Mañana se estarán cumpliendo exactamente siete meses que el Covid-19 nos cambió la vida a los uruguayos. Hasta ese momento lo mirábamos de reojo, algunos con miedo, otros incrédulos. Fue el viernes 13 de marzo que se confirmaron los primeros dos casos, y estuvieron en Salto.

Recordamos como si fuera hoy que el día antes habíamos cubierto una conferencia de prensa donde integrantes del PIT CNT, en su local de la calle Sarandí, hablaban de su repudio a la Ley de Urgente Consideración y además, allí mismo, personas del gremio de profesores de Educación Secundaria y UTU anunciaban medidas de protesta contra esta ley; ese mismo día se hacía un paro docente en gran parte del país. ¿¡Quién hubiera dicho que el paro de actividades iba a suceder desde el día siguiente, no por 24 horas sino por varios meses y por cuestiones que nada tienen que ver con lo político ni con las leyes, sino por una terrible pandemia mundial?! «Quién me iba a decir que el destino era esto…».

Claro que paros por cuestiones políticas igualmente se hicieron después, en plena pandemia, en la Educación y sin ir más lejos fue el jueves 17 de setiembre, a pesar que más que nunca se precisaba de los docentes en los centros educativos para seguir con el esfuerzo de brindar las enseñanzas que fuera posible brindar en un año tan singular. Es más, fueron muchísimos los niños, adolescentes y jóvenes que igual concurrieron, quizás para intentar recuperar algo entre tanto tiempo de aprendizaje perdido. La ideología de algunos docentes pudo más y fue prioridad: hicieron paro. Pero ese es otro tema, que ameritaría otra buena cantidad de líneas aparte.

Y volviendo al viernes 13 de marzo, fecha que ingresó ya en la historia de nuestro país como un hito insoslayable, recordamos perfectamente también que ese mismo día asistimos a dos conferencias de prensa: una en la Universidad ORT y la otra en el Centro Médico. La de ORT fue para anunciar el nuevo acuerdo con Instituto CLAE y el inicio en esos días de nuevas y atractivas carreras que iban a convocar incluso a varios jóvenes de otros departamentos del país, no solo de esta región. La conferencia fue sobre el mediodía, ¿¡quién hubiera imaginado que unas horas más tarde, a media tarde, todo eso quedaría reducido prácticamente a nada?! «Quién me iba a decir que el destino era esto…».

En tanto la conferencia del Centro Médico fue para brindar detalles sobre la instalación de nuevos equipamientos en el flamante Centro de Agudos, donde empezaría a funcionar el tan ansiado resonador. Y clarísimo recordamos que antes de ingresar, a los periodistas nos pidieron que nos limitáramos a preguntar sobre el resonador. Esto, temiendo que preguntáramos algo sobre la inminente aparición del Covid 19. Textualmente nos dijo en la entrada una persona allegada a la institución médica: «No pregunten por ese tema, no hay nada de eso, nada confirmado al menos, son rumores infundados todo lo que se comenta, y qué lamentable que hasta un médico se haya prestado para ese rumor». Pues no eran rumores, era la verdad; no eran infundados, había claramente dos casos –a esa hora- casi confirmados, o secretamente confirmados quizás. El médico al que se aludía era el Dr. Gonzalo Leal, que en diálogo con un periodista radial, en una emisora de FM, había anunciado la presencia de estas dos personas contagiadas. Tenía razón Gonzalo Leal, cuya figura por supuesto cobró más protagonismo luego no por esta situación sino por su candidatura a intendente de Salto.

