Fiesta Huellas de Tradición: con el Payador Manuel Ocaña Salvat (Chajarí – Provincia de Entre Ríos)

Nuestro entrevistado nos decía que su Provincia limita con la de Corrientes, y que es la primera vez que concurre al festival; en los anteriores, venía su padre, Manuel Ocaña, quien también era payador, y recorrió nuestro Uruguay, siendo muy querido por nuestra gente que se nutre de las cosas camperas.

¿Cómo surgió eso en ti, de seguir las huellas de tu papá?

Bueno, primero te diré que es la segunda vez que vengo al festival; el año pasado tenía unas criollas en la localidad de Young, Departamento de Río Negro, a la cual me habían convocado para el Encuentro El Esquinero, que, por razones climáticas se hizo en un sólo día, eso fue el sábado, y, el domingo, me comuniqué con la gente de aquí, y llegué para compartir esa preciosa fiesta que no la conocía. Tenía el comentario de su nivel, por mi padre; cuando llegué me sorprendió la calidad de la fiesta y la cantidad de gente que había al rededor del ruedo; impresionante. Hoy, retorné con mi familia, con una predisposición de antemano de volver a encontrar esa calidad superada en muchos casos, a lo que ha sido el año pasado, y ver que la gente sigue respondiendo y el desfile sigue creciendo.

Contestando tu pregunta, yo creo que es una bendición de parte de Dios, que como cristianos que somos, en toda la familia, nos bendijo de una manera asombrosa, que no es fácil encontrar un matrimonio de payadores, y, que un hijo salga payador, todavía, es mucho más difícil, así que la alegría y el orgullo enorme y la responsabilidad más grande es la de seguir con el mismo oficio de los viejos.

Realmente es emotivo escuchar a un muchacho joven que tiene 24 años de edad, o sea, que tienen por delante toda una vida para ofrecer sus talentos. A Argentina yo la admiro mucho. Tengo un agradecimiento por un médico homeópata, Juan Carlos Razona, que con tres inyecciones salvó la vida de éste corresponsal de diario EL PUEBLO. Nosotros como uruguayos, vemos que Argentina está muy arraigada en sus tradiciones, y, en Uruguay, en estos últimos tiempos, está volviendo a las cosas tan nuestras como es la doma, las pruebas de rienda, y, acá en Lavalleja, vemos con orgullo que los jóvenes estén muy motivados en esas lides camperas que les hace mucho bien.

Yo creo que es un punto frágil, de acuerdo a dónde lo mire. Usted como uruguayo y el agradecimiento de antemano que tenga una admiración por el pueblo nuestro, y yo, como argentino, también, una admiración por el suelo uruguayo, más allá de que por gracia de Dios, tenga a mi señora uruguaya y a mi bebé, que nació en Rivera, tengo mi sangre ya mezclada con la sangre oriental; así que, es una alegría preciosa y, más allá de toda admiración que uno puede tener, yo veo que Argentina es muy grande, por ende, la tradición, no quiere decir que se haya diluido, sino más bien,, que se ha esparcido por ahí. Entonces, uno ve por ahí criollas, jineteadas le decimos los argentinos, que han caído, no por el nivel de la organización, sino porque se ha incrementado la cantidad de jineteadas que había por fin de semana; la gente se va repartiendo un poquito allá, un poquito acá. Entonces, obviamente, la cantidad de gente va cayendo, el marco de público que está acostumbrado, y ver las raíces tanto allá, como acá, siguen esparciendo, también, ese árbol viejo de la tradición, que sigue dando sus frutos.

Yo creo que el gaucho oriental, tiene un amor propio que supera cualquier cosa, porque, me ha pasado encontrar paisanos por el camino de tropa, parar y charlas un rato con ellos, y, por ahí, uno empezar a conversar y saber que, ellos, no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, pero saben de historia; como tal vez, el que hay de la escuela, no lo sepa. Entonces, eso de la historia nativa, el gaucho oriental, está muy nutrido en esas cosas.Por ahí, el argentino es como que no está arraigado en la historia propia; por lo tanto, yo veo que no son grandes las diferencias, pero que después, el sentido de humanidad de cada país, eso le da un toque de transparencia que tiene mucha validez. Son detalles que se ven entre un país y otro. Eso sí, y estoy muy seguro, y afirmo cada vez que me preguntan, que somos hijos de una misma placenta, somos hermanos, nos divide el río. Yo creo en lo que es el litoral argentino, no voy a hablar más allá de los límites del litoral, para otras partes, a excepción de Buenos Aires, también.

¿Con quién te sentís más identificado?

Yo me siento más identificado con el gaucho oriental que con el gaucho salteño (se refiere al de la Provincia de Salta en la República Argentina). Porque yo de Salta estoy a 1.400 kilómetros de distancia.

¿Cuál sería la parte más tradicionalista, para ti, que conoces palmo a palmo tu Nación?

Es el litoral; sobre todo a lo que compete a Entre Ríos y Santa Fe. Vamos a hablar, no del trabajo rural en sí, sino de hacer fiestas, de los desfiles, de las agrupaciones gauchas; todas esas cosas es Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, que tiene muchísima cantidad de desfiles, y muchísimas preparaciones, jineteadas y, después, en general, en todo el país, hay fiestas anuales, que, por ahí, por darle un ejemplo, uno se va al sur, y uno dice, por qué no hay fiesta todo el año; y, claro, en el sur argentino, hay gran parte del año, que son, por lo menos, cuatro meses, que están tapados de nieve. Entonces, no pueden haber festivales. Y, el paisano que va desde el litoral, desde Corrientes, Misiones, Entre Ríos, a trabajar al sur, por ahí dice, allá tenés que ser campero en serio para trabajar, por los fríos más macaco, como le decimos de aquel lado. Entonces, en definitiva, la tradición abarca todo el país, pero, lo que en relación a fiestas, por ahí, se ve más en la zona que le digo, y ni que hablar de Córdoba, donde está el Festival Jesús María. Córdoba en sí tiene una parte que era de Alta Gracia, donde se hacen muchas jineteadas y, después, Jesús María con el festival más grande que tenemos en Latinoamérica.

¿Qué le podés decir a la gurisada de acá, a los de 12 a 20 años que están compitiendo en este festival del Liceo Rural?

En general, al niño rural, a la niñez en sí, yo le daría el mensaje que no es ni un consejo, ya que no podría aconsejar a ninguno, sino, solamente decirle, tal vez, que cuando tenga la misma edad mi hijo, que tengan el respeto sagrado por la familia, por el prójimo, por los mayores, de que puedan entrar a un lugar y que cuando salgan, puedan dejar la puerta abierta para volver; eso es lo más lindo que puede haber, saber que no hay pozo para tropezar a la vuelta. Entonces, esas cositas que por ahí la gurisada, hoy por hoy, tal vez, no hablo de los pueblos chicos, sino más bien de las urbes grandes, donde se ha perdido mucho el respeto, los valores, el cariño por los abuelos. El abuelo cuando ya entra en la vejez, dejó de ser importante para la familia, eso tiene que tener un valor muchísimo más alto que cualquier amor que pueda existir. El abuelo es el que enseña, el que ayuda a los padres a forjar al nieto.

Entonces, en conclusión, ya que el respeto la palabra mayor en todas las edades y, sobre todas las cosas, sepan que hay uno de arriba que está mirando todo; que Dios está presente en todo y, ante cualquier adversidad de la vida, tenemos una salida, que es Dios.