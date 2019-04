Cuando nos preguntamos cuales son las señales que algunos de nuestros niños o adolescentes nos pueden emitir, para sospechar que estaríamos ante la necesidad de un Psicólogo infantil, es importante conocer algunos puntos de riesgo.

En una realidad desafiante para nuestros pequeños, ¿debemos estar alertas para recurrir a un profesional y poder ayudarlos en su contención?

¿Cuándo pueden comenzar los conflictos para ellos? ¿Debido a que se presentan?

Convocamos hoy a Martín Mas, quien además de ser miembro habilitante y Docente de AUDEPP (Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica), es coautor junto a la Dra. Celia Migdal del libro “De la mano de mi pequeño bebé” (bebés prematuros), para hacernos entrega de su experiencia en el tema.

Y aunque casi toda la especialización que se requiera en cuanto a Psicología Infantil, se desarrolla en Montevideo, AUDEPP se encuentra en la organización de un curso que comenzará a dictarse en mayo próximo aquí en Salto.

En primer término, le consultamos a nuestro invitado:

¿A qué le llamamos Psicología Infantil?

La Psicología infantil, tuvo un desarrollo posterior que la Psicología y Psiquiatría de adultos. De hecho, se comienza a desarrollar aproximadamente a partir de 1920.

En la actualidad se fija una frontera que como muchas cosas es relativa y está en torno los 15 años.

¿Cuál es la función de un Psicólogo Infantil?

Las funciones son múltiples y dependerá del ámbito de trabajo.

En los inicios era el abordaje clínico del niño que podía ser en el marco privado o instituciones de asistencia como hospitales. Posteriormente se fue extendiendo a otros espacios como las instituciones educativas, deportivas, etc., donde se pueden realizar actividades previniendo y promoviendo la salud mental del niño y su familia.

¿Se llevan a cabo evaluaciones para apreciar el desarrollo del niño?

En el marco de instituciones de tipo educativo o dentro del sistema de salud puede haber evaluaciones para determinar el nivel del desarrollo del niño, como un Centro Caif, seguimiento de niños en un equipo interdisciplinario. El tratamiento en si puede enfocarse en aspectos emocionales lo que hoy se denomina abordaje psicoterapéutico, o sea terapia de la psique.

¿Cuáles son las señales que indican que un niño debe recurrir a un profesional para tratar sus emociones?

Pueden ser muy variadas y eso también dependerá de la edad del niño; no es lo mismo pensar en un bebé, en un preescolar o un niño que promedia la escuela.

En un bebé pueden haber ya síntomas significativos como:

* Trastornos del sueño

*falta de interés en contactarse con la mirada de las personas que lo atienden habitualmente *dificultades en la alimentación

*retraso significativo de la marcha

* u otras dificultades en el desarrollo motor, el manejo del espacio.

En niños preescolares:

En un preescolar puede aparecer una resistencia prolongada en el tiempo a integrarse al centro educativo y/o negativa a quedarse sin la presencia de los padres, falta de interés en vincularse con sus compañeros.

El desarrollo del lenguaje también es muy importante y un niño pequeño que apenas hable o no manifieste interés en comunicarse de esa forma es un síntoma significativo que habrá que evaluarlo en el conjunto del desarrollo del niño.

En niños escolares:

En el escolar pueden surgir también dificultades en el relacionamiento con compañeros como presentar conductas agresivas o pasivas, malestar emocional, sentimiento generalizado de tristeza, irritabilidad, cambios de conducta repentinas que llamen la atención, dificultad en el aprendizaje.

¿De qué lugares suelen llegar derivados?

Pueden ser los propios padres que puedan observar alguna de estas situaciones señaladas, o de instituciones educativas, Pediatras, Neuropediatras, Psiquiatras infantiles, Psicomotricistas, o Fonoaudiólogos.

¿Esto genera que el Psicólogo esté en contacto fluido con otros profesionales?

En muchas ocasiones es así y es una tendencia que ha venido incrementándose con el paso de los años.

