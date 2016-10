El Síndrome de Down no es una enfermedad, es un Trastorno del desarrollo en este caso, de origen genético. El síndrome de Down es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra (el cromosoma es la estructura que contiene el ADN) o una parte de él. Las personas con síndrome de Down tienen tres cromosomas en el par 21 en lugar de los dos que existen habitualmente; por ello, este síndrome también se conoce como trisomía 21.

¿Discapacidad?

La discapacidad es la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera “normal”.

La discapacidad es el obstáculo que les ponemos para desarrollarse socialmente, son categorías que muchas veces llevan a etiquetar a las personas.

Ya no es valorada o cuantificada solamente en base al número de personas que representan una deficiencia o carencia sino que la actual tendencia es procurar adaptaciones o respuestas sociales o institucionales a la diversidad de necesidades y capacidades que pueden encontrarse. Se hace necesario que la meta ha de ser de planificar en forma participativa, apuntando hacia propuestas o modelos que no presenten obstáculos al funcionamiento o incorporación de ninguna persona, cualquiera sea su limitación o capacidad.

Esto implica poner el punto de mira ya no solo en la deficiencia o carencia que una persona puede tener sino valorar la capacidad de la sociedad de atender la diversidad de situaciones individuales.

¿Por qué debo saber sobre el Síndrome de Down?

Las personas que lo poseen son sujetos de derechos, tienen dignidad, forman parte de nuestra sociedad y tienen una familia, sueños que desean realizar igual que todas las personas.

No obstante, dadas sus características, conviene que sepamos algunas pautas, cuando estemos con ellos, en la escuela, en el barrio, en un club o en un trabajo.

Al hablarles. Nos dirigimos a ellos y no a la persona que lo acompaña.

Hablarle despacio y mirándole a los ojos.

Es preciso darle un poco de tiempo para captar el mensaje y responder.

Los mensajes deben ser breves, sencillos y concretos.

Las instrucciones darlas de una en una.

Para enseñarles algo, lo más eficaz es hacer una demostración de lo que queremos que haga. “mira cómo lo hago yo; ahora hazlo tú” aprenden muy bien por imitación, observando lo que los demás hacen.

Algunas personas pueden tener limitaciones de expresión verbal pero entienden mucho más de lo que pueden expresar.

Ser cuidadosos con las bromas. Las ironías y las frases con doble sentido. Pueden entenderlas literalmente y sentirse confundidos.

¿Qué tienen para enseñarnos las personas con Síndrome de Down a nosotros?

Aceptar a cada uno como es y respetar a quien es diferente.

Amar la vida. Las ganas y alegría de vivir, el agradecimiento por la vida, la sonrisa fácil, son señas de identidad de ese extraño cromosoma añadido.

Disfrutar de lo cotidiano: tienen la capacidad de valorar, agradecer y disfrutar aquello que tienen.

Amar de forma desinteresada: con el único deseo que se les devuelva amor por su amor. Olvidan con facilidad las ofensas y devuelven cariño.

Sintonizar con los sentimientos de los demás.

Vivir el presente

No tener prisa, ser pacientes, constantes y valorar los pequeños logros.

Mitos a derribar:

Las personas con síndrome de Down siempre están alegres.

Las personas con síndrome de Down tienen los mismos sentimientos como todos las personas. Ellos responden a las expresiones positivas de amistad, se ofenden y se desconciertan con conducta.

Son como niños toda su vida.

Esto es totalmente falso, una deficiencia intelectual no debe usarse como pretexto para tratarlos como niños.

Las personas con Síndrome de Down no pueden tener relaciones ni llegar a casarse.

Estas personas no son asexuadas, tienen las mismas necesidades y sentimientos que cualquier otra persona durante su desarrollo.

Son ángeles, son extraordinariamente buenos y cariñosos.

Poseen cualidades y defectos como cualquier ser humano.

No viven mucho.

Algunas personas con Síndrome de Down tienen enfermedades congénitas, mayormente de índole cardiaco, que ya pueden ser tratadas y curadas por la ciencia aumentando así su expectativa de vida.

Todos son iguales.

Si bien nacen con rasgos anatómicos comunes, la apariencia está gobernada por la genética familiar. Es decir, se parecen más a sus padres y hermanos, que a otras

personas con Síndrome de Down que no son sus parientes. Las personas con S.de

Down son muy diferentes entre sí, en cuanto su personalidad y habilidades al igual que todas las personas.