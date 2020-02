Ayuto y Larrañaga se verán las caras en las próximas horas

El próximo jefe de Policía de Salto, Carlos Ayuto espera dar una batalla sin tregua al narcotráfico y a la situación de inseguridad que vive el departamento. Confirmó que eso será parte de lo que le expresará al designado ministro del Interior por el gobierno electo, en una reunión que mantendrán mañana en la capital del país, junto a los otros 18 jefes departamentales de la policía designados por el gobierno entrante.



Ayuto confirmó a EL PUEBLO estos aspectos y señaló que si bien la situación con la que espera encontrarse al asumir el próximo 2 de marzo, no es la misma que tenía cuando se retiró como jefe de la policía local, cargo que ocupó entre el 2010 y el 2015, siendo designado por el ministro actual, Eduardo Bonomi, ahora tratará de trabajar con los recursos que tiene para enfrentar una situación mucho «más difícil», en términos de seguridad.

En un diálogo coloquial mantenido con este diario, el próximo jefe de la policía, sostuvo que Salto ha crecido en situaciones complejas como le ha pasado a muchos puntos del país y admitió que «no bajará los brazos» porque entiende «que se puede hacer un trabajo distinto, en conjunto con las autoridades departamentales, en las que podamos hacer valer el orden y el valor de las normas vigentes, como lo hicimos cuando estábamos en actividad en ese lugar».

A su turno, Carlos Ayuto sostuvo que Salto había sido «uno de los mejores destinos que tuve durante mi carrera policial, la verdad me siento muy contento de poder reintegrarme en este lugar y ya luego de los aprontes con las futuras autoridades del Ministerio del Interior, ya estaré por ahí nuevamente, integrándome a la sociedad como siempre lo hice cuando estuve en Salto, caminando por sus calles como uno más porque así me siento».

FOTO: CARLOS AYUTO Y LA ENTONCES PRESIDENTE DEL CCIS LIZABETH MACHIAVELLO, EN EL DÍA DE SU RETIRO