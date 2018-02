Ayer se cumplió por primera vez en 32 carnavales, una final del concurso de murgas sin las dos más emblemáticas.

Fueron cientos de espectadores los que con ojos grandes y abiertos, con las miradas atónitas por el brillo, el color, las luces y el estremecedor sonido de los potentes coros que inundaron la noche de murga, vivieron en el teatro de verano del Parque Harriague por primera vez en 32 años de concursos, una final sin las emblemáticas agrupaciones Punto y Coma y Falta La Papa.

La primera, por haber sido descalificada del concurso por el jurado, dejando a la cerrense afuera de una final de concurso con todo lo que eso implica para el carnaval salteño. La segunda, porque decidieron no concursar por primera vez desde que se fundó la murga en 1986, ya que “no llegaban a tiempo” con la organización del espectáculo, según dijeron algunos allegados a la agrupación a este diario.

Con todo, el concurso de murgas de este año que terminó esta madrugada con los ganadores a la vista recién hoy por nuestros lectores, tuvo en La Nueva, la representación decana de las murgas, agrupación que es además la ganadora de la mayor cantidad de premios en el carnaval salteño.

Aunque además de esto, contó con una participación renovadora de conjuntos y de murguistas nuevos, que hicieron sus primeras armas en muchos casos y en otros tienen una importante presencia en la Murga Joven y ahora desfilaron por el escenario mayor. Además, las agrupaciones que participaron ayer como Hacha y Tiza y La Grandulona, también cuentan con carnavaleros experientes que ya han participado de otras agrupaciones en varios certámenes.

EL MURGUISTA

Pero uno de los míticos personajes del carnaval salteño desde la eclosión que hizo la murga en 1987 hasta el presente, no estuvo ayer sobre el escenario por primera vez en sus 32 carnavales.

Se trata de Milton Trindade, letrista y emblema de Punto y Coma, que ha hecho vibrar al público con sus personajes todos estos años y con recordados cuplés que han marcado época en los carnavales salteños.

“Estoy trabajando todavía y calculo que voy a llegar recién a segunda hora al parque, pero estar voy a estar como no, voy a ir a ver a las otras murgas sin dudas”, dijo ayer Trindade a EL PUEBLO al ser consultado horas después de que el jurado del concurso de murgas de este año decidió que Punto y Coma no sumaba los puntos suficientes como para pasar a la final.

“Son 32 carnavales y en lo personal lo viví corto pero intenso. Porque disfrutamos bastante, hicimos un buen espectáculo, la gente quedó muy conforme y después bueno, hay cuatro personas que hacen una evaluación y si te toca marchar, la quedaste. Pero creo que en definitiva fue un año bueno de la Punto (y Coma), un año que pegó fuerte en la gente”, señaló.

“Hemos transitado por varios caminos en la manera de armar el espectáculo y de verlo, pero la propia gente te reclama que la Punto no pierda su esencia y mantenga su forma de ser y de brindar un repertorio, es algo que lo plasmamos en el escenario y nos ha dado sus réditos. Aunque a veces no hemos logrado tener premios, pero la murga se ha caracterizado por tantos años de perder, pero ser consecuente y la línea nuestra no va por la parte de lo que quiera el jurado, sino por respetar al público”, sostuvo Trindade.

Manifestó que a su juicio, para salir en carnaval y armar un espectáculo, “difíciles son todos los años porque generalmente el nivel de las murgas de Salto han mejorado muchísimo y cada murga tiene sus personajes, por lo cual se ha vuelto muy difícil ganar un concurso acá en Salto. O sea nosotros somos una murga que por nuestra propia esencia, damos mucha ventaja en rubros que nosotros no consideramos tan importantes, donde después con la sumatoria de puntos marchamos”.

Anoche Milton Trindade por primera vez era un espectador más, entre los cientos de personas que se encontraban en el teatro de verano. “Y es vivirlo distinto, es difícil, por la mística que se tiene al respecto, y creo que la Punto al no estar sobre el escenario le va a restar mucha gente al espectáculo, sobre todo los vecinos del Cerro. Pero yo lo voy a vivir tranquilo, con bronca, diciendo lástima que no estamos ahí, pero bueno son cosas que se dan”.

“A veces uno tiene que bajar la pelota al piso, no puedo pensar que porque el jurado nos sacó, hayan confabulado contra nosotros, será porque ya estoy tan quemado con leche, porque son 32 carnavales los que tengo encima y la mayoría de las veces he perdido.

Pero me quedo contento porque estoy convencido que este fue un año precioso de la Punto y a la gente le gustó muchísimo, eso para mí es mejor que cualquier premio”, reflexionó.