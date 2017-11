Provienen de la Universidad Autónoma de México

Dos profesionales mexicanos pertenecientes a la Universidad Autónoma de Chiapas, están realizando una Maestría en Desarrollo Local en la Universidad Católica Sede Salto, llevando adelante una instancia de orientación metodológica y práctica sobre los temas que estudian, uno está enfocado en Cadenas Agroalimentarias y otro en el área de Salud Local.

Los estudiantes eligieron hacer su pasantía en la Universidad Católica Sede Salto, a fin de culminar su tesis, poniéndose en contacto a su vez con el Instituto de Desarrollo Local y Regional. Los universitarios están llevando un trabajo de campo para vincularse con los diferentes actores. El Director Magister Emilio Silva los está guiando en los temas de Desarrollo Local “en un marco de aprendizaje recíproco”.

Angel Burgos – estudiante de la Universidad de Chiapas ha emprendido el trabajo de investigación acerca de las cadenas agroalimentarias. “En México estamos estudiando el enfoque de una producción de café y la dinámica de pequeños productores que trabajan con el café orgánico y cómo las cooperativas se insertan en el mercado local regional agrupando a las familias indígenas. “Cómo las empresas sociales de pequeños productores se empiezan a insertar en los nodos de las cadenas productiva, de tal forma que puedan aprovechar más las ganancias. Sabemos que los mayores rendimientos de ganancia están en la parte final de la cadena agroalimentaria. La idea de venir a Salto es conocer lo que se está haciendo en ese aspecto aquí y cómo es la realidad hortifrutícola de vuestro país.

Otro punto de interés es conocer de primera mano las consecuencias del cambio climático y qué están haciendo los horticultores frente a ello. Para mí ha sido una experiencia bastante buena. Es otro panorama y otra forma de trabajo”.

La estudiante Rocío Ruiz hizo énfasis en el área de la salud. “La experiencia dentro del programa de investigación y desarrollo regional y local nos está dotando de herramientas que son teóricas muy cercanas a herramientas que pueden ser metodológicas. A nosotros nos ha resultado un tanto complejo entender este marco, pero que a la vez nos está siendo de mucha utilidad. Mi trabajo de investigación está enfocado en la cultura. Las políticas públicas de atención a la salud en Chiapas vincula a la medicina tradicional indígena con la medicina alópata. Están intentando trabajar en conjunto, como el caso de parteras empíricas que trabajas a través de una política intercultural. He llegado a la conclusión que un programa de desarrollo local vinculado a la salud debe desarrollarse en concordancia con la realidad cultural del lugar, de lo contrario no se cubren las necesidades.

Para mí ha sido sorpresivo el hecho de que aquí no exista la etnomedicina. El proceso en México ha llevado muchos años pero se ha avanzado mucho.

La población allí tiende a recurrir a las terapias alternativas y muchos médicos cirujanos se están formando en está área, cultivando ambos paradigmas” – reflexionó la profesional.