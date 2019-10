Luis Silva – Responsable Proyecto Volcán

El Proyecto Volcán, hoy, va muy bien. La verdad es una alegría enorme todo lo que se ha venido haciendo y sabemos que se hará. Es increíble ver la cantidad de camiones, de personas, de empresas salteñas que están trabajando allí, es un movimiento extraordinario”, así comenzaba diciéndole a EL PUEBLO el ideólogo del Proyecto Volcán, el empresario Luis Silva.

APOSTANDO A SALTO

Remontémonos a diciembre de 2017, cuando fueron sorteadas cuatro cooperativas, a las que ya les otorgaron los préstamos y ya están trabajando. Hay dos, a las que aún, no le dieron los préstamos, y están desesperados por comenzar de una buena vez a trabajar.

En julio de 2018, no hubo sorteo; en diciembre de 2018, salen tres cooperativas del Proyecto Volcán sorteadas, nuevamente; luego, cuatro cooperativas más, o sea que, estamos hablando que hay trece cooperativas del Proyecto Volcán de las treinta y cuatro, que ya tienen acceso al préstamo, y que están con todo pronto para hacerlo. Pero, también, al mismo tiempo, lo digo, porque es un llamado de atención al Ministerio de Vivienda, o sea, qué quiero decir. Si ya se hicieron los sorteos, están prácticamente otorgados todos los préstamos y no se hacen las escrituras, no se les da el dinero a las cooperativas, esto va a ir un poco marcha atrás. Esperemos que, antes de que termine este período de gobierno, que por los menos, las cooperativas que hasta ahora salieron sorteadas, sean beneficiadas por el préstamo.

Creo que, si habrá dinero para un mega proyecto muy interesante que se hará enfrente de donde está el Proyecto Volcán, del que pienso que es excelente, algo extraordinario para Salto, tiene que haber el dinero para las cooperativas, estamos hablando de muy poca plata, ya que todas las cooperativas que faltan, no llegan al millón de dólares. Falta escriturar, más o menos, unas nueve cooperativas, las que ya han entregado mucho dinero y vienen pagando sus cuotas, haciendo un enorme sacrificio para comenzar a construir.

Al día de hoy, hay tres cooperativas nuevas, que son las últimas que hicieron el boleto de reserva de los terrenos últimamente. Son: COVICUF, COVIALTOS y COVIJUNTA. Estamos muy interesados en que toda esa gente salga adelante, ya que confió en el proyecto, y, por eso, el proyecto, la respalda.

Cuando hicimos el proyecto, nuestra obligación era conseguir el padrón. Y, para conseguir el padrón tenía que tener alumbrado público, agua, saneamiento, calles, o sea, todos los servicios. Para eso, todo el proyecto fue aprobado, y obtuve el número del padrón. Surgió lo del saneamiento, lo cual comenzamos a hacer pero, falta aún. Por eso, el Proyecto Volcán, OSE y la Intendencia, tienen que mancomunarse, para poder brindarle a esa cooperativa, el saneamiento. Creo que todo, con entendimiento y buen razonamiento, permitirá que consigamos la construcción de las viviendas y todo lo que acarrea; no creo que nada impida que esto salga adelante. Además, estamos luchando para que podamos traer a un terreno de 5.300 metros que está frente a la ruta (By Pass), el liceo, la UTU, el supermercado, las cocheras, un centro comunal, el Abitab; o sea, hay mucho entusiasmo, hay mucho en juego, y estoy muy agradecido por eso.

El barrio tiene que evolucionar. Ojalá que se pongan las pilas para darle para adelante al mega proyecto anunciado, ya que, repito, para Salto sería extraordinario. Ahora, es una pena que, conocedor de la zona como soy, no he tenido la oportunidad de conocer a los responsables pero, quiero manifestar que, estamos a las órdenes para poder dar una visión, si bien, las propuestas son muy diferentes.

Tengo una novedad para contarle a la gente, a todos los salteños, que se va a entregar en la próxima semana, una circular, a todos los barraqueros, a los aserraderos, a las ferreterías, que confiaron en el proyecto. La idea es no hacer una competencia desleal; a que le llamo competencia desleal, a que puede haber una persona que conozca a un barraquero, por ejemplo, y que se incline por ahí. Nosotros hicimos un evento en el cuál, muchas empresas, dieron beneficios a las cooperativas, entonces, esta circular, busca que todos tenga, de primera mano, los datos de qué cooperativas forman parte del proyecto y sus autoridades, para que puedan comunicarse. Es un documento muy importante, ya que demuestra transparencia.

Nosotros ya arriesgamos. Pienso que en la zona, la Agropecuaria Salto, la Estación de Servicio ESSO y Proyecto Volcán, marcaron un antes y un después, en lo que tiene que ver con la llegada a Salto. Pienso que, puedo ser muy útil para dar una mano en cuanto a dicha zona que conozco tan bien. Siempre apostamos a Salto, arriesgamos todo por crear algo que beneficie a la gente y de trabajo. Aprendí muchísimo en todo este proceso, lo cual es muy bueno. Mi familia y yo, mi señora y yo, hemos puesto todo en este proyecto, y hoy, verlo andar, es una enorme satisfacción.

Pienso que esto realidad, es construcción, es movimiento para Salto. Todo lo que sea en base a mano de obra, a ladrillo, a materiales, a movimiento de empresas, yo lo veo sensacional. Creo que este tipo de cosas pasan más por la voluntad política de realizar, que por el conocimiento. Como empresario, como emprendedor, que me preocupa el futuro del país, faltan propuestas en este sentido; pongo como ejemplo el debate presidencial, el que consideré frío. Verdaderamente no se tocan, veo, los temas importantes del Uruguay; no se tocó la campaña, la ganadería, la agricultura, la construcción, etc. En el Uruguay, siempre predominó la humildad, y es por eso que creo en la gente de trabajo, y es por eso que creo que hay que divisar cuáles son los temas importantes para el futuro. Creo que hay que defender al empresario, el que ha sido muy mal tratado; pero, por sobre todas las cosas, al trabajador. Cómo; dándole oportunidades. Eso fue lo que hemos hecho en Proyecto Volcán. Otorgar la oportunidad de lograr el techo propio.