidos de los festejos.

Más allá de eso, se tomaron todas las precauciones necesarias sobre todo con los perros más complicados, separándolos de sus caniles habituales y resguardándolos más.

Sobre la posibilidad de prohibir el uso de pirotecnia en Salto, Peirano señaló que eso no está al alcance de la protectora pero tiene conocimiento que en Concordia (Argentina) hay alguna legislación sobre eso.