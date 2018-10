Federico Ferrigno – joven que continúa explorando el arte de la magia

Federico Ferrigno (17) viene desde hace ya algunos años explorando el mundo de la magia y participa de diferentes eventos donde comparte su arte y sueña con seguir conquistando espacio desde la magia.

¿Cómo ha encarado el oficio de mago en la actualidad?

-“Actualmente mi magia se resume en unir técnicas que ya conozco desde hace un tiempo y manejo con soltura, para crear nuevos efectos como por ejemplo transposiciones, que consiste en elegir, por lo general, dos cartas, tenerlas marcadas en distintas posiciones en el mazo y con un chasquido de dedos cambiarlas de posición, por eso transposición.

Estoy conforme con las técnicas que manejo hoy en día y por eso no me focalizo en aprender cada vez más como sí lo hacía en en pasado.

Estoy practicando técnicas que se consideran muy avanzadas, como el «classic pass» «snap deal».

-¿Qué canales de conocimiento utiliza para perfeccionarse en las técnicas?

Diría que el 99% de las técnicas que conozco las aprendo de internet, de páginas como youtube.

Aparte, una vez que sabés lo básico y aprendés a pensar como piensa un mago podés deducir como se hacen las técnicas, viendo un video de instagram por ejemplo, se puede deducir cómo hace el mago para hacer lo que hace, valga la redundancia”.

-¿Qué rutina de práctica lleva en su día a día?

-“No les sabría decir… porque ahora mismo por ejemplo estoy con mi mazo de cartas en mi mano, entonces no sé si considerar el tiempo de comunicación y el que aprovecho para hacerme a mí mismo alguna demostración”.

Practico grabándome con el celular para pedir opiniones a otros magos, enviando los videos por whatsapp a un grupo de magia de todo Uruguay o juzgarme a mí mismo y ver en qué tendría que mejorar”.

LA HISTORIA: LOS “MAGI”

Hace mucho, muchos años (¡unos 2.600 aproximadamente!), existía una antigua civilización llamada la Civilización Persa.

Allí se practicaba una antigua religión llamada el “Mazdeísmo” y a sus sacerdotes se les conocía como magos.

Así es.

Los “curas” de aquella antigua religión eran una mezcla de médicos, astrónomos y sacerdotes.

Gente que tenía conocimientos “superiores” al resto de la gente y les alucinaban con su sabiduría. Como los magos actuales.

A sus sacerdotes, los persas les llamaban los “Magi”.

Después, siglos más tarde, los Griegos tomaron “prestada” la palabra de los Persas y le dieron el significado de “hechicero”.

Eso sí, la cambiaron un poco: en lugar de decir “Magi” decían “Magós”.

A los romanos les gustó mucho la palabra y dijeron: pues como la palabra “Magós” nos gusta, vamos a hacerla nuestra.

La metieron en su idioma, que era el latín, cambiándola un poco: ahora se diría “Magus”.

Nuestro idioma, el castellano, viene del idioma latín. Así que, poco a poco, la palabra fue cambiando desde “Magus” hasta su actual formulación: magos.

-¿Cómo es su vínculo con otros magos?

-“Muy bueno diría yo… compartimos mucho material entre nosotros, opinamos muy correctamente de los otros, con mucho respeto

La verdad me siento muy contento de formar parte del espacio «Magia Uruguay» del mago Maximiliano López. En los últimos meses fui dos veces a Montevideo, una vez a una reunión de Magia Uruguay y otra del Club Uruguayo de Magia, que es un espacio dirigido por el mago Daniel K”.

-¿Qué significa para usted el arte de la magia?

-“La magia para mí es la sensación que sentimos al ver algo que nos soprende, sería casi como el asombro, pero un poco mas profundo”.

¿Cómo se proyecta hacia el futuro?

-“Quiero, después de terminar la carrera terciaria que quiero hacer, vivir de la magia, que me contraten por hacer «close up» que es magia de cerca, para cambiar un poco lo que la gente piensa sobre los magos.

Porque la mayoría se imaginan a una persona de traje y galera arriba de un escenario haciendo trucos con conejos y partiendo personas en dos”.