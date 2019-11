Se encuentra publicado en la página Web de MIDES llamado a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y/o Cooperativas de Trabajo para presentar propuestas de trabajo a los efectos de prestar Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (SOCAT), en el marco del fortalecimiento del despliegue territorial de la Dirección Nacional de Gestión Territorial del Ministerio de Desarrollo Social.

Las ofertas se recibirán vía on line, tal cual expresa el pliego, hasta el día 5 de diciembre próximo a las 11 horas. Es importante aclarar que este llamado quedará activo a partir de julio de 2020, momento hasta el cual se encuentran convenios actuales de SOCAT, prorrogándose año a año.

El proyecto permite implementar el modelo de gestión territorial del ministerio contribuyendo a gestionar los procesos de descentralización y planificación integrada con enfoque territorial, mediante la búsqueda de acuerdos y apoyo a las acciones de sus diversas direcciones, institutos y asesorías en el territorio nacional, promoviendo su articulación interna y externa, valiéndose de la ejecución de los dispositivos de atención ciudadana, de los ámbitos de articulación de las acciones interinstitucionales de política social a nivel territorial y de la promoción del fortalecimiento de los espacios de participación social.

Desde su origen a la fecha, el SOCAT se ha constituido en una herramienta flexible que ha logrado acompasar las distintas etapas del MIDES, ajustando sus líneas de acción, actividades e inserción en diferentes adscripciones institucionales. El dispositivo SOCAT fue originalmente creado a partir del Programa Infancia y Familia, devenido posteriormente en la Dirección Nacional Infamilia y actualmente funcionando bajo la órbita de la Dirección Nacional de Gestión Territorial del MIDES, adaptándose a las prioridades identificadas por las autoridades ministeriales de cada período.

El dispositivo SOCAT cuenta con una amplia trayectoria, de más de diez años, en el área de inclusión educativa, de salud e integración sociocomunitaria. El MIDES para el quinquenio 2015-2020, en consonancia con el Gobierno Nacional, ha definido las siguientes prioridades como ejes estratégicos: avanzar hacia la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados, promover mayor descentralización política y participación ciudadana y a su vez, profundizar la intervención social orientada a atender las diversas vulnerabilidades sociales (género, generaciones, discapacidad, etnia-raza, etc.), así como las situaciones de pobreza que aún persisten.

Por tanto, el MIDES se ha propuesto avanzar en la institucionalización, dentro del marco presupuestal nacional, de aquellas acciones que han logrado resultados positivos y que se espera contribuyan al logro de los tres objetivos fijados para el quinquenio.

En este sentido, es posible concluir, a través de los resultados que aportan las evaluaciones realizadas por la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM) del MIDES durante 2014 y de la percepción generalizada de distintos actores (tanto de este Ministerio como de otros organismos) que el SOCAT es un dispositivo clave para el desarrollo del despliegue territorial del MIDES.

El dispositivo cuenta con el reconocimiento y legitimidad entre distintos actores, basadas en su amplia trayectoria de trabajo e intervención a nivel barrial y comunitario. En este sentido, integran el grupo de organizaciones más articuladoras de políticas de protección social en sus territorios de influencia.

En relación a la atención a las familias y, en particular, de su acceso a prestaciones y programas sociales, las evaluaciones realizadas por la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM) del MIDES, constatan una asociación positiva entre el acceso al dispositivo y la mejoría de los indicadores relativos a bienes de confort, asistencia y rezago educativo, aunque no se identifican impactos positivos en indicadores que componen el ICC (Índice de Carencias Críticas).

Ante la oportunidad de institucionalizar este dispositivo, desde la Dirección Nacional de Gestión Territorial (DNGT) del MIDES se ha llevado a cabo un proceso de varios meses de debate y reflexión con el propósito de integrar de forma participativa los distintos ámbitos y dispositivos del despliegue territorial.

Entre ellos se encuentran las Direcciones Departamentales MIDES, los equipos técnicos de las Oficinas Territoriales y los SOCAT; los equipos técnicos de las Divisiones DNGT, así como los equipos técnicos de otras Direcciones Nacionales e Institutos del Ministerio. Asimismo, se inició una instancia de diálogo formal con el colectivo representante de las OSC gestionantes de los SOCAT en todo el territorio nacional.

El presente llamado refleja la síntesis de dichos intercambios y reflexiones colectivas, dando origen a ajustes en algunas dimensiones del dispositivo SOCAT, para adecuarlo a las necesidades y desafíos actuales del MIDES en general y de la DNGT en particular la Red de Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial se inscribe en el proceso de fortalecimiento de la acción territorial del MIDES en su función de coordinación de las políticas sociales y de implementación de programas y proyectos a nivel de todo el país.

La asistencia prevista apunta a disponer de instituciones que brinden información y asesoramiento a la población, con especial atención en aquellos grupos familiares más vulnerables. Esta información y asistencia deberá facilitar a las familias que residen en los territorios de referencia del SOCAT un mejor acceso a los servicios comunitarios. Las instituciones deberán generar mecanismos de articulación que potencien el funcionamiento de las redes locales existentes.