Polémica en la educación por cursos a distancia

Desde que las autoridades de la Educación, dada la suspensión de clases, exhortan a los docentes de los diferentes niveles de la enseñanza a mantener el contacto con sus alumnos mediante envío de tareas a través de vías virtuales (plataformas, blogs, correo electrónico, etc.), las opiniones de docentes, alumnos y padres han sido muchas y muy diferentes.

Así, a modo de ejemplo, estas palabras del profesor Daniel Nahum (reconocido a nivel nacional como docente –tanto en Secundaria como en Formación Docente- y escritor) pueden resumir el sentir de varios: «La mayoría de los compañeros y amigos docentes que conozco están trabajando en forma virtual con sus alumnos. Tengo algunos años de trabajo en el semi presencial del CFE (Consejo de Formación en Educación) y sé por la práctica, sin ser ni siquiera medio o un cuarto de experto, que los procesos de aprendizaje realizados a través de una plataforma no son iguales a los de una clase presencial. No nos transformemos en mandadores de tareas. Tratemos de acompañar los tiempos de cada alumno. Nada. Una estupidez que ya saben pero que es bueno recordar y tener a mano en la conciencia». En la misma sintonía y a raíz de la publicación de las anteriores palabras en una red social, han aparecido expresiones como estas, de algunos padres:

-»Es así, pienso lo mismo cuando veo los cientos de deberes que les están enviando a mis hijos, ¿y el proceso? ¿O sólo es cumplir y estar al día porque en unas horas les mandan más?».

-»No se gana nada con mandar y mandar, si lo único que genera es estrés y el querer llegar a tiempo en las entregas».

«Lo que están haciendo con los chiquilines es una locura carente de empatía».

-»No es dar y dar actividades, incluso con cosas que los alumnos no pueden hacer solos. Muchos profes les dicen que se fijen en tutoriales en google. Creo que no estamos respetando procesos».

– «Me extraña a más no poder que gente que se dedica siempre a lo docencia se limite a copiar y pegar actividades sin ton ni son, de a 30 o 40 por semana. Los chiquilines tienen que adaptarse a una nueva modalidad que ya de por sí implica no tener clases, sino enfrentarse a lecturas y aprender de ahí, sumado a evaluaciones con calendario y exigencias como que fueran adultos. En consecuencia, querer cumplir con todo les impide cumplir con nada».

En tanto, en estas palabras de la docente Laura Curbelo, puede resumirse la opinión de aquellos que defienden el trabajo virtual a distancia: «Se puede dar un excelente curso virtual, participativo, activo, con actividades, con la voz, con videos propios y de otros, con utilización de padlet, podcasts, Twitter, Facebook, etc. Con elaboración de productos colaborativos. Con diálogos, con zoom…en fin. Mil opciones. No hay que confundir un curso virtual con un drive con 4 textos, 2 tareas y un cuestionario. Pasa que la mayoría de nosotros no ha tenido formación didáctica para este tipo de cursos».