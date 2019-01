Se está llevando a cabo un proyecto de Letura que apunta al Verano Educativo en Escuela N9 a cargo de María Luisa de Francesco. “El proyecto es sobre cine presentado por la Maestra Directora Valeria Samit.

Me interesó porque el cine es una forma de lectura y no siempre se la ve así. Lamentablemente no tengo adjudicada todas las escuelas que podría visitar.

En visita de los inspectores y el Consejero Fiorit se los expresé: me gustaría en el mes que duran las actividades poder visitar a todas las Escuelas involucradas para llevar el Espacio de Animación de Lectura que propongo desde el PNL”. A partir de este miércoles a su vez comenzaron las actividades de lectura con los niños inundados como una propuesta recreativa.