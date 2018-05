Medidas en su reclamo presupuestal

Los profesores de Secundaria realizarán paros regionales de 24 horas los días 15, 16 y 17 de mayo, posteriormente harán una nueva Asamblea de Delegados donde analizarán la respuesta del gobierno y no descartan realizar ocupaciones o un paro por tiempo indeterminado si la situación permanece incambiada.

Entre tanto, continuarán con las instancias de difusión y movilización por sus reclamos presupusetales a partir del 7 de mayo. Para ello, realizarán una red de asambleas por los diferentes centros educativos con el propósito de analizar la coyuntura, informar a los trabajadores, a los padres y estudiantes de sus reclamos así como planificar acciones.

Los paros, se harán de forma regional, el día 15 de mayo será para Artigas, Rivera, Salto, Tacuarembó y Paysandú.; el miércoles 16 de mayo será en Soriano, Río Negro, Colonia, San José, Flores, Durazno, Florida, Montevideo y Canelones y el jueves 17 de mayo en Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Rocha.

La medida se tomó tras considerar que el Poder Ejecutivo no se ha acercado a los sindicatos de enseñanza en el marco de la Ley Presupuestal.

PAROS REGIONALES

NEGOCIACIÓN PRESUPUESTAL

La decisión de tomar esta medida se realiza tras un panorama incambiado en el marco de la negociación de la Ley Presupuestal.

Ante el hecho de que el presupuesto que se apruebe este año va a afectar los próximos tres años -hasta el 2021- sin posibilidad de incrementar el gasto, esta instancia de negociación se vuelve trascendental para los sindicatos y FENAPES plantea de esta manera la necesidad de un proceso de discusión y negociación.

Este es un año donde se da la última rendición de cuentas y se pelean los salarios, por eso los docentes ven como fundamental que se complete el monto del 6 % para la educación y 1 % para la UDELAR (Universidad de la República).

RECLAMOS

Entre algunos de los reclamos específicos que plantea el gremio, está el pedido de más personal tanto de administración como de servicios; compensaciones salariales para algunos trabajadores como los adscriptos que trabajan por horas reloj (60 minutos) pero se les paga el sueldo por horas docente (45 minutos), lo que genera una diferencia en el acumulado de horas trabajadas. También está el tema de los directores, que tienen gran responsabilidad en su gestión y un cargo correspondiente al grado seis pero se les paga como grado cuatro.

EL 18 DE MAYO HABRÁ UNA NUEVA ASAMBLEA

De esta manera, la Asamblea General de Delegados de FENAPES, entendiendo que las luchas que vienen desarrollando trascienden el tema presupuestal, dado que, a su vez, enfrentan el proceso privatizador y reformista planteado desde Eduy 21, como síntesis del acuerdo multipartidario en educación, consideró necesario profundizar el nivel organizativo y de lucha.

Finalizados los paros plantados, el 18 de mayo habrá una nueva Asamblea de Delegados para evaluar a nivel nacional la respuesta del Poder Ejecutivo y resolver si se realiza o no un paro por tiempo indeterminado.