La comunidad local de Encuentro Matrimonial Mundial (movimiento de inspiración católica), viene preparando un nuevo “Fin de semana” destinado a matrimonios de nuestra ciudad y de toda el área que abarca el Obispado de Salto.

Se trata de la actividad más emblemática de esta organización, la cual no solo está abierta a matrimonios católicos, sino que también la ofrece a matrimonios de otras creencias e incluso no creyentes.

La actividad estará orientada por un equipo especializado, integrado por un sacerdote (Paysandú) y tres matrimonios (Montevideo y Buenos Aires). La misma se desarrollará en casa San José desde el las 20:00 hs del viernes 14 y se extenderá hasta las 17:00 hs del domingo 16 de octubre. Quienes deseen informarse, pueden comunicarse a través del 098 853 451/099 583 022.

El objetivo del “Fin de semana” de Encuentro Matrimonial Mundial es el de fortalecer y consolidar la relación de pareja, haciendo que los matrimonios se planteen una relación estable y duradera.

En el trascurso de esta actividad los participantes desarrollan métodos de comunicación que los induce a incorporar a la vida diaria un fructífero diálogo.

Las parejas también adquieren una disposición natural a la búsqueda positiva de soluciones para sortear los obstáculos que surgen en la convivencia” – explicó Juan Carlos Palacios – integrante del programa-

El Fin de semana de Encuentro Matrimonial Mundial constituye una actividad trascendente en la vida de los matrimonios participantes. Ésta se traduce no solo en la una elevación de la calidad de la vida amorosa, sino que también se manifiesta en el perfeccionamiento de la relación familiar, haciendo más rica la comunicación con los hijos y demás miembros del hogar. Asimismo muchos reconocen que han experimentado una sustancial mejora de la calidad de la relación en el trabajo u otros ámbitos.

Esta actividad constituye la nave insignia de Encuentro Matrimonial Mundial y a lo largo de todo el año, la misma se lleva a cabo en las más diversas ciudades de los más de cien países en los que trabaja la organización.