Mario Marenco – Presidente del Centro Latinoamericano de Desarrollo en entrevista exclusiva con EL PUEBLO

Nuestra redacción mantuvo contacto con Mario Marenco – Presidente del Centro Latinoamericano de Desarrollo quien compartió varias reflexiones sobre la actualidad e hizo apreciaciones de cómo la organización está trabajando a nivel global.

”Estamos a tiempo de mudar la tribulación existente en esperanza de encontrar un nuevo paradigma educativo mediante los formatos de una gobernanza eficiente y de calidad.

No lo hablo solo para nuestro país sino para el resto de nuestros hermanos latinoamericanos, que también atraviesan dificultades propias de cada país.

Es un compromiso histórico de los tiempos actuales para fortalecer la democracia y la ciudadanía en las instituciones en complejo proceso globalizador, multicultural y tecnológico.

Quiero seguir pensando que no hay en el hombre semilla más para el bien donde el desarrollo se pueda compatibilizar con la paz, la felicidad y la equidad”.

¿Qué lectura hace del ejercicio y promoción de los derechos humanos en tiempos de pandemia?

-”Nuestro país al igual que los demás países de América y el resto del mundo, se enfrenta hoy a una emergencia sanitaria producto del Covid 19.

Es en tal sentido que, ante la actual situación, la atención y contención del virus deben tener prioridad como centro de atención publica, el respeto de los derechos humanos así como sus impactos de riesgo en la vida, salud e integridad de las sociedades, principalmente en aquellas de mayor vulnerabilidad.

Nuestra América es la región más desigual del planeta caracterizada por una brecha social en la que la pobreza constituye uno de los problemas más serios que hay que atacar con soluciones formales así como en la precariedad en el acceso al agua potable, saneamiento, seguridad alimentaria, sin descuidar la contaminación ambiental y la falta de vivienda como eje central para una vida saludable y sostenible”.

-¿Cómo se ha adaptado en su forma de trabajo el Centro Latinoamericano de desarrollo en el marco de la nueva normalidad?

-”Hay muchas razones para pensar que el sistema no ha actuado en consecuencia en medio de una pandemia que ha venido para quedarse.

Desde nuestra Institución fundada en l986, hemos bregado en todos estos aspectos que impide en su contexto accionar con rapidez con tantas dificultades socioeconómicas, si bien se han tomado algunas medidas al respecto. Hoy tanto aquí como en distintas regiones, la violencia generalizada por razones de género, de raza persiste como flagelo en áreas como la discriminación, corrupción, vandalismo, e impunidad, que conspira en el accionar de estos pueblos.

-Allende el cambio de paradigma al que nos vemos obligados a asumir en las diferentes esferas institucionales.

– ¿Cómo se da esta circuntancia?

-”En este aspecto, la pandemia supone desafíos aún mayores tanto en términos de políticas y medidas sanitarias, como en capacidades económicas, que permitan poner ya en marcha medidas de atención y contención que resultan urgentes y necesarias para proteger efectivamente a sus poblaciones, acorde a los derechos humanos. Considerando que, si bien existen impactos sobre todos los derechos humanos frente a los diversos contextos ocasionados por la pandemia, no debemos olvidar que pasado este tiempo, la integridad de las familias se verá afectada en su derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, punto esencial de todo crecimiento y las alimentación entre otros. En esta realidad, estos son los puntos de mayor desafío que tendremos por delante en la que todos tendremos parte para superar los actuales momentos.

El Centro Latinoamericano De Desarrollo (CELADE) como Organización No Gubernamental ha venido promoviendo desde su fundación, el estudio, el conocimiento, la investigación, la participación ciudadana el debate permanente en los más amplios temas tanto nacionales como internacionales con el objetivo de lograr una mejora en las políticas relativas a las transformaciones sociales en acción, principios y valores en los distintos sectores activos de la sociedad civil. Para ello en un auténtico proceso integracionista, con visión de auto superación y misión al código de ética que resguardamos, CELADE, ha provocado a lo largo del tiempo un espacio de reflexión para hacer de nuestro país en el contexto latinoamericano una región de paz, de cultura y democracia.

– ¿Qué nuevo giro es menester darle a los programas de desarrollo y participación ciudadana y a los programas de educación y formación – entre otros?

-”Durante los últimos 30 años, tanto en sus programas de Seminarios, foros y formación ciudadana, nuestra razón se orientó a lograr que nuestro país y los países donde trabajamos, puedan avanzar con objetivos claros hacia a los Derechos Humanos y principios democráticos, siendo propulsores del Foro de las Américas reuniendo a destacadas personalidades, entre ellos presidentes, políticos, empresarios, docentes, investigadores y sociedad civil en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, así como en Universidades de América Latina.

