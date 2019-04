Luego de una seguidilla de exitosas funciones, el próximo sábado 4 de mayo a la hora 20.00 vuelve a presentarse el grupo teatral La Galera con “Extraños Hábitos” una propuesta llena de comicidad y diversión”

Después de varios meses de estar separado, Juan vuelve al ruedo en una cita con Virginia. Juan quería una noche tranquila, romántica, hasta que un desfile de personajes hilarantes convierte la cita en una convención psiquiátrica; y el apartamento de Juan en un manicomio donde todo puede pasar.

GRUPO TEATRAL LA GALERA

En 2012 nació el Grupo de Teatro La Galera. Nacimos en la ciudad que nos vio nacer, Salto. Y nació formándose por el grupo de amigos y amigas que todavía somos y que compartía el amor por el teatro.“Amateur o aficionado, así definimos a nuestro grupo pues eso es lo que somos y de eso estamos orgullosos.

Amateur significa que no vivimos del teatro, que el teatro no nos da dinero (más bien nos lo quita); es más, no queremos ganar dinero con él.“Por lo tanto todos nosotros y nosotras tenemos otra profesión con la que realmente nos ganamos la vida. Lejos de ser un problema creemos que el ser aficionados no nos hace perder calidad, intentamos hacer obras lo más perfectas posibles.

Intentamos, en definitiva, que aficionado no sea sinónimo de malo como muchas veces se piensa.