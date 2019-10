Es una cuestión de egos, de creer que saben más que el resto y de que solo su camino es el correcto. Y eso no puede ser así, porque al rato que dicen que al país solamente se lo saca en el marco de una política de acuerdos, con disensos sí, pero con consensos pensando en el país, no vale antes tirarse toda la tierra encima, porque cuando planteen el acuerdo, no serán creíbles.

Así, en ese plano del escenario político nacional, estamos embarcados en los últimos tiempos. Donde lo que escuchamos es que la mayoría de los candidatos de oposición habla ligeramente de que van a haber acuerdos, que parecen tener el título “todos contra el Frente”, algo que es válido y legítimo en una democracia, pero antes de llegar al mismo deben sacudirse el polvo y hablarse con mayor sinceridad.

La ciudadanía está esperando saber qué es verdad y que no, porque de un lado se dicen cosas que no son ciertas, que no son así. Desde la izquierda llegan a decir que “ahora sí hay personas que son las primeras profesionales universitarias de su familia, porque antes eso no pasaba”. Cuando eso no es verdad. Hay muchos que son primera generación de profesionales en sus familias. Cientos, que llegaron a Salto por ejemplo, a estudiar desde las ciudades vecinas porque no podían ir a Montevideo, y se recibieron, y son primera generación, y trabajan y ejercen, y capaz que sus hijos continuarán el legado.

También se dice muy alegremente, desde los estrados, agitando banderas, promoviéndose como los voceros de la izquierda gobernante, cosas como que “antes de que el Frente Amplio ganara las elecciones, no existían las becas ni los hogares estudiantiles”, una mentira enorme como una casa, pero que a los gurises, como les dicen ellos, que no tienen nadie que les cuente la ot ra versión, creen que es verdad.

Yo doy fé, que en el año 1991, nos corrieron a mí y a mis amigos, del campito que le llamábamos “dos palmeras”, porque las tenía, que estaba aledaño al edificio del Liceo Ipoll, por calle Artigas y Las Piedras, porque allí, jugábamos siempre a la pelota con una hermosa barra de chiquilines, donde algunos todavía viven en la zona. Pero nos echaron literalmente, porque empezaban, en ese año, a construir el Hogar Universitario para chiquilines del interior que llegaban a estudiar a la Regional Norte, que ya tenía, entre otros cursos, la carrera completa de abogacía y notariado.

De hecho yo empecé en el año 1999, cuando Sanguinetti era presidente. Entonces hay algo que no me cierra. Pero no es a mí a quien le hablan esos “voceros” de la izquierda, porque algo conozco de lo que son las becas universitarias mucho antes del año 2004. Sino a un grupo de jóvenes que por ahí están en riesgo de correr un engaño.

No obstante, también del otro bando dicen cosas. Dicen por ejemplo que hay que hacer cosas mejores en el predio de El Espinillar que una cárcel. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con ellos, y estoy seguro, que toda la población de Villa Constitución y de las zonas aledañas también lo están.

Pero para empezar, deberían decir que ellos promovieron en su momento el cierre de esa planta. Por el motivo que haya sido, porque está bien reconocer errores del pasado, asumirlos, comentarlos y tratar de no volver a caer en los mismos.

Esa es la mejor muestra de madurez política que pueden dar los candidatos. Saber que no tienen todas las respuestas, reconocer que pueden hacerlo mejor. Y decir las cosas de frente, porque ellos son humanos igual que nosotros, los votantes, y se equivocan, a veces muy mal, pero se equivocan.

Entonces es importante, saber decir la verdad. Los políticos no tienen que andar con maquillaje, no pueden hablar desde ese ámbito, no pueden decirle a la gente cosas que no son tales con tal de ganarse un voto más y hacerles creer a los votantes, que hay dos demonios, y que ellos están del bando de los buenos. Porque ese Uruguay planteado desde esa manera, no construye futuro, sino divisionismo, y resentimiento que lleva a un espiral de violencia que no termina más.

Por eso, a dos semanas de las elecciones nacionales más competitivas de los últimos 15 años, debemos exigirles a los distintos candidatos a lo que sea, que no mientan, que sean honestos, que se hagan cargo de sus errores y que digan la verdad a la cara, les cueste votos o no, porque el pueblo necesita que no le tomen más el pelo, sino que lo ayuden a sentir que quienes compiten por un cargo en el lugar que sea, lo hacen para ayudar al país a crecer y para que su gente pueda desarrollarse en paz y libertad. Lo otro es chamullo, y todos sabemos cuántos pares son tres botas.

Así que les exigimos a todos los candidatos, que sean honestos y no nos tomen más el pelo, porque antes de pedir el voto, que tengan respeto por el país y su gente.

HUGO LEMOS