Otros de los campos estuvieron dirigidos a la Responsabilidad y Cohesión Social; a políticas de desarrollo Sustentable y Sostenible y Simposios, con los mas destacados Catedráticos de Uruguay y del mundo sobre los factores que inciden sobre el Calentamiento Global y la Transición Ecológica y la Vulnerabilidad Territorial en la adaptación de los sectores Agrícolas, Eco-sistemicos y Energéticos, como reto compartido y ya en medio de la pandemia que debió postergarse el XII Simposio Internacional sobre Políticas y Practicas de la Sostenibilidad Medioambiental, Declarado de Interés Nacional

Otros temas tratados en estos últimos años, se enfocaron a las mejoras de las políticas sociales como pobreza, minoridad, adolescencia y abuso sexual infantil con el apoyo de las Intendencias y el Ministerio del Interior en todas las ciudades capitales del país. Sin duda, un esfuerzo quijotesco destacado, a sido nuestro Programa, el Premio Nacional a la Excelencia Ciudadana Declarado de Interés Nacional, así como con los Auspicios de OEA, ALADI, OEI, Intendencias Municipales que convoca todos los años a todo el país, con el objetivo de unir fronteras departamentales sin distinción alguna en lo social, político y económicos, en el compromiso de reconocer a Instituciones y ciudadanos que, por sus obras muchas veces realizadas en silencio, se impulsan hacia la calidad, la excelencia y el crecimiento en valores, motivando de esta forma a las futuras generaciones .Esta es nuestra normalidad que comenzó en l986 en favor de la educación, la cultura, la paz”.

¿Cuáles son los mayores desafíos a los que nos enfrentamos?

-”Haciendo un balance retrospectivo, desde nuestros comienzos, el giro siempre estuvo en marcar una valoración al esfuerzo, la innovación, la investigación y el liderazgo, construyendo el desafío constante en la gobernanza de una educación democrática para las sociedades del futuro y en esto se nos va la vida, porque en el futuro las sociedades no van a ser clasificadas por ricas o pobres, sino por inteligentes o ignorantes.

Todavía estamos a tiempo de mudar la tribulación actual en esperanza en esa viabilidad de un ideal donde la educación sea guía que posibilite el arte de vivir.

La perspectiva organiza la realidad, decía Ortega y Gasset y bien cabe a partir de este punto de vista para entender a lo que nos enfrentamos en tiempos de cambios profundos. No hay mas que ver como la drogas han destruido nuestro sistema de vida y valores. Como en una película barata, un contingente de muertos vivientes deambulan por las calles , en las noches y a pleno dia en las plazas. Rostros macilentos, con mirada extraviada, alucinados y fuera de todo contexto temporal.

La droga se apoderó de nuestras calles en la que los jóvenes solo tienen fuerzas para conseguir otra dosis.

A esta altura, las cifras ya no importan, lo que vemos son nuestros adolescentes es que están en el más difícil camino de la rehabilitación, lo que conlleva con ello a conductas agresivas y violentas que han terminado en muchos casos con sus vidas y esta es nuestra preocupación.

El miedo es mucho más que una sensación que viene dificultando la vida misma de los ciudadanos, cuando estos se ven atropellados por la violencia, el maltrato, y la violencia doméstica. Estos son solo parte de los flagelos que tiene nuestra sociedad en el que el Estado deberá invertir mucho, tanto en seguridad como en educación. En esto no hay mucho para inventar, solo aplicar las normas, corregirlas y aplicar la ley, y reconstruir una sociedad en valores con más educación de calidad, y en esto se nos va la vida porque de lo contrario , no hay proyecto sin la utopía de alcanzar una sociedad más justa que cultive la limpia racionalidad para superar y contribuir a las enormes desigualdades e injusticias que aún persisten.

¿Que realidades son impostergables en la agenda de prioridades?

La única, Educación para evitar la pérdida del reconocimiento de valores como el trabajo, la dignidad y el respeto como noble objetivo alguna vez pensado para acompañarnos siempre en aras de la paz y la democracia. Solo las sociedades que luchan bajo estos principios son los que pueden producir más riqueza cultural y bienes materiales marcando nuevos caminos y desafíos para enfrentar la pobreza, la ignorancia y la marginalidad. Este es el cambio más profundo como prioridad para el desarrollo y el crecimiento”.