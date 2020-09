MEDIDAS DE HIGIENE EN LOS

LOCALES DE VOTACIÓN

Se recomienda ventilar periódicamente las instalaciones.

Se debe planificar la limpieza y desinfección de los baños de los locales electorales.

PROTOCOLO SANITARIO APLICABLE

A LOS INTEGRANTES DE LAS CRV

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición.

1. Al abrir la maleta, se extraerá primeramente el kit sanitario y se procederá a la colocación de los elementos de protección personal (tapabocas) y se realizará desinfección de la mesa receptora de votos.

2. Los integrantes de la CRV se ubicarán en la/s mesa/s de trabajo lo más distanciados que sea posible. En la primera visita los funcionarios electorales atenderán el cumplimiento de esta pauta sanitaria.

3. Cuando sea necesario corregir ubicación de tabiques o mamparas, las CRV deben protegerse las manos con guantes o proceder a desinfectarlas después de manipularlos.

4. Los integrantes de CRV indicarán a los votantes que no deben cerrar el sobre con saliva.

PROTOCOLO PARA DELEGADOS PARTIDARIOS

1. Se exigirá el uso de tapabocas.

2. Exhibirán la credencial cívica y el poder sin necesidad de entregarlos. Si fuese necesario, el miembro de la CRV que lo reciba debe desinfectarse las manos luego de su manipulación.

3. Al presentar recursos deben firmar el acta con su propio bolígrafo.

PROTOCOLO PARA EL SUFRAGIO

1. Se pedirá el uso de tapabocas a todos los votantes dentro de los locales de votación.

A aquellos votantes que concurran al local de votación sin tapaboca, se les ofrecerá uno descartable.

2. Se realizará en la campaña de difusión y en el mismo día, una fuerte exhortación al uso de tapabocas dentro del local de votación, así como a la distancia física sostenida.

3. Se buscará apoyar a las CRV en aquellos locales que lo requieran con un funcionario que actué como facilitador, asesorando y colaborando con el cumplimiento de las medidas sanitarias definidas (tapabocas y distancia física sostenida).

4. La CRV podrá disponer un lugar en la mesa de trabajo donde el votante pueda colocar la credencial cívica, o bien solicitar al votante que la exhiba sin apoyarla sobre la mesa.

Si la CRV define tomarla, deberán desinfectar las manos luego de cada votante.

5. Para el control de identidad, el votante deberá retirarse momentáneamente el tapabocas.

6. La constancia de voto será depositada en un lugar en la mesa de trabajo dispuesto para tal fin, de donde el votante podrá tomarla. Se evitará dar la constancia en mano.

7. En cada CRV habrá un dispensador con alcohol en gel para la desinfección de las manos de cada votante, previo al proceso de emisión del sufragio.

8. Los votantes no cerrarán el sobre con saliva.

PROTOCOLO PARA EL

ESCRUTINIO PRIMARIO

1. Se exigirá el uso de tapabocas. A los delegados que no cuenten con uno se les ofrecerá uno descartable.

2. Se recomienda el uso de guantes durante el escrutinio primario, los que se proporcionan en el kit sanitario dentro de la maleta.

3. Se mantendrá en todo momento durante el escrutinio primario la distancia requerida entre los miembros de la CRV y los delegados presentes.

PROTOCOLO PARA LA ENTREGA Y

RECEPCIÓN DE MALETAS Y URNAS

1. Los integrantes de las CRV deben ordenar el material que será devuelto dentro de la maleta en la forma que se ha dispuesto, ya que de hacerlo en forma incorrecta origina demoras en la recepción de éstas.

2. Todo el material sanitario deberá desechase en la bolsa de residuos provista en el kit sanitario y desecharse en depósitos para tal fin.

3. Se buscará implementar soluciones en cada Dependencia y/o Oficina Electoral para mitigar las aglomeraciones que se producen durante la recepción de maletas y urnas.

4. El personal que recibe las maletas y urnas seguirá el protocolo de tareas externas.