Entiende que “no hay contradicción” con atención a adictos

Durante el diálogo mantenido días atrás con el Psicólogo Mario Souto, Director de Dispositivo Ciudadela (institución que atiende a personas con consumo problemático de sustancias), publicado por EL PUEBLO en la edición del pasado jueves, surgió la interrogante si es o no contradictorio que un país “legalice la marihuana” y, a su vez, sostenga e impulse instituciones para atender esa problemática.

En ese sentido, Souto dijo enfáticamente que “no hay contradicción, por eso hay que asesorarse, es un error decir que se legalizó la marihuana, lo que se hizo fue regular el mercad o”.

Y explicó: “legal siempre fue; si nos fijamos en la Constitución, lo que no estaba permitido era comprar ni plantar, entonces se reguló esa incongruencia, que es muy diferente a legalizar.

Si pensamos lo que significa “legal”, desde 1971 la Constitución dice que consumir cualquier sustancia es legal. Lo que pasa es que si un juez consideraba que era para consumo personal, la persona no era privada de libertad, si consideraba que era para venta sí.

Entonces estaba la siguiente incongruencia: alguien compraba cannabis para consumo personal, lo encontraba la policía, lo llevaba al juez y el juez decía: esto es para vender; y la persona decía: no, es para consumo personal.

Y dependía de lo que pensaba el juez; y así se llenaron las cárceles uruguayas con un montón de personas por consumo personal”.

Lo más importante, dijo el entrevistado, es “reconocer que existe el consumo”. A partir de allí, “trabajar para regularlo”, e insistió con la posibilidad que brinda Dispositivo Ciudadela de realizar “la consulta ciudadana”, es decir que cualquier persona se acerque a su sede (Bilbao entre 8 de Octubre y Barbieri) para despejar dudas. “Incluso hemos hecho talleres sobre esto”, dijo.

“Percepción del riesgo”

“El consumo no es que exista ahora” -sostuvo el Director- lo que sí existe ahora es una percepción del riesgo que es diferente, que es en lo que estamos trabajando y eso lleva tiempo”.

Y agregó: “es bueno que la gente joven pueda percibir el riesgo de la misma forma que lo percibimos nosotros como adultos, pero también tenemos que reconocer que tuvimos esa edad y que la percepción del riesgo es diferente según la edad.