Desde la Dirección del Dpto. de Turismo de la Intendencia de Salto se pone a disposición varias de las opciones que se podrán disfrutar en nuestro departamento durante Semana de Turismo, con atractivos y actividades para toda la familia.

1. Parque municipal de Termas del Daymán donde, además del encanto del agua termal y de las tradicionales piscinas para niños y adultos habrá escenarios con actividades artísticas y recreativas.

2. Bodegas salteñas. La visita a las bodegas forma parte del los diferentes paseos que se pueden realizar en nuestro departamento, donde se puede conocer el proceso de elaboración de cada vino con una atención diferencial y personalizada por parte de los propios dueños. Bodega Bertolini Broglio ubicada en Km 468, Parada 3, ofrece visitas al establecimiento con previa coordinación.

3. Parque Agua Clara es otro de los parques con agua termal que integra la oferta turística de la zona termal de Daymán, ubicado en un entorno único, con 4 piscinas termales, duchas danesas y finlandesas, y restaurante.

4. Spa Thermal Daymán ubicado en Termas del Daymán propone actividades para toda la familia, abarcando distintos servicios: cine 4D, gimnasio, piscinas con diferentes temperaturas, sauna, hidromasaje, cámara hiperbarica, masajes y diversos tratamientos estéticos

5. Acuamanía. Es el primer parque acuático del Uruguay con aguas termales de Sudamérica, ubicado a 8 kilómetros de la ciudad de Salto, en Termas del Daymàn. Sus principales atracciones son el río lento, los hidrotubos y el kamikaze. Durante esta semana se podrá disfrutar de fútbol, tenis, aquavoley, aquabasquet, búsquedad del tesoro y shows en vivo los días jueves y sábado. Horario: 10:30 a 18:30.

6. Parque Acuático Termas de Salto Grande. Es uno de los mayores parques termales de Sudamérica, ubicado en la zona de Salto Grande, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Salto. El castillo de aguas, los toboganes “Anaconda”, el “Río Aventura” y el “Black Hole” (tobogán cerrado de 73 metros de altura) son algunas de las imperdibles atracciones del parque. La principal atracción es la “Playa Paraíso”, una enorme piscina termal con olas artificiales, única en el país.“Horario: 10:00 a 18:00.

7. Represa de Salto Grande La represa se encuentra a unos 13 kilómetros al norte de Salto y a unos 18 kilómetros de Concordia – Argentina. Forma parte del itinerario turístico del destino; donde a través de una visita guiada se puede conocer parte de las instalaciones de la represa y aprender acerca de los procesos de su construcción, la energía que produce y su funcionamiento en general. Horario: 7:00 a 16:00.

8. City tours. En la ciudad hay empresas que se dedican a ofrecer diferentes tour por el departamento. Turismo en Salto ofrece, city tour por la ciudad, tour religioso, tour a fabrica de aceite de oliva, represa de Salto Grande y parque del lago entre otros paseos que conforman la propuesta.

9. Muestra de Pedro Figari. La muestra estará abierta al público de 16:00 a 20:00 de miércoles 17 a sàbado 20 de Abril en el Museo Marìa Irene Olarreaga Gallino en pleno centro de la ciudad y frente a la Oficina de Turismo. La exposición está compuesta por doce obras emblemáticas del artista, reconocido por retratar escenas del tango y el candombre, los paisajes campestres y las costumbres de la vida en el medio rural.

10. Cervezas artesanales. La propuesta de los lugares de esparcimiento de cervezas artesanales es un gran atractivo en nuestra ciudad. Porco Negro es una fábrica y cervecería que se inauguró recientemente; es una propuesta nocturna que combina cerveza artesanal, gastronomía y buena música. Valhalla Bar, es una cervecería ubicada en 8 de octubre 901 esquina Francisco Soca, ofrece más de 14 variedades de cerveza artesanales.

11. Diverbus. Un novedoso paseo en un microbús eléctrico en Daymàn con personajes extravagantes y clownescos que ofrecen su divertida versión “histórica” de la región. Horario : A partir de las 17:00 horas en semana de turismo. Reservas al 099603514.

