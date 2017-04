La descentralización promovida desde el gobierno nacional en distintas áreas incluye al recientemente instalado Sistema Nacional de Cuidados. A través de la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales (MIPS), se va a trabajar a nivel del territorio sobre la corresponsabilidad de género en el cuidado de personas en situación de dependencia, según explicaron algunos referentes departamentales en rueda de prensa realizada este miércoles.

La Lic. Mariela Tapié, de MIDES, explicó que el despliegue territorial del Sistema Nacional de Cuidados «se promovió desde la concepción de la descentralización no solo como el traslado de responsabilidades sino también de recursos». Es así que se trasladó a la MIPS «la responsabilidad de elaborar una propuesta de trabajo» la que se orientará a tratar el tema de «la corresponsabilidad de género en el cuidado». Tapié recordó que «desde que empezamos a discutir en el país acerca de este tema, asumimos que el cuidado es un derecho que puede ser exigido al Estado, tanto para niños de 0 a 12 años como para personas en dependencia, ya sea por avanzada edad o por situación de discapacidad». También comentó que «el cuidado ya existía en el país pero era realizado básicamente por las mujeres». Ahora, en la medida en que se discute el cuidado como comunidad «nos hace discutir hacia adentro de las familias quién cuida y cómo se reparte la responsabilidad del cuidado entre todos los integrantes de la familia».

Según Tapié, esta propuesta de descentralización se basa en que cada territorio tiene su identidad y por ello «estamos acompañando iniciativas surgidas del propio territorio, apoyando propuestas y acciones generadas en cada lugar».

En el caso de Salto, la propuesta fue impulsar un concurso de guiones entre estudiantes de Secundaria, los que deberán reflejar los temas de género y corresponsabilidad en el cuidado, luego de participar en talleres de sensibilización. Para ello se otorgó a la MIPS un fondo de 50 mil pesos.

Debate y sensibilización

La licenciada en Psicología Marcela Azambuja dijo que «el objetivo central de este proyecto es promover el debate de la corresponsabilidad de género en los cuidados en jóvenes de 13 a 29 años, en los centros educativos formales y no formales de Salto. Se realizarán talleres de sensibilización que serán ejecutados por Género y Generaciones de la Intendencia con el apoyo del MIDES y con el involucramiento de los docentes de Secundaria. A partir de allí se les va a pedir a los jóvenes participar de un concurso de guión, que podrá ser ejecutado a través de la Usina Cultural del MEC en forma de un producto audiovisual, que será difundido a través de las redes seguramente en el mes de setiembre». Este apoyo del MEC va a permitir que el producto cumpla con los requisitos técnicos de calidad.

Participan los liceos 1 al 7 de la ciudad de Salto así como los centros juveniles, llegando a unos 250 jóvenes.

Alexis Gularte, representante de la MIPS, dijo que esta propuesta «es una manera de acercar al territorio y a la población este nuevo sistema de cuidados, priorizando a los jóvenes». En cuanto a la corresponsabilidad de género, dijo que «en el caso de INEFOP, a quien también represento, tenemos dos grupos de capacitación en cuidados y en ambos grupos hay varones, y apostamos a que se haga más presente el varón en los cuidados».

Finalmente el secretario general de la Intendencia, Fabián Bochia, dijo que se articula la visión de cambiar ciertas realidades, «creando conciencia de género. Se trata de modificar un pensamiento arraigado que dice que la mujer cuida y los liceos son un campo fértil para hablar de esto, de la violencia doméstica, del embarazo no deseado y necesitamos que esto salga de la mejor manera dentro de un programa nacional en donde con mucho gusto participamos».