Siete meses van transcurriendo donde ha pasado de todo. Lo primero es que los casos comenzaron a multiplicarse y ya no fue solo Salto el centro de la cuestión. Después hubo altibajos, algunos días más y otros menos, permanentemente iban apareciendo y desapareciendo casos. Hubo fallecidos también, unos cuantos. Hubo altibajos además en la actitud de la población en cuanto a tomar medidas de prevención. Desde resistirse algunos al tapaboca, al alcohol en gel, etc., a asumirlo como algo normal. Desde cumplir con todos los protocolos hasta empezar a desprenderse de ellos como si todo ya hubiera terminado. Y aparecen casos nuevos y la gente se asusta y vuelve a preocuparse y a ocuparse de los cuidados… Desde quedarse encerrado en casa, hasta poder salir con ciertas condiciones. Desde no poder realizarse absolutamente ningún evento social, cultural, hasta hacerse algunos con determinada normativa. En fin…una oscilación constante. Un cambio de vida que se reflejó en tantas cosas, en tantos ámbitos, tantos sectores y rubros de la actividad del país, que es imposible enumerar todo lo que cambió. De lo que no podemos olvidarnos es que la pandemia y el nuevo Gobierno Nacional que los uruguayos habíamos elegido en octubre y noviembre se instalaron casi al mismo tiempo. La pandemia llegó a menos de dos semanas de haberse instalado en su cargo Luis Lacalle Pou y su equipo. Hay quienes aún discuten y lo seguirán haciendo, si la pandemia realmente perjudicó o, contrariamente, de alguna manera favoreció a los gobernantes que debutaban. Las dos cosas tal vez: que perjudicó creemos que nadie puede dudarlo, y no a los gobernantes únicamente, sino a todos y cada uno de los uruguayos; que «benefició»… quizás no sea la palabra más adecuada, pero sí desvió la atención de muchas otras cosas que ameritarían seguramente cuestionar al gobierno. Ahora bien, ¿qué imagen de sí mismo formó este nuevo gobierno en una situación tan complicada e inesperada? Creemos que una muy buena imagen. Creemos que es amplia la mayoría de los uruguayos que aprueba las acciones que se han tomado y cómo se ha sobrellevado la situación en general. La admiración que recibe el Uruguay desde el exterior, podrá tener algo de «marketing orquestado» sí, pero también tiene mucho de verdad y sinceridad. Que ayudó mucho algunos avances en materia de salud logrados por el gobierno anterior, también es cierto, y hay quienes sostienen –porque la política partidaria ocupa el centro de sus vidas- que si estamos llevando bien la situación es gracias al Frente Amplio. Entendemos que hay que reconocer todo, lo bueno y lo malo, sin importar demasiado -cuando es por el bien o el mal de todos- quién lo haya hecho, porque ya habrá tiempo de juzgar esas cosas cuando volvamos a votar y porque, además, difícilmente los grandes avances de un país sean mérito puro de un solo partido. En este caso, creemos que hubo una conjunción, entre un sistema de salud que más allá de fallas estaba funcionando acorde a las necesidades, y autoridades nuevas que vienen demostrando en general estar a la altura de la responsabilidad que sus cargos exigen. Idéntico razonamiento hacemos si de otros ámbitos hablamos, como el de la Educación y su Plan Ceibal, etc., con lo que se viene saliendo del paso. Pero hablando de responsabilidad, es eso justamente lo que falta en gran parte de la población, de los ciudadanos comunes y corrientes, los que no ocupamos ningún cargo de gobierno. Y para muestra basta un botón: ¿no es acaso un gesto de absoluta irresponsabilidad y egoísmo una Marcha de la Diversidad como la que se hizo días pasados, haciendo todo, absolutamente todo, lo que se indica que no debe hacerse si queremos prevenir la expansión de un virus que sigue estando entre nosotros? Seguro que sí. Lo mismo podría decirse de otras tantas movilizaciones o hasta fiestas que no han dejado de hacerse. Si hasta los Familiares de Detenidos Desaparecidos pudieron adaptarse, y priorizando la salud de todos, organizaron actividades diferentes –apuntando a lo virtual-; si hasta organizaciones como Teletón harán este año actividades distintas, ¿no podían haber hecho lo mismo quienes reclaman por la «igualdad de género»? Lo cierto es que mañana estaremos a siete meses que la vida cambió colectivamente. Ojalá todos hiciéramos un alto en el camino, olvidáramos un momento las órdenes, el teléfono, el timbre, y nos tomáramos un minutos para pensar qué podemos rescatar como positivo en medio de tanta desgracia. Algo seguramente siempre habrá y merecerá la pena que nos sintamos agradecidos. Aunque más no sea -¡como si fuera poco!- que estamos vivos.

«Quién me iba a decir

que el destino era esto…

el techo de los ómnibus

brillantes como peces

y esa melancolía que

impregna las bocinas…

Es raro que uno tenga

tiempo de verse triste:

siempre suena una orden,

un teléfono, un timbre…»

Mario Benedetti

Contratapa por Jorge Pignataro