Ramiro Ferreira es activista LGBT y Feminista Independiente y a su vez es Militante del Partido Socialista. Compartió con EL PUEBLO sus reflexiones sobre la realidad actual de las personas LGBT en el camino de lucha por sus derechos.

“Este año se logró demostrar que la voluntad política de las instituciones no afecta en definitiva el desarrollo de las actividades del movimiento LGBT.

Este año me encuentra personalmente alejado de la faceta activista por razones de mi carrera, justamente fue un incentivo para mi el poder visualizar como el propio movimiento toma forma y apunta no solo a organizar la marcha sino a una continuidad en su trabajo en la causa que se presenta cada día más urgente. Vemos diariamente las golpizas a personas LGBT por motivos de odio de género sin mencionar la discriminación cotidiana.

En Salto hay activistas comprometidos con causa y conocimiento y hay una sociedad abierta y receptiva, salvo por contados y desafortunados casos vinculados al Opus Dei y demás facciones derechistas religiosas e intolerantes”