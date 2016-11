Juan Almada, es un joven del barrio Saladero que padece una enfermedad llamada Queratocono, que se desarrolla en la vista y necesita operarse para no perder la visión.

Se le detectó hace tres meses y desde entonces comenzó un tratamiento pero avanzó muy rápido y el especialista que lo atendió en Buenos Aires Dr. Albertazi le dijo que la única solución era operarse de urgencia para no perder la visión, comentó a EL PUEBLO, su hermana, Mariquena Almada.

El costo de la operación ronda los 220 mil pesos y debe realizarse en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), el próximo 5 de diciembre. Para poder costearla, familiares y amigos de Juan están realizando venta de bonos colaboración y cuentan con una cuenta en Red Pagos para quienes quieran colaborar.

PUEDE PERDER LA VISIÓN

El Queratocono consiste en una condición no habitual, en la cual la córnea está anormalmente adelgazada y protruye hacia adelante. Es una enfermedad congénita, que no se sabe bien por qué se da y el rasqueteo de las vistas es algo que lo empeora.

Juan, tiene 23 años, es de barrio saladero y trabaja en una empresa de seguridad en Salto Shopping, trabajo que tuvo que abandonar por su enfermedad y necesita operarse lo antes posible ya que corre riesgo de perder la visión.

“Él usa anteojos, pero cada vez ve menos. El ojo izquierdo es el que está más afectado y la operación está marcada para el 5 de diciembre. Lo que le van a hacer en Buenos Aires es una doble operación, que consiste en ponerle un anillo de silicona para mejorar la nitidez y un Cross-linking para regenerar el colágeno de la córnea”, agregó la hermana.

NECESITAN 220 MIL PESOS

El costo de la operación es de 220 mil pesos uruguayos y se realizará en Buenos Aires el próximo 5 de diciembre. Familiares y amigos de Juan comenzaron una campaña para recaudar fondos para costearla.

Según explicó Mariquena, la familia tiene una cuenta en Red Pagos para quienes deseen colabora con el Nº 60750 y están vendiendo bonos colaboración por el sorteo de una tablet y un cordero más un fardo de refrescos y un casillero de cerveza, para mediados de diciembre. Quienes tengan interés en adquirir un número por el costo de 50 ó 100 pesos (según sea para la tablet o el cordero) pueden comunicarse al número 091444660.