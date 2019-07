Se inaugura Museo en el Liceo No.2

El proyecto de la creación del museo surgió en torno a una instancia de concepción pedagógica del aprendizaje por descubrimiento – que en su momento fue la investigación de los símbolos del patrimonio funerario. Posteriormente se vinculó a otras actividades relacionadas a la investigación documental identificando hechos y sucesos que acaecieron en Salto. En la actualidad se concreta un anhelo de años – la instalación de un museo y a través de los diferentes objetos que revisten un tiempo de antigüedad (que puede ser de veinte a treinta años) porque ya no corresponden a la contemporaneidad de los estudiantes y les revela una época y nuevos elementos que ellos no manejaban. Se viene trabajando junto al alumno Pablo Villaverde que es propietario de una interesante colección de fotos. También Edison Emmeneger que tiene una colección muy valiosa. Se trata de un museo abierto donde se estarán haciendo constantemente exposiciones.

APRENDIZAJE A PARTIR DE LA DIDÁCTICA DEL OBJETO (REFLEXIÓN DEL PROFESOR JOSÉ BUSLÓN)

“Partimos de la premisa que los objetos del museo ,son instrumentos didácticos ,que pueden ayudar en la preparación de las lecciones , y transformase en el centro de interés que contribuyan al aprendizaje real.“De esta manera el objeto se relaciona con el concepto y da sentido a la construcción del relato histórico,un relato abstracto pero que nos aproxima a condiciones de existencia, las que nutrimos con datos y otros conceptos previos.“En este sentido una diversidad de objetos nos habla de una diversidad de historias , de un pasado también diverso.

Si se pretende enseñar historia desde las fuentes, no se puede renunciar al uso de los objetos del museo. De hecho hay etapas y momentos de la historia que lo conocemos por el hallazgo de restos que nos permiten realizar a partir de los mismos determinadas inferencias , de lo particular a lo general y lo general a lo particular. “Cualquier objeto puede resultar de utilidad aunque a priori le restemos trascendencia , nos podrían ayudar a recrear como vivía la gente común , sus hábitos y costumbres , los distintos procedimientos útiles o artísticos. A su vez también la evolución de esas prácticas o de la tecnología, algo que para nosotros , contemporáneos , no resulte de interés por que lo hemos conocido y utilizado,en cambio para un adolescente puede resultar toda una novedad , que cognitivamente le haga ver que el mundo no comenzó con su experiencia de nativo digital , sino que todo es el resultado de cambios y transformaciones, de un mudo dinámico que merece ser pensado desde una óptica critica.“Aunque pueda resultarnos nuevo, no lo es, el tema de la construcción de didáctica sobre los objetos , que de hecho fue precursoras de corrientes como el constructivismo.“Como hemos dicho , el objeto enseña , permite una interacción sensorial que conduce al auto aprendizaje lúdico , ayudando a desarrollar lo sentidos. Mentalmente, generan centros de interés , desarrollando su capacidad analítica para después pasar a lo global cuando en el niño y adolescente ocurre generalmente a la inversa.“De esta manera el docente puede trabajar con el estudiante , la observación , asociación y expresión, de los conocimientos construidos, que no se trata únicamente de repetir una lección transmitida de forma lineal.“El aprendizaje concebido así promueve alegría, una forma alegre de descubrir y descubrirse en la vida , en contacto con la naturaleza. “Tan importante como el aprendizaje de los estudiantes,resulta el hecho de que este pueda expresar sus conocimientos y en ésto contribuye el objeto museístico, que permite fijar la imagen del concepto. Le permite expresarse mejor y esto se transforma en un elemento de referencia.“El alumno trabaja a partir de inclusores, es decir – conceptos que ya existían en su mente y que les posibilitan aprender nueva información y cuanto más se sabe, mejor y más se aprende. El museo se transforma a partir de sus objetos en una fuente de saber. Se enseña desde el enigma ¿Para qué pudo servir? ¿Cómo funcionaba? Ello lleva a la indagación, al abordaje de la didáctica de los objetos.“Por todas estas razones, que resultan escasas aun es que creemos que la experiencia del “Museo en el liceo” puede resultar impulsora de saberes de involucramiento con la historia y cultura local, pasando por la Geografía, Arqueología, y en realidad por todas las disciplinas que hacen a nuestra realidad.

Esta experiencia está enfocada al contacto con la comunidad a la cual los estudiantes volcaran sus experiencias y conocimientos pero también recibiremos de ella sus aportes, transformando la institución educativa en una institución inclusora de saberes que en la mayoría de los casos son menospreciados pero que bien hacen a la cultura colectiva, de una formación no formal, pero no por esto menos valedera.