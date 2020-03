Armando Casteindebat (Subsecretario de MIDES):

El subsecretario del Ministerio de Desarrollo, Armando Casteindebat, estuvo presente el pasado viernes en Salto con el fin de establecer territorialmente las medidas en respuesta a la emergencia sanitaria en la que nuestro país se encuentra.

El mismo mantuvo una reunión con el intendente de Salto junto al Dr. Carlos Albisu.

Mencionó que la pandemia del Covid – 19 tendrá más un impacto económico que social, «tanto en lo sanitario como en lo económico nuestro ministerio tiene tareas importantísimos en el estado y los gobiernos departamentales tendrán un rol muy importante en lo que podamos hacer en el territorio».

Casteindebat agregó en la misma línea que los dos primeros convenios de cooperación firmados con intendencias «es con dos intendencias del Frente Amplio, situación que creo es una muy buena señal para el país. Esto lo vamos a ir realizando en todo el país».

Destacó el jerarca que no se puede «ir gastando en el país por dos o tres ventanas diferentes. En esa línea es que nos reunimos con el intendente de Salto encontrando colaboración y compromiso. La línea del ministerio es brindar respuesta sanitaria a quienes están en la franja de mayor vulnerabilidad. Eso significa a quienes pertenecen a refugios o a uno de los mil doscientos hogares de la tercera edad».

En ese marco recalcó la necesidad del gobierno de protegerlos y garantizar además que no le falte el plato de comida a «ningún uruguayo» por lo que enfatizó en que «hacer funcionar la respuesta a través de las instituciones educativas y centros CAIF ya que Salto tiene la particularidad de no tener comedores y los centros CAIF nos plantean que detrás de los chicos están familias a las que hay que responder».

Adelantó además que debe contemplarse los acuerdos de compra de mercadería a los productores del cordón hortifrutícola del departamento «por lo que estamos analizando que capacidad de respuesta se tiene. Gobierno departamental y ministerio coordinamos que cantidad de salteños están por fuera del sistema para darles respuestas.