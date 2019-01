Seguramente este 2019 será un nuevo año de proyectos y realizaciones.

En primer lugar, tenemos que mencionar los Cursos de Verano de febrero. Con mi compañera de equipo, la Prof. Ana Almeida trabajaremos el viernes 22 de febrero temas de Historia reciente del Uruguay” – sostiene la Profesora Mónica Nicollielo, destacando la importancia de los Cursos de Verano que comenzarán el mes próximo.

El horario será de 9 a 12 y de 14 a 18 en el CERP. Se expiden certificados y su valor es el mismo que los que se están organizando en IPA, son Cursos de Verano de Formación Docente.

Llamamos Historia reciente a la que comienza en 1945, después de la II Guerra Mundial.

Es un período de cambios profundos, muy interesante desde muchos puntos de vista y que hoy resulta ineludible para comprender los acontecimientos que ahora se están desarrollando.

El énfasis más importante lo vamos a poner en el proceso político, pero es evidente que este no puede comprenderse sin el contexto internacional.

Dentro del proceso político abordaremos los hechos más importantes después de la reforma constitucional de 1966, que estableció un sistema presidencialista. Otro proyecto, ya en el marco de La Ruta de la Plata, que venimos implementando ya desde 2015, cuando se cumplió el bicentenario del Congreso de Concepción del Uruguay, es un viaje por la región que nos permita entender «in situ», es decir, estando en el lugar, temas como el Virreinato, la Liga Federal o la independencia del Uruguay y su organización constitucional.

Un proyecto no menos importante es el que plantea un trabajo más estrecho con la Inspección de Historia.

En este sentido, las Inspectoras están haciendo un sondeo sobre las buenas prácticas docentes en Salto, que quieren que se conozcan y quieren difundirlas. Animamos por eso a los docentes de Salto a darlas a conocer porque se están haciendo cosas muy buenas aquí”.

-¿Cómo funcionan los cursos de verano?

-“Los Cursos de Verano también están dirigidos a egresados y profesores en actividad, no solo a estudiantes.

El ingreso de los estudiantes está previsto en los Cursos Propedéuticos que se realizan durante los primeros días de marzo. Existen también cursos de apoyo para los estudiantes que están cursando materias y deben dar exámenes. Los invitamos también a acercarse al Departamento de Historia para consultas y cursos de apoyo”.

-¿Los cursos permiten reforzar los conocimientos del alumnado?

-“Es muy importante que los estudiantes no pierdan la conexión con la institución durante las vacaciones y que los egresados continúen asistiendo para capacitarse y formarse, o recibir otro tipo de ayuda y hacer consultas.

También es muy importante que estudiantes y profesores de Salto participemos en actividades culturales en general, para promover la cultura, lo que se llama movida cultural.

Estamos en una ciudad que ha sabido ser eje literario, en las artes plásticas, en estudios académicos. Salto se ha destacado siempre por eso.

Además del desarrollo de las iniciativas propias para beneficio local también me parece importante hacer aportes a la cultura nacional y también regional.

Somos un departamento que históricamente ha tenido vínculos muy importantes con Brasil y Argentina.

El Centro Regional de Profesores, desde el momento que fue fundado y planificado con criterio regional, apunta a eso, pero incluso es posible trascender lo que es la región litoral y participar en actividades de mayor envergadura. Depende del momento del año y de los intereses.

En general, este año hubo aumento de matrícula en toda Formación Docente.

Eso por un lado y por otro, pienso que los jóvenes están muy atentos a este tipo de propuestas. Creo que se ha ido formando toda una motivación por participar en actividades extracurriculares además de las curriculares. Esto hay que afirmarlo y sostenerlo. En general el CERP siempre ha tenido buena inscripción y buen egreso.

Si miramos a nuestro alrededor, la mayoría de los profesores, adscriptos y directores de liceos de Salto son egresados del CERP. Esto permite seguir trabajando con quienes una vez fueron nuestros alumnos, pero ahora en otro contexto.

En este sentido, podemos hablar de las actividades formales e informales que estamos haciendo en ese otro contexto. A las formales ya me he referido; entre las informales figuran las que estudiantes, docentes de Educación Secundaria y Formación Docente, o simplemente personas curiosas y entusiastas estamos haciendo con la Intendencia a los efectos de formar un Instituto de Historia en Salto, que ha tenido sus propios Cursos de Verano durante los meses de noviembre-diciembre de 2018. Se llama ILEH (Instituto Libre de Enseñanza de la Historia) sucesor de APROFUH (Asociación Pro Fundación de una Universidad de Historia en Salto).

Esta iniciativa, como te decía en el marco de la educación no formal, que tiene su propio consejo CONENFOR por Ley de Educación”.

-¿Qué expectativas surgen para este año?

-“Para este año hay muchas expectativas porque 2019 promete ser un año bisagra.

Nos encontramos ante la perspectiva de muchos cambios, algunos de los cuales podrían ser positivos.

Por un lado Formación Docente está en pleno proceso de reorganización con miras a convertirse en Universidad Pedagógica.

Por este motivo, por ejemplo, se está llamando a concursos. Por otro lado, yo creo que todos los cambios son desafíos y oportunidades abiertas. Y me parece también muy importante que este año podamos trabajar de forma más estrecha con la Inspección de Historia y con docentes de otros departamentos, como los de Artigas, que están trabajando muy bien, están motivados y han formado una Asociación de Profesores que está organizando entre otras cosas, Congresos de Historia

En cuanto a los estudiantes del CERP, tenemos una generación muy entusiasta que ha cursado su primer año y ahora ingresa a segundo, que es el nivel donde dicto mis cursos y los espero conocer.

Y los de cuarto del 2018, que ya trabajaron en 2018 con grupos a cargo, ya figuran entre nuestros egresados y están muy interesados en seguir estudiando, formándose, y participando en actividades culturales”.

¿Para este año se viene algún viaje académico?

-“Tenemos previsto viajar este año a Rosario y Santa Fe, ciudades argentinas del río Paraná.

Esto lo haremos en el marco del proyecto La Ruta de la Plata, que llamamos así no solo porque era la ruta por la cual circulaba la plata que venía de Potosí a Buenos Aires, pero por otro lado, porque fue el origen de la actual región del Río de la Plata.

En Rosario tenemos ya los contactos académicos con la Universidad”.