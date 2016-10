Vicente Pimentel es Psicólogo Clínico egresado de la Universidad de Valencia (España) y representante del Centro de Terapia Integrativa de Entre Ríos; ha brindado talleres sobre Habilidades Sociales y Salud en la Biblioteca Departamental Felisa Lisasola. En diálogo con nuestra redacción abordamos una preocupante temática de actualidad que el profesional concibe como “una pandemia social”: la soledad.

“Si definimos como pandemia, enfermedad epidémica que se extiende por muchos países, estaríamos hablando de que la soledad – que aunque no es una enfermedad como tal – catalogada en los manuales diagnósticos. Es un síntoma presente en la depresión, fobia social y en algunos cuadros de trastornos de la personalidad como es esquizoide. Y cuando hablamos de una sociedad que padece este fenómeno, lo que vulgarmente se denomina soledad.

Primeramente debemos definir a la soledad, a nivel individual en términos psicológicos. Es un síntoma clínico que atestigua incapacidad, rechazo o ausencia de contacto social o lo que denominamos en estrategias de afrontamiento, apoyo social”.

-¿Y cómo operan esas estrategias?

-“Es fundamental para la supervivencia el contacto con otros y para la salud mental, ya que una de las principales causas de deterioro cognitivo y enfermedad mental, se lo atribuye a la soledad.

Lo más interesante es la dimensión sociológica de la soledad, en las sociedades industrializadas.

Decía la Madre Teresa de Calcuta que la mayor pobreza es la soledad y el sentimiento de no ser amado… y ello está muy relacionado con el egoísmo… cuando fracasamos como individuos en las habilidades sociales y en los hábitos de asertividad, paciencia, respeto, amor y aceptación por el prójimo, justicia educación etcétera y la sociedad no colabora, ni las instituciones, ni las prácticas económicas de las sociedades consumistas.

En la actualidad estamos frente al “Homo Consumator”, tanto consumimos… tanto valemos, así lo define el Dr. Ismael Quintanilla. (Universidad de Valencia). Adicto a las redes de comunicación y a las nuevas tecnologías”. En este sentido y a diferencia de la comunicación genuina y presente, se establece la moda de la comunicación “On Line” que se caracteriza, por un contacto virtual de las redes sociales, que es falso y distorsionado y no genuino, que habitúa a las personas a una mala comunicación y la imposibilita y lo perjudica, para establecer la auténtica comunicación presente y asertiva.

EL “HOMO CONSUMATOR”

-¿Entonces el hombre es responsable de su soledad?

“Así es… individual y socialmente. Son las consecuencias de la sociedad industrializada de las nuevas tecnologías y del hombre tecnológico del siglo XXI. Se concibe hoy al ya denominado, Homo Consumator (hombre consumidor). Este fenómeno, aleja de la realidad y naturaleza propia del ser humano… lo despersonaliza, deshumaniza, lo vuelve impersonal”.

-¿Qué se propone dentro de las herramientas terapéuticas para revertir la situación?

A nivel clínico, como ya he dicho, se trabaja como un síntoma más…

se le entrena al paciente en habilidades sociales, en la modificación de conducta y hábitos de vida. A nivel social, tenemos muchos ejemplos de diferentes actitudes sociales, por ejemplo norte de Europa, que es el paradigma de las sociedades solitarias egoístas y envejecidas.

La teoría de la Psicología Social, dice que el cambio de las actitudes sociales, se manifiesta, cuando una minoría disiente de la mayoría y propone fenómenos y actitudes alternativos que arrastran a la mayoría para el cambio. Hablando en criollo,… sería algo así como el contra marketing. Es necesario volver a poner de moda la cultura del contacto y allí entra el concepto católico, de volver a reconfigurar, el sentido de la familia, como eje vertebrador del desarrollo de las relaciones sociales y habilidades sociales sanas, ya que la familia tradicional, se desmembró. Tendríamos que reconfigurar el concepto de familia y aceptar los nuevos conceptos, fomentando, leyes facilitadoras. Hay que adaptarse a los nuevos conceptos; no se puede negar la realidad social”.

-Una reflexión final…

-“Decía Einstein «No esperes que las cosas cambien si sigues haciendo lo mismo» si nuestras sociedades tecnológicas y de consumo, no aceptan en primer lugar, que la soledad, es un fenómeno que está produciendo un deterioro fundamental, en las raíces mismas de la convivencia, el progreso y en el bien estar, si no aceptan, que la soledad, es un fenómeno real que afecta, al bien estar del individuo, no habrá cambios sustanciales.

Habría que ser tolerantes y aceptar socialmente, la realidad de las nuevas formas de familia, (familias constituidas, familias monoparentales, homosexuales, etc), válidas como formación del núcleo y raíz de la persona, ayudar, con políticas de protección, a las familias tradicionales genuinas, que aún se siguen dando cada vez de forma más escasa, educar en habilidades sociales y fomentar, campañas de concientización, proponiendo, modelos alternativos, espacios de contacto, como los culturales, de ocio, teatro, arte expresión, etc. y fomentar la dimensión espiritual, con políticas que si bien pertenecen al concepto laicista del Estado, contemplasen, nuestras raíces cristianas genuinas, que por ende, son la base de nuestra amada cultura occidental.