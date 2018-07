Dr. Pablo Perna, Dirigente de la Lista 13 del Partido Colorado

En diálogo con EL PUEBLO, Perna afirmó que posiblemente sea uno de los precandidatos a la diputación por el Partido Colorado, aunque expresó que, como todas las cosas en su vida, procura no ser improvisado y poner la “carreta adelante de los bueyes”, agregando, que será la Lista 13 la que resolverá “si soy o no la persona más apta para representar a ese grupo humano”.

¿Será precandidato a Representante Nacional en las próximas elecciones?

Me lo han ofrecido desde mi agrupación, la Lista 13, de la que formo parte desde sus inicios en el año 2002, la que lidera el Dr. Carlos Rattin, junto con el Dr. Julio Flores, que son los dos referentes históricos de la misma, que con la Lista 1, es la agrupación con más antigüedad en ejercicio dentro del Partido Colorado en Salto.

También, corresponde decir que, otras agrupaciones del Partido Colorado me lo han propuesto, lo que a mí me llena de orgullo, que personas, agrupaciones y colectivos políticos estén pensando en mi persona para poder ser candidato a la diputación.

Como todas las cosas en mi vida, así me manejo en lo particular, en la profesión, procuro no ser improvisado; ya la vida nos da bastantes sorpresas, por lo tanto, en algo tan importante como es una precandidatura a la diputación, donde uno invierte tiempo, dinero y hace muchos sacrificios, no debemos aventurarnos si no nos sentimos preparados, siendo que habrán personas, que de hacerlo así, al someternos a la opinión pública, nos cuestionarán y criticarán. Motivo por el cual, si bien es un importante honor el ser candidato a la diputación, lo que hemos hecho es no poner la carreta adelante de los bueyes.

¿Por qué y para qué ser Diputado; cuáles son los objetivos?

Bueno; esas preguntas me las hice a mí mismo; a las que le sumaría, cuáles son los proyectos y cuál es la filosofía para llevarlos a cabo y poder cambiar la realidad en la que hoy vivimos. Ejemplos hay muchos; dos de ellos, son temas que nos preocupan muchísimo, como el de la inseguridad y el del trabajo, dos factores, hoy, muy importantes dentro de la sociedad. A dónde apuntamos; bueno, a tener una mejor sociedad y un mejor Uruguay del que tenemos, sí. Por lo tanto, comulgamos con un montón de ideas para el futuro; pero, también es importante saber, con qué personas contaremos, quiénes nos apoyarán, cuáles son los grupos humanos que estarán, aparte de los que me invitaron a asumir dicha responsabilidad.

Antes de tomar una decisión afirmativa o no; lo que hicimos es comenzar a recorrer todo el Departamento de Salto, todos los barrios de la ciudad, todas las localidades, a los efectos de transmitir cuál es nuestra visión a futuro, del Uruguay y de Salto; compartiendo un poco nuestros ideales y nutriéndonos al mismo tiempo, de los problemas con los que convive y sufre cada persona en los diferentes lugares a los que concurrimos. En estos, hemos tenido muy buena recepción, y al menos, los sondeos de opinión nos han manifestado que, estamos muy bien. Por lo tanto, ante ese buen recibimiento, donde vemos que hay muchas personas que piensan como uno, es que hoy, no estamos descartando la posibilidad de ser candidato a la diputación; pero, no es una decisión tomada aún. Vamos a seguir trabajando, vamos a ver con qué equipo contamos, para que una vez que hayamos recorrido todo el Departamento, ahí, lo resuelva en pleno la Lista 13, si soy o no la persona más apta para representar a ese grupo humano.

Milita en el Partido Colorado desde hace aproximadamente unos 20 años; mientras algunos dirigentes deciden irse hacia otras colectividades o a cuarteles de invierno, usted continúa apostando a la histórica divisa, ¿por qué?

Sobre todas las cosas, soy Batllista. Soy Batllista por convicción y tradición, pero, esencialmente, por convicción. Provengo de una familia donde mi madre era maestra y mi padre un laburante; una familia en la que hubo cuatro hijos, constituyendo, por lo tanto, una familia de clase media, trabajadora, que luchábamos para llegar a fin de mes. Lo que nos dio el país y el Estado en el que nacimos, ese Estado Batllista, dio la posibilidad de que personas con pocos recursos económicos, pudieran obtener títulos universitarios, poder vivir de la profesión que eligieron, y hoy, estar en una posición que permite optar entre hacer política y a la vez trabajar de lo que a uno le gusta. Eso lo permitió el Batllismo por su concepción liberal, donde se cree que el límite es el cielo; donde aquellas desventajas que se dan por la naturaleza, porque no es lo mismo nacer en una familia rica que en una familia pobre, se tratan de igualar por parte del Estado, igualando las oportunidades, y, el que está abajo, pueda alcanzar las mismas oportunidades del que se encuentra arriba. Por lo tanto, independientemente de ser colorado, soy Batllista.

Creo que, para cambiar la realidad, no es necesario cambiar de partido político, sino, ponerse la camiseta y salir a trabajar con convicción respecto a lo que uno piensa. Y, en el error, o en el acierto, es lo que estamos haciendo, por lo cual también fuimos muy criticados, sobre todo por algunas manifestaciones que hicimos públicamente; pero, más allá de que podemos estar equivocados, lo hemos hecho, repito, con convicción. En ese camino, es por el que seguiremos trabajando; creyendo que, para cambiar la realidad de la que le hablaba, no es necesario emigrar a otro partido, hay que ser auténtico. Hoy, sabemos que el Partido Colorado no está pasando por un momento bueno, electoralmente hablando, pero, no por eso, lo vamos a abandonar; al contrario, con más convicción trabajaremos por sus ideas, siendo en la pista donde se ven los pingos.

Ese país de las oportunidades, ¿se encuentra en crisis actualmente?

El que ha puesto en crisis al país Batllista, sin lugar a dudas, han sido los gobiernos del Frente Amplio. Cuando el Dr. Jorge Batlle deja la presidencia en el año 2005, salíamos de una gran crisis económica, pero, de esa crisis, salimos con un país en crecimiento, por lo tanto, cuando asumió el Dr. Vázquez, el país venía creciendo. Lamentablemente, con esas ideas revolucionarias y fundacionalistas, de que llegamos al poder y refundamos al Uruguay, desde que llegó al gobierno la izquierda hasta ahora, los resultados vistos, son un fracaso total en la educación, en la seguridad, y en lo social, ni que hablar. Hoy, para ser un gobierno de izquierda, vemos que los ricos, son cada vez más ricos, y los pobres, cada vez más pobres; y, la clase media, que siempre fue la clase pujante de nuestro país, está desapareciendo, ya que nadie la defiende de la forma que debería. Estamos convencidos que hay que cambiar, y, para hacerlo, hay que cambiar las cabezas; debemos compararnos con países de primera para tratar de superarnos, y no, como lo ha hecho el Frente Amplio, de compararnos con países de tercera.

Entrevista de Adrián Báez