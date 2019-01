Durante la madrugada del Domingo 20 del corriente, en la zona de la rotonda conocida como “La Gaviota”, se repitió lo mismo que ocurrió durante la crecida del Río Uruguay en 2016, es decir, “se trasladó” la costa. Esto involucró, nuevamente, una suerte de competencia entre algunas de las personas presentes en la cual, sin tener un mínimo de respeto y consideración por los demás, aparentemente intentan demostrar quién tiene el equipo de audio más potente en su vehículo. Lógicamente, los vecinos próximos y algunos ubicados a varias cuadras no pudieron conciliar el sueño al menos por cuatro horas consecutivas por verse obligados a soportar ruidos demasiado molestos y quizás hasta dañinos por el excesivo volumen.

Pero no sólo el ruido causó malestar, también la actitud de algunos de los concurrentes en cuanto a la total irresponsabilidad que demostraron en el tránsito vehicular: carreras de motos donde no pocos conductores se pasearon sin luces encendidas ni con cascos, “acrobacias” consistentes en levantar la moto y circular rápidamente en las avenidas y Ruta 3 apoyándose sólo con la rueda trasera, imprudencias en general (circulación contramano, contraflecha, etc.).

Como era de esperarse, cuando todo comenzó a ocurrir en reiteradas ocasiones por parte de los vecinos se avisó al Servicio de Emergencias 911 y, por medio del mismo, al Departamento de Tránsito de la Intendencia con el fin de que ambos tomaran cartas en el asunto ya que, amparándose en el marco legal nacional y departamental vigente como ser la Ley Nº 17.852 sobre Contaminación Acústica (10/12/2004) y la Ordenanza de Contaminación Acústica (Decreto 5945/97), son los organismos responsables del accionar al respecto en cada área, es decir, ruidos y circulación vial. Nuevamente, como en el 2016, el tipo de respuesta brindado por los dos organismos hizo tener la sensación de que aparentemente por encima de la ley estarían un grupo de inadaptados que hacen lo que se les plazca: las respuestas se remitieron a la lenta circulación de los móviles policiales y de tránsito sin detenerse ni detener a nadie. Incluso, algún móvil de la Republicana que dio una recorrida fue increpado por un grupo de jóvenes que, a pocos metros y con el grito de “¡para vos milico!” tiraron tres bengalas, elementos pirotécnicos potencialmente peligrosos si se tiene en cuenta que a media cuadra hay una planta de abastecimiento de gas y a cien metros una estación de servicio.

Ahora bien, según la citada Ley, “se entiende por ruido todo sonido que por su intensidad, duración o frecuencia, implique riesgo, molestia, perjuicio o daño para las personas, para otros seres vivos o para el ambiente o los que superen los niveles fijados por las normas”. Asimismo, “están sujetas a lo previsto en esta ley todas las actividades y emisores acústicos que produzcan contaminación acústica por ruido, sean de titularidad pública o privada”. Por su parte, el Decreto establece que “también se consideran ruidos excesivos a los causados aún involuntariamente, en actividades de cualquier índole que superen los siguientes niveles máximos: a) De 22:00 a 07:00 horas, 55db.A, y b) De 07:00 a 22:00 horas, 65db. A”.

O sea que la reglamentación existe y es bien clara al respecto. Pero la cuestión legal no queda sólo en eso ya que la misma Ley enuncia que “corresponde a las autoridades departamentales y locales el ejercicio de las competencias que, relacionadas con la presente ley, tengan atribuidas por la Constitución de la República o la ley y, en particular, las siguientes: (…) aplicar a los infractores de las normas departamentales o locales de protección acústica, las sanciones correspondientes”. También “queda prohibido emitir ruidos al ambiente, en forma directa o indirecta, por encima de los niveles o en contravención de las condiciones que establezca el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. No obstante, las autoridades departamentales o locales podrán establecer niveles sonoros o condiciones más restrictivas en el ámbito de su jurisdicción”.

Por su parte, el Artículo 10 de la misma Ley, que trata sobre las actividades sociales, sostiene que “en todas las actividades de carácter social, cotidianas o excepcionales, incluyendo las de tipo doméstico, no se podrá exceder los niveles sonoros y las condiciones admisibles que se establezcan”. Relacionado a ello, “(…) se prohíbe la circulación en la vía pública de vehículos de tracción mecánica que sobrepasen los niveles sonoros admisibles o que estén desprovistos de sistemas de atenuación acústica adecuados y en buen estado de funcionamiento. El parque vehicular existente deberá ajustarse progresivamente al cumplimiento de las reglamentaciones que se establezcan de conformidad con la presente ley”. Por último, “en caso de actividades extraordinarias o no permanentes, que emitan ruidos que perturben la tranquilidad o el orden público, la Policía Nacional o la Prefectura Nacional Naval estarán en la obligación de ejercer acción inmediata para hacer cesar o impedir tales emisiones. Ello, sin perjuicio de la imposición de las sanciones administrativas o penales que correspondieren”.

¿A qué se apunta citando estas fuentes? Se apunta a subrayar la necesidad de hacerlas cumplir efectivamente para salvaguardar el orden y tranquilidad públicos. Se comprende que todos tenemos el derecho al esparcimiento y al ocio, pero también se debería comprender que todos