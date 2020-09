(Por Fabián Bochia, Lista 319, FA, Andrés Lima Intendente)

A horas de definir una nueva instancia electoral tenemos mucho para definir este próximo domingo. La Lista 319 del Frente Amplio que integramos lleva la candidatura de Andrés Lima a la Intendencia de Salto y es liderada por Pablo Ferreira Pinto y Pierina Beneditto. Hemos encontrado en esta propuesta gente dispuesta a ayudar, que tiene ganas e ideas, hay personas que se formaron a nivel terciario, hay trabajadores públicos, privados, hay cuentapropistas y vendedores ambulantes. Es un grupo de personas con mucha vida, variada, en contacto con muchas realidades lo que enriquece las propuestas. Una de las alternativas manejadas es llevar contenedores a toda la ciudad y avanzar en el interior del departamento. Eso se basa en la actualidad donde logramos en la Administración centenares de contenedores que mejoraron el sistema de recolección en Salto, lo que también implicó políticas educativas que se llevaron adelante con la Inspección Departamental de Educación Primaria. En eso también se marcó el apoyo de todo lo que implica el espectro empresarial pues los primero ciento veinte contenedores aproximadamente fueron aportados por comerciantes, vecinos, asociaciones civiles, la sociedad toda que creía en la propuesta. Sobre el final de la Administración de Andrés Lima firmamos un convenio con la Administración Nacional de Puertos donde la explanada del Puerto de Salto pasa a ser administrado por la Intendencia de Salto donde de la Lista 319 proponemos un espacio turístico que dinamice al artesano, al pequeño comerciante, al artista. Luego de habilitar, proponer, conseguir veintidós edificios en la ciudad de Salto en el período que estamos finalizando que están, que se ven, en la zona de la Universidad de la República, en la esquina de la Intendencia, frente a Plaza Artigas, cerca del Club Remeros, en la bajada de Morquio, en Zorrilla y Agraciada, en tantos lados que muestran una preocupación con la inversión, un avance en mano de obra proponemos seguir en estos proyectos, que han generado tanto desarrollo para Salto. Pero también se lograron escriturar decenas de propiedades de la Barrios Uruguay y Nuevo Uruguay y ahora de Salto Nuevo, viviendas de los años 1983 y 1984, en actos que dan seguridad jurídica. En el medio quedan los terrenos para cooperativas, las viviendas para inundados, los terrenos para Centros Caif y jardines que se entregaron con anuencia de la Junta Departamental, como corresponde y donde no nos cuesta reconocer a los ediles de todos los partidos que los votaron. Son cinco años de logros y avances, donde no se cerraron las termas por falta de cloro y pago de sueldos, donde se volvieron a habilitar los préstamos del BROU a los funcionarios municipales, donde volvieron las pasantías de UTU y llegaron las de Formación Docente, donde volvió el hormigón a Salto en Acuña de Figueroa, en Luis Alberto de Herrera, en Bilbao, donde se iluminó todo, no solo el centro sino el Barrio Horacio Quiroga, donde se erigió “Eran Miles” recuperando un espacio en el codo que hacen el Uruguay y el San Antonio que estaba ilegalmente ocupado.

Hay propuestas de nuestro candidato a edil Mario César Moreale pero también hay un aval de lo hecho ante la vorágine de propuestas. A las que respetamos, pero nosotros las hacemos sobre la base de lo alcanzado y como todo actor democrático nos sometemos al veredicto de la ciudadanía, asumiendo su expresión y saludando al resto del espectro político de los que no dudamos de sus buenas intenciones, más cuando en su inmensa mayoría se mueve en la convicción de sus partidos, ideas y proyectos, justamente como nuestra Lista 319.