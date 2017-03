Tras cinco años en el taller.

Una nueva unidad del transporte urbano de pasajeros fue recuperada en los talleres de la Intendencia. Como sucediera en otras oportunidades durante la actual Administración, se realiza un trabajo coordinado para recuperar ómnibus y máquinas que parecían estar obsoletas.

Jaime Cáceres, jefe de la Unidad Ómnibus, dijo en rueda de prensa que no se trata de una unidad más, “sino de una meta que habíamos establecido con el Intendente, ya que este ómnibus desde hace cinco años estaba en el taller y, como la gente recordará, fue desmantelado para utilizar repuestos en otras unidades. Es una satisfacción que este ómnibus pueda volver al transporte urbano”, sobre todo porque “son tiempos especiales por el comienzo del año lectivo”. La inversión fue de aproximadamente un millón y medio, incluyendo reparación de motor, caja, sistema electrónico y cubiertas.

En cuanto al resto de la flota, el jerarca dijo que “están en buenas condiciones, pero vamos a seguir en la línea de recuperar ómnibus. La idea es arreglar las unidades y cuando lleguen los nuevos ómnibus poder ofrecer el mejor servicio”. Cáceres también reconoció que los horarios y recorridos son algo a mejorar, pero que se logrará en la “medida en que tengamos más unidades”.

El funcionario Julio Argain, por su parte, sostuvo la línea de razonamiento de Cáceres. “Teniendo en cuenta que hay más de 70 escuelas, la cantidad de estudiantes supera la capacidad de las unidades con que se cuenta, por lo que este ómnibus será muy importante”. El funcionario adelantó que también hay un proyecto sobre el lugar de la entrega de los bonos, lo que significará un avance en la gestión.

EL BOLETO MÁS BARATO DEL PAÍS

El intendente de Salto, Andrés Lima, resaltó el trabajo de los funcionarios de talleres de la Intendencia, “que hicieron posible la recuperación de una unidad que hacía cinco años no funcionaba”. Hasta el momento se han recuperado cinco ómnibus “pensando en brindar un mejor servicio a la población” y una vez entregado este, se comenzará con la recuperación de otra unidad.

Lima dijo que son “miles de salteños utilizando el servicio diariamente” y destacó que los costos de la inversión no se trasladarán al costo del boleto. “Dejamos claro que el boleto continuará a 10 pesos. El servicio de ómnibus es social e históricamente ha dado pérdida, y lo que hemos tratado es de disminuir esa pérdida y, con otros ingresos de la Intendencia, afrontar ese déficit como una línea de trabajo marcada porque se trata de algo que utilizan los jubilados, pensionistas, estudiantes, como el único vehículo que les permite trasladarse. Por eso se priorizó mantener el boleto a 10 pesos. Los números de la Intendencia nos permiten llevar adelante esta iniciativa y tener el boleto más barato del país”.

También están previstas obras de infraestructura, que también “es mejorar en gestión”, agregó Lima. “Lo hicimos en recolección, en la oficina de turismo, en la oficina de género y en ómnibus, para que el funcionario trabaje mejor y el usuario se sienta cómodo.

Hay una inversión importante en este lugar y serán varios meses de trabajo para recuperar y construir un taller de elásticos que mejore el servicio”.