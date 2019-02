El Profesor de Literatura Marcelo Irace – entrevistado por EL PUEBLO brindó sus conceptos acerca de los grandes retos a los que se enfrenta el docente en la actualidad al poner en práctica sus herramientas docentes y cómo se puede incentivar a los jóvenes a la lectura y a compenetrarse en el mundo de la literatura y el arte.

“Desde el punto de vista de Paulo Freire la educación es una herramienta de emancipación; es decir… la educación nos hace libres. Pienso que las personas en su mayoría son libres y libres de decidir. Esta realidad se logra merced a la educación. Desde la práctica docente y a nivel macro” – revela.

“Qué estrategias pueden motivar a los jóvenes a leer? Es una pregunta recurrente y creo no tener la respuesta. Desde mi experiencia puedo decir que los jóvenes leen pero no lo que queremos y esto puede ser frustrante”.

-¿No toda lectura educa?

-“Lo hace cuando pone al estudiante en conflicto… si nos enfrenta a otra realidad y nos permite cuestionar y reflexionar.

-¿Y ello se logra en la masa estudiantil hoy en día?

-“Las poblaciones estudiantiles acceden a una educación decente, pero no sé si todos viven esa experiencia.

Se debería fomentar la capacidad de crítica y de reflexión.

Una docente una vez me expresó que a los estudiantes del siglo XXI le enseñan docentes formados en los viejos paradigmas… obsoletos, que no se adecuan a la realidad de los estudiantes.

El problema radica en el miedo a cambiar y a buscar nuevos paradigmas. Alumnos que se aburren en clase… el aburrimiento y la mala conducta son signos que revelan esta realidad.

La empatía es la capacidad para conectarnos con los otros, de ponernos en su lugar. Y p ara ello tenemos que estudiar mucho. El aburrimiento y la mala actitud son respuestas a la falta de conocimiento.

-¿Qué estrategias son recomendables para lograr un paradigma favorecedor?

– “Aquellas que apuntan a la inclusión. Después de aceptar que una clase es un conjunto de otredades, comenzamos a trabajar con ellas. No las reprimimos ni censuramos.

-¿Qué expectativas se advierten en el estudiantado?

– “Creo que dependen del contexto… existen contextos más desafiantes. Yo trabajé en uno. El contexto no favorecía mucho el aprehendizaje. Se enseñaba pero no se daba el aprehendizaje”.

-¿Y cómo se logra el aprehendizaje?

– “Partamos de la base que se trata de apropiarse del conocimiento para aplicarlo en otras situaciones. Allí entran las estrategias. El docente debe usar estrategias para lograr aprehendizajes significativos.

-¿Qué consignas se ha planteado para este año a fin de potenciar sus recursos docentes?

-“Este año partí de un postulado… el texto es el centro. Llegar allí es lo más difícil. Lograr que lo lean en su totalidad.

El objetivo es que ellos logren disfrutar de la lectura, que no siempre es fácil.

Para la unidad de drama es recomendable utilizar estrategias de talleres.

Al comienzo expresaba que el objetivo es disfrutar del trabajo. Y que los estudiantes se puedan ver como creadores además de lectores.

¿Cómo se logra que los estudiantes puedan vivir a la Literatura como otrora?

-“Hoy es más difícil que nunca especialmente si son muy jóvenes.

Para empezar debes explicarles que es un lenguaje con sus propias características”.

-¿Y cómo lo toman?

– “A muchos no les gusta… y bueno… en esos casos debes aceptarlo y trabajar con ello.

Para que el alumno abandone su prejuicio el docente tiene que trabajar mucho”.

-¿Qué nos depara esta nueva era educativa?

-Muchos retos… el mayor de ellos es el alumno. Vive entre mundos virtuales y lee textos en formatos digitales.

Tenemos que ponernos al día en ello”.