12. Compras. En el centro de la ciudad se encuentra diversos comercios y tiendas, con una amplia propuesta y variedad para los turistas que nos visitan. Salto Shopping conforma gran parte de la propuesta de comercial de la ciudad.

13. Pesca deportiva. La pesca deportiva del dorado es otra opción; el destino tiene la mayor reserva, en cantidad y calidad de esta especie. Best Dorado Fishing es una empresa que ofrece paseos de pesca guiados para aquellos aficionados a esta actividad.

14. Parque del Lago. A 14 kms. de la ciudad de Salto, se encuentra este parque que rodea al lago de Salto Grande, formado por el embalse de la Represa que lleva este nombre. Cuenta con circuitos naturales de observación, playas de arena blanca y zonas forestadas. Existe una parte del área que es municipal, muy pintoresca y rodeada del espejo de agua donde se encuentra una zona de juegos infantiles y parrilleros.

15. Discotecas. La ciudad concentra una variada gama de lugares nocturnos para salir, pub, discotecas, hoteles y casino que ofrecen espectáculos musicales y show en vivo.

16. Artesanías. En la zona de Termas del Daymàn , se encuentra la Plaza de Artesanos ASDAR con una variedad de artesanias distintivas del departamento.

17. Pueblo Belén. A tan solo 90 km al norte de la ciudad de Salto y en el mismo departamento, se encuentra el Pueblo Belén. Se pueden realizar diferentes paseos a los atractivos del lugar, acompañados por una guía local, donde podrán conocer el Parque Gabinito, la Iglesia de Belén, la Plaza Principal, las artesanías tradicionales, realizar cabalgatas y paseos en lancha.

18. Villa Constitución. Al situarse a 20 minutos de las Termas de Arapey se presenta como una oferta complementaria al turismo termal.

19. Termas del Arapey. Donde además de la oferta de piscinas, y naturaleza distintiva del centro termal, se suma durante la semana actividades recreativas y artísticas.

20. Cabalgatas. En Termas del Daymán, cabalgatas guiadas es otra opción que forma parte de las propuestas turísticas.

21. Cometas. Salto ofrece lugares excepcionales como costaneras, Parque del Lago, zona aledaña a la ciclo vía de Daymàn para distintas actividades con cometas que invitan al disfrute de la familia durante esos días.

22. Espacios religiosos. En Catedral, Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Iglesia Nuestra Señora Corazón e Iglesia Santa Cruz se realizaran misas durante toda la semana en distintos horarios y el día viernes a las 20:00 un vía crucis de ciudad, partiendo desde la Parroquia Del Carmen por calle Brasil hasta Parroquia Catedral.

23. Zoológico. Av. Harriague y calle Rincón. Ubicado en área del Parque Harriague cuenta con 450 ejemplares de especies autóctonas y exóticas. Horario de 10:00 a 18:00 horas. Acceso libre y gratuito.

24. Olivares salteños. La Fábrica de Aceite de Oliva “Olivares Salteños” ofrece recorridos guiados para el turista, .donde podrán conocer todo el proceso de producción, con atención personalizada. Abierto de lunes a jueves de 8 a 18:00. Viernes 19 de Abril cerrado.

25. Paint ball, en ruta 3 cerca de Termas del Daymán, seguridad y adrenalina.

26. Suárez y Cavani. Un punto de atracción que concentra la atención de muchas personas que recorren el centro de la ciudad es la estatua de Suárez, siendo una de las principales paradas que realizan los turistas. En tanto el mural de Cavani ubicado en el muelle de alta creciente es otro punto de interés que capta la atención de muchas personas, que quieren llevarse un recuerdo del futbolista salteño que está triunfando mundialmente.

27. Pista de patinaje. Una diversión para toda la familia, grupos de amigos y todo aquel que se quiera divertir y en algunos casos cumplir el sueño al patinar sobre hielo verdadero. La pista de hielo Fantasy On Ice está instalada en el estacionamiento Sub Suelo de Salto Shopping. Abierto desde 10:00 am a 10:00 pm. Precios:1 Hora $ 300, 1/2 Hora $ 250.

28. Gastronomía. El departamento ofrece una amplia propuesta culinaria conformada por restaurantes, pizzerías, food trucks, ubicados en el centro de la ciudad y centros termales.