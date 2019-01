Se está llevando a cabo un proyecto de Letura que apunta al Verano Educativo en Escuela N9 a cargo de María Luisa de Francesco. “El proyecto es sobre cine presentado por la Maestra Directora Valeria Samit.

Me interesó porque el cine es una forma de lectura y no siempre se la ve así. Lamentablemente no tengo adjudicada todas las escuelas que podría visitar.

En visita de los inspectores y el Consejero Fiorit se los expresé: me gustaría en el mes que duran las actividades poder visitar a todas las Escuelas involucradas para llevar el Espacio de Animación de Lectura que propongo desde el PNL”. A partir de este miércoles a su vez comenzaron las actividades de lectura con los niños inundados como una propuesta recreativa.

“El proyecto va a todo ritmo, con muchos paseos, con muchas actividades y muchos cuentos, así que creo de mi parte que se van cumpliendo todos los objetivos.Un gran equipo la verdad.

Por otra parte se me solicitó desde la Dirección de Cultura de Salto narraciones para niños afectados por la inundación que comenzarían hoy, miércoles 23, por la tarde.

Se harán en diferentes espacios debido a las lluvias no siempre serán al aire libre. Museo del Hombre y la Tecnología sería un espacio y Parque Solari el otro.

Es que como te expliqué comienzan hoy es una merienda con Animación y cuentos que prepara la Dirección de Cultura.

Entra dentro de lo establecido por la coordinadora Pilar Barreiro del PNL este año, llegar a los más necesitados, ahí donde más falta llegar con la lectura recreativa y las dinámicas de Animación.

La experiencia, dirigida a alumnos de primera infancia y primaria, amplía el tiempo pedagógico a partir de las iniciativas de los equipos docentes que planifican propuestas educativas para desarrollar en los centros durante el verano.

El objetivo es enriquecer la propuesta educativa con énfasis en el juego, las manifestaciones artísticas, las TIC, donde el movimiento, el cuerpo y el ambiente serán la clave.

Las actividades se realizarán de lunes a viernes en los centros sede entre las 8:30 y las 13:30 horas. En el tiempo que permanecen en el centro, los alumnos reciben alimentación.

La Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura apoya este programa con talleres de ajedrez, animación a la lectura y arte en más de 100 escuelas de todo el país.

El Programa Educativo de Verano del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) posibilita que desde el lunes 8 de enero y hasta el 9 de febrero de 2018, niños y niñas de 139 escuelas públicas de todo el país disfruten de propuestas lúdicas y recreativas, incorporando hábitos y conocimientos que les serán de utilidad al comienzo del año lectivo.