Salto Lee

EL PUEBLO y María Luisa de Francesco invitan a la presentación del librillo de lectura “Salto Lee” el próximo jueves 17 de mayo a las 18.15 horas en la Biblioteca Departamental. “Es un proyecto personal que llevé a Adriana Martínez desde hace un tiempo. Conociendo su entusiasmo por la lectura y la literatura. Después de una amplia cobertura que me ha hecho el Diario con mis actividades como Referente del Plan de Lectura pero también como escritora. La lectura como factor de desarrollo de una población no es un detalle menor y como dice la autora argentina, Teresa Andrueto, debería de ser una política de estado” – informó María Luisa.

El objetivo fundamental del proyecto es rescatar en un boletín mensual el valor de la lectura y la escritura en el ámbito educativo pero también en el hogar. Ofrecer lectura de calidad tanto en Uruguay como en Sudamérica

“Leer en la infancia tiene, además, un sentido afectivo importante. Sabemos todos, o creemos saber, los beneficios de la lectura y lo importante que es en nuestros niños y niñas. Sin embargo siempre faltan espacios para ello. Fue por eso que llevé el proyecto de tener al menos una vez al mes un boletín, o librillo, con autores uruguayos, con autores sudamericanos que puedan ser de lectura para los pequeños y los más jóvenes. El abrir este espacio supone un desafío: para el diario porque asume sus costos y para mí porque debo mes a mes, establecer la importancia de lo que predico. Sin embargo estoy feliz de este emprendimiento. Los desafíos son importantes y sin son por la lectura, valen la pena” – enfatizó la experta en lectura.

ACERCA DEL BOLETÍN

En este boletín habrá artículos sobre lectura, animación de lectura, actividades de lectura y escritura.

Pero lo más importante: queremos ir abriendo espacios en él para que los más jóvenes y pequeños puedan expresarse. No sólo a través de concursos: sería interesante que lo hagan por sí mismos. También queremos que los docentes tengan un espacio para hablar de lectura, de sus proyectos y de sus logros con respecto al tema. Este boletín que aparece por primera vez el 17 de mayo, homenajeando de alguna manera al mes del libro, es una muestra de lo que irá sucediendo. Tendremos abierto el mismo para que nos envíen artículos, cuentos, poemas. Poco a poco iremos entre todas y todos, construyendo un Salto lector, como pretende el título del mismo. ¡Esperamos a todos! Gracias por este espacio y por estar siempre a Diario EL PUEBLO de Salto.