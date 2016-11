Abierta para todo público

El próximo martes a las 19:30 horas, en el Ateneo Municipal, lugar cedido gratuitamente por la Intendencia de Salto, lo cual tenemos que agradecer, el Grupo Oncológico presentará una charla sumamente interesante desde el punto de vista médico pero también informativo, manifestó anoche en rueda de prensa, Nancy Orihuela.

Agregó que disertarán los doctores locales Néstor Campos, Touyá, Eduardo Andrade, entre otros, contándose también con la presencia del vicepresidente del Sindicato Médico, Dr. Alfredo Toledo.

ABIERTA A TODO PÚBLICO

Será una charla abierta a todo público, donde se podrán realizar preguntas a los facultativos, ya que es muy importante estar al tanto de los progresos diarios que surgen en la medicina, y más cuando el cáncer, que siempre fue un cuco, ahora va cambiando y evolucionando gracias a los tratamientos aplicables, los cuales serán mejor explicados por los médicos disertantes, al estar inmersos en la temática y estar constantemente estudiando y viendo las innovaciones que aparecen en la lucha contra esa enfermedad.

Para el Grupo es importantísimo que nos acompañen porque hay compañeros que hoy por hoy no lo conocen en toda su magnitud, si bien conocen sí a Casa Amiga, y al Grupo Oncológico, no conocen sin embargo al subgrupo de autoayuda, al núcleo que lo conformamos y estamos detrás, compañeras que son las que van a dar la cara donde haya que hacerlo como en el hospital, el montón de colaboradoras que son de hierro, las canastas que se dan, las que acompañan a los enfermos y solamente con darle una mano les sacan una sonrisa, lo que ya es mucho, y eso es lo que queremos que se conozca específicamente en ese día, donde estarán todas presentes.

LOS QUE NO CONOCEN CASA AMIGA

Por otro lado lamentablemente – agregó Elsa Altamirano – hay muchos salteños que todavía no conocen lo que es Casa Amiga, y me pongo como ejemplo porque era una de esas personas, hasta que me dijeron, “andá a Casa Amiga donde te van a ayudar, pero enseguida pregunté, ¿qué es Casa Amiga? No sabía qué era, y soy nacida y criada acá.

Entonces, la charla servirá para sacarnos muchas dudas respecto a la enfermedad y los avances que vienen apareciendo en la lucha contra la misma, y para conocer a Casa Amiga y su función.