En un comunicado remitido a nuestra Redacción por un grupo de profesionales liberales principalmente del campo del Derecho, ante la paralización total de las actividades, piden ser contemplados con exoneraciones en pagos fiscales.

EL COMUNICADO

La realidad de los profesionales liberales, aquellos profesionales que detentan empresas unipersonales en el rubro servicios personales también fue afectada por el COVID-19.

Algunos de nosotros no contamos con un trabajo estable y vivimos del día a día. No contamos con un seguro médico, no cobramos aguinaldos, ni primas de ninguna clase por parte de ningún ente u organismo.

La llegada del virus a nuestro país paralizó todas las actividades referentes a nuestras profesiones por lo que no tenemos trabajo, por ende no percibimos ingreso de ninguna clase desde hace 15 días, ya que nos encontramos cumpliendo las directrices brindadas por el Gobierno permaneciendo en aislamiento, por el bien de todos.

Pese a tal realidad, igualmente debemos abonar tributos tales como la Caja de Profesionales, la Caja Notarial, Fonasa y Fondo de solidaridad.

Solicitaremos al Gobierno la exoneración total de pago a aquellos profesionales que no tienen en este momento como hacer frente a las responsabilidades arriba mencionadas, la prestación de subsidios a aquellos que si cuenten con un ingreso; y a quienes cuenten con posibilidad cero de pago un subsidio de un salario mínimo nacional. A través del presente convocamos a veterinarios, psicólogos, arquitectos, escribanos, contadores, agrimensores, ingenieros, odontólogos, fisioterapeutas, diseñadores gráficos, abogados; y todo otro profesional que detente empresa unipersonal bajo el rubro servicios personales a comunicarse con nosotros para ser incluidos en la solicitud.

Nos encontramos elaborando un proyecto de ley a tales efectos para que seamos incluidos en el fondo coronavirus.

Solicitamos envíen email con sus datos a fondocovid@gmail.com y nos pondremos en contacto con ustedes.

Muchas gracias