En el desarrollo y evolución del bebé y el niño, aparecen múltiples dimensiones que hace que sean muchas las profesiones que se vean involucradas como las anteriormente mencionadas. No siempre es sencillo lograr el adecuado inter relacionamiento entre los profesionales para intercambiar y complementar los diversos aportes de cada disciplina.

Además, todo esto implica invertir tiempo para reunirse, comunicarse y si bien es muy importante no es sencillo poder concretarlo siempre.

¿Cuándo comúnmente comienzan algunas frustraciones para el niño?

Ya desde las primeras semanas de vida, adaptarse a vivir fuera del vientre materno (donde todas las necesidades son satisfechas de forma constante) es un desafío importante para el bebé y dependerá de muchos factores como se procese este cambio.

La adaptación a los cambios inherentes al crecimiento y desarrollo como los ritmos en el sueño, el cambio en la alimentación, los ruidos, la luz.

La habilidad de los padres y personas que estén cuidando al bebé, será clave para poder descifrar las necesidades de este y poder satisfacerlas lo antes posible. A medida que el bebé empieza a crecer y luego se vaya transformando en niño, éste irá teniendo de a poco mayor tolerancia y otra capacidad para manejar los tiempos.

Empezará a comprender, que sus necesidades podrán satisfacerse aceptando que no todo se dará de forma inmediata.

¿Cuál debe ser la reacción de los padres, ante una detectable descarga emocional por determinado problema? ¿No dejarlo solo, por ejemplo?

Si hablamos de un niño de dos años haciendo un berrinche, los padres deberían poder contenerlo. Esto es entender que no es el momento para hablarle ni retarlo porque no va a poder captar lo que se intente trasmitirle. Hay que esperar que pase ese momento y posteriormente abordar la situación cuando el niño tenga otra disponibilidad receptiva.

¿El hogar es un espacio de contención para algunas situaciones o debería serlo?

Sin dudas.

¿Cuáles suelen ser las situaciones más difíciles que enfrenta hoy el niño?

Cuando el ambiente familiar está teñido de actitudes hostiles, gritos, intolerancia, en algunas situaciones asociados a consumo de alcohol u otras sustancias. Problemas económicos importantes, el clima de contención se verá afectado.

También el exceso de uso de las pantallas tanto TV, computadoras, celulares restan posibilidades de comunicación entre los miembros del núcleo familiar.

En una actualidad tan complicada y desafiante ¿cree usted necesario implementar algún tipo de educación o prevención sobre el tema?

Los padres deberán administrar con mucho criterio esta herramienta poniendo límites en los momentos y tiempo diario a dedicar a su uso. Los videojuegos y juegos on-line que empiezan a utilizar en especial niños mas grandes y ya en etapa liceal, no puede sustituir las situaciones sociales de encontrarse para jugar e interactuar.

Dada la amplitud del tema, ¿considera importante mas especialización en dichas temáticas?

En la mayoría de las profesiones y muy especialmente en las carreras de la salud, la actualización y profundización son imprescindibles y deben ser una constante a lo largo de la carrera laboral.

Naturalmente que esto enfrenta obstáculos dado que la gran mayoría de cursos, posgrados y actividades científicas en general, suelen desarrollarse en Montevideo.

¿Se llevan adelante cursos o talleres, referente a Psicología Infantil en nuestro medio?

Sí, desde el 2016 a través de AUDEPP(Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica), que es una institución científica con más de 30 años de trayectoria, conformada por Psiquiatras y Psicólogos, se vienen realizando cursos con diversas temáticas.

Por ende, este año se desarrollará un curso sobre: “Actualizaciones teóricas y clínicas en niños”, donde se abordarán temas tales como, vínculo temprano, trastorno del sueño y alimentación, depresión materna, adopción, abuso y maltrato.

¿De qué forma se lo llevará adelante?

Se trabajará el primer sábado de cada mes ( por seis horas) y tres lunes al mes (1 hora y cuarto) comenzando en mayo hasta finalizar noviembre.

Siendo tan importante para nuestros niños, quienes tengan interés en informarse más sobre el curso, ¿adónde deben dirigirse?

Quienes requieran más información pueden llamar a AUDEPP al 24084985, o por mail beatriz@audepp.org

Mary Olivera.