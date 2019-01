Con la Presidenta de APECV: Asociación de Pacientes con Enfermedades Cerebro Vasculares: Gabriela Suárez

Hoy nos convoca a nuestro espacio de los días jueves, una inquietud por parte de Gabriela Suárez, ex paciente de la enfermedad de ACV y Presidenta de APECV.

Quien luego de atravesar un difícil trance con un ACV a raíz de una aneurisma carótida oftálmica gigante y recuperarse, gracias a la rápida atención recibida, comienza con la iniciativa de crear la fundación APECV y luchar incansablemente por los pacientes que día a día transitan la enfermedad, sobre todo para conseguir una mejor calidad de vida al salvarse.

Estuvo en nuestro departamento, ya que junto a la asociación a la que pertenece, trabajan en el reclamo de un plan de atención de estas enfermedades, donde se incluya en la canasta básica como prestación obligatoria por parte de las instituciones de salud. Con apoyo para realizar los tratamientos que corresponden, ya que estas no se encuentran en la actualidad, obligadas a cubrir estas terapias para el tratamiento de ACV isquémicos, aneurismas y malformaciones.

La enfermedad, se ha convertido en la segunda causa de muerte en Uruguay y la primera en mujeres.

Realizan el reclutamiento de firmas para la mencionada solicitud, llevando reunidas 25000, ya que cada tratamiento tiene un valor de entre U$ 2000 y U$ 10000(dólares).

Estos son algunos párrafos de la carta presentada por APECV, ante las autoridades de la salud:

“Somos un grupo de pacientes que padecemos o padecimos una enfermedad cerebrovascular, que nos unimos con la finalidad de lograr que todos tengamos el derecho a un tratamiento Endovascular cuando esté indicado”.

“En algunos pocos casos hay tiempo para conseguir dinero y en la mayoría no, porque son enfermedades que se tratan de urgencia o de emergencia para salvarnos la vida”.

Al parlamento: “Nosotros somos pacientes curados que conformamos una asociación para que nadie más se muera por no tener fondos para pagar o en la espera de un nuevo recurso de amparo”.

“Rogamos que intercedan como representantes del pueblo para protegernos y para velar por la salud de tantos hermanos que padecen o padecerán estas enfermedades y que de tener indicación de tratamiento Endovascular, necesitarán de grandes sumas de dinero que muchas veces no tienen. Por la inclusión en el PIAS de estas técnicas, los abajo firmantes…”

APECV plantea, que mueren siete personas por día en Uruguay por causas del ACV, siendo algunos de los casos evitables con el tratamiento que están solicitando.

Trabaja junto a APECV, el Dr. Juan Cereta, abogado del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, quien se encarga, cuando hay tiempo disponible, de presentar recursos de amparo para los pacientes.

Consultada Gabriela Suárez de cómo nace la idea de trabajar por un inclusivo tratamiento de ACV, nos respondía:

“En principio, para presentar una nota a las autoridades correspondientes del Ministerio de Salud Pública solicitando una entrevista y al Senado de la República, Comisión de Salud y en la Cámara de Presupuesto Integrado con Hacienda, para que las autoridades resolvieran incluirlo en la Canasta Básica de Prestaciones al tratamiento Endovascular por el ACV, ya que no está incluido en el PÍAS (Plan Integral de Atención en Salud).

En este caso la decisión final, la tiene el Ministro de Salud Pública”.

¿Cuándo comienzan a trabajar por la causa?

En diciembre del 2017, cuando me dan el alta de la crítica situación de la que había salido por motivos de un ACV.

Hace 10 años estaba en perfecto estado de salud hasta que de un minuto al otro sentí el peor dolor de cabeza de mi vida. Tenía un aneurisma carotido oftálmico gigante, que estalló en mi cabeza.

Dijeron a mi familia que, o me trataban o quedaba en estado vegetativo o ciega, en caso de sobrevivir. Recibí el tratamiento a tiempo. Hoy tengo 18 coils (nueva forma de tratar aneurismas y otras malformaciones vasculares en el cerebro) en mi cabeza y hago una vida normal.

Los que tienen en sus manos la decisión de hacer que esto sea accesible para todos, no se hacen cargo, porque si les toca a ellos o a un familiar…sacan una chequera y listo. Es muy triste que en nuestro país haya que rogar para hacer cumplir lo que por ley nos corresponde.

Hoy estoy dada de alta, curada, sin necesidad de tomar una medicación y sin secuelas.

¿Se actuó con rapidez en su caso?

Ese el segundo paso: la rapidez en la respuesta y que el médico sepa lo que está tratando. Los casos se prestan a confusiones, como un problema de cervical que da un dolor de cabeza muy fuerte.

Muchas personas han sido medicadas para eso, llegan a la casa, se acuestan a dormir y al otro día se despiertan, o no.

Yo tuve la dicha de que en emergencias me tratara un amigo, el Dr. Julián Machado de acá de Salto, a quien le debo la vida. Me vió y sin dudarlo, me dijo que tenía un derrame cerebral.

Lo detectó al instante, actuó muy rápido y fue lo más importante.

No como a veces que escuchamos historias de pacientes, donde pasan horas y después se vuelve irremediable.

Si a mí me medicaban y me iba, no sé si al otro día amanecía viva, porque iba a acostarme y seguramente me dormía.

Tuve además la suerte de dar con el mejor médico cirujano Endovascular, especialista en el tratamiento, quien me realizó un cateterismo que es el Dr. Roberto Crosa de amplia trayectoria.

¿Cuál fue la respuesta de la sociedad en cuanto a la petición que llevan adelante?

Comenzó a acercarse gente, cada vez más, ya que está desesperada.

A la mayoría que se le presenta el problema del ACV, no sabe qué hacer ni adonde solicitar ayuda.

¿Y de las autoridades a las que recurrieron?

Acudimos en marzo de 2018 a los Legisladores, que actúan de puente con el Dr. Jorge Basso y el MSP, dialogué con los Presidentes de las Cámaras, que lo han planteado al Ministro, pero no hay respuesta.

A mediados del año pasado dialogamos con el Dr. Jorge Quian, quien aseguró que debía estar todo lo que pretendíamos incluido en la canasta básica y que íbamos a trabajar juntos.

El Ministro de Salud Pública estaba siempre ocupado, hasta que por fin, realizó un llamado a varias fundaciones hace cuatro meses, en donde se nos entregó un formulario para que se pudiera toma en cuenta, que debía incluirse.

Presentamos toda la solicitud requerida, pero nunca obtuvimos respuesta alguna.

Reunidos en diciembre de 2018 por el tema, “da la casualidad” de que se olvidaron de llamarnos y luego “da la casualidad” de que enviaron mal el mail, adonde lo debían enviar, con una letra de más.

Se disculparon, pero no obtuvimos respuesta alguna.

Pensamos que si actualmente no existe la cobertura a tratar al ACV, el paso que sigue es golpearle puertas al gobierno, que tampoco responde.

A pesar de que se presentan mamás con niños muy graves, la respuesta es: la plata o la vida.

Pongámonos por un momento a pensar que le pase a nuestro hijo, nieto o nuestra madre y que nos digan: ¿tiene ocho o diez mil dólares? Entonces se muere.

¿Trabajan con un equipo de apoyo?

Contamos con el Dr. Roberto Crosa, el Dr. Cereta de UdelaR y yo, me hago cargo de la parte emocional y del trato con las autoridades que tienen que aprobar este sistema.

¿Es importante el tiempo que se pierde en un recurso de amparo?

A mi criterio personal, mientras se espera se juega con la salud de las personas: si se muere, no pagamos.

No hemos perdido ni una causa de las que hemos defendido, pero el MSP lo paga obligado por un Juez. Porque el primer paso del trámite que realiza el Dr. Cereta, es preguntarle al MSP: ¿ustedes le pueden pagar el tratamiento a esta persona? A los diez días, la respuesta es: no.

Y se lo ha negado a niños de 8 o 10 años. Allí se va por vía judicial, donde por fin lo aprueban.

¿Por qué si el Sr. Juez lo termina aprobando siempre, no lo ve viable?

Por una cuestión económica y política.

Aunque la gente es muy solidaria y apoya, acá la única solución la tiene el Ministro de Salud, a quien en mano le entregué una invitación para un evento en el Palacio Legislativo el 29 de octubre Día Internacional del ACV, donde nos acompañaron autoridades y mucha gente, allí el Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Basso no apareció.

Como en el congreso que realizamos en agosto en Gramado-Brasil.

Ni siquiera un representante envió, porque no tiene respuesta.

Invitamos a todos a interiorizarse e informarse entrando a la página de Fundación APECV y a estar en contacto con nosotros.

Comenzar a pensar que si le pasara un ACV ¿adónde recurre?, si a Montevideo no se alcanza a llegar.

El tema al que estamos abocados, es económico y político.

Es entre “ellos”.Y nos dejan afuera a todos, dejando morir gente por eso.

Mary Olivera.