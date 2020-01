Luis Miguel Sosa arranca un año con todo

El Asesor de Imagen y actor Luis Miguel Sosa arrancó el año con toda la energía y asegura haber cerrado un año muy exitoso, preparándose para la nueva temporada – tanto en lo actoral como en su academia de modelos.

“El balance 2019 que pude hacer al finalizar el año fue bueno.

En lo profesional pude crecer un poco más venciendo mis límites, una de las cosas que pude rescatar fue hacer los primeros talleres en la ciudad de Salto.

Ello me motivó mucho y tener ya proyectos para este año que vamos cursando.

En lo personal como todo el mundo creo bastante llevadero, siempre aprendiendo y forjando para ser mejor persona cada día” – expresó.

Luis Miguel Sosa se hizo conocido por su carrera como Asesor de Imagen y también como actor en las redes sociales, encarnando el personaje de Mimí Alegrand.

En su momento el actor destacó que el personaje aborda temas de actualidad, de interés general” pero siempre con humor jamás abordamos cuestiones para ofender al televidente, no se tocan temas religiosos, ni de política, muchas veces se habla de moda, de cultura… en este segundo ciclo se está tratando de fomentar a los cantantes y actores salteños que son los verdaderos protagonistas del tema ¿Cómo reacciona el público?

Comparten muchos pensamientos… en realidad a veces están de acuerdo y otras veces no, pero siempre en forma de humor respetan al personaje, recordamos que el pensamiento del personaje no es el mismo que tengo yo en lo personal es allí donde se ve realmente el trabajo actoral de respetar la postura del personaje y no la persona, muchos de los seguidores piensan y no se animan a decirlo pero como ven que lo dice desde el humor es recíproco el pensamiento en general.

Uno de los hechos que remarco del año pasado fue poder estar apoyando un desfile benéfico para la fundación Down de Salto.

Estuve en la parte de la imagen y coordinando las pasadas en la pasarela”.

-¿Cómo se sintió?

“La verdad que me sentí muy cómodo… muy satisfactorio para mí como profesional eso fue un destaque de año.

Este año recibí la propuesta de Joaquín Meyer, director de la escuela de modelos Étoile Models con su casa central en Concordia, el cual tiene su sede aquí en Salto hace un año.

Me ofreció ser el coordinador de la sede aquí en la ciudad.

Acepté la propuesta y estaremos dirigiendo la escuela con un toque distinto”.

– ¿Qué características tiene el proyecto?

-“·Una escuela de modelos diversa… donde romperemos prototipos ya establecidos.

El mundo está cambiando y el mundo de la moda también.

En la escuela se capacitará a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, chicas de talle plus size, etcétera .

Ya contamos con docentes muy profesionales preparados para entregar todo en este año.

Me acompaña en todo este camino Jorge Menoni que es mi mano derecha, Director de Staff y Geny Cardozo , Jimena Mazzulla , Lyn Cardozo entre otros.

Y en el mundo del asesoramiento de imagen…nuevos Workshop para realizar a nivel departamental y fuera también cruzar el charco también ya pautado desde el año pasado, y seguir como siempre apostando a la inclusión , y mucha diversidad, profesional y artística.

La Asesoría de Imagen, es el método a través del cual se busca armonizar la imagen externa de una persona o empresa a fin de potenciar las cualidades personales y grupales, formando al cliente en hábitos y comportamientos para que pueda comunicarse más y mejor. Todas estas tareas, se realizarán con un objetivo específico o motivación acorde a una necesidad del cliente sobre la que asesor y asesorado han llegado a una conclusión y se ha acordado una metodología específica de trabajo a fin de lograr la meta.

Esto último, es precisamente lo que diferencia al Asesor de Imagen del consejero o asesor de belleza.

El Asesor de Imagen tendrá siempre presente el concepto de “belleza” pero su objetivo va mucho más lejos y siempre tiene que ver con el entorno (edad, ocupación, situación personal, carácter, gustos, costumbres, etc.) y necesidades del cliente.

¿Y qué otras propuestas maneja para este año?

-“Seguir con la academia de modelos en carácter de coordinador y también me enfocaré en lo artístico”.

Desde mi punto de vista debo decir que el movimiento artístico en nuestro departamento está muy desprotegido.

Los artistas aquí estamos sin apoyo.

La luchamos a pulmón y con lo que tenemos vamos remando´.

No debería ser así.

A veces ponen personas que no están preparadas para funciones en el área cultural y ello hace que se forme una grieta a la hora de presentar espectáculos.

-Como actor ¿Qué tiene pensado hacer?

– “En lo personal este año volveré a actuar en Le Variété.

Estamos preparando la agenda para este 2020, con nuevos espectáculos y reponer obras que quedaron estrenadas el año pasado.

Tenemos la posibilidad de poder llevar las obras a todos lados… hacer giras y esperamos que se concreten.

Por otra parte vuelve Mimí Alegrand y Creo que este año será su ascenso”.

-¿Ya tienen prevista alguna obra en particular?

“Este año volvemos al escenario con un drama muy bueno.

Es un desafío ya que siempre me tocaban comedias.

Este drama mostrará por primera vez otra parte de mí como actor, es otro desafío que lo espero con ansias”.

-¿Puede adelantarnos algo más con respecto al drama?

-“Por el momento no puedo ya que recién estamos comenzando y se está formando el elenco nuevo para dicha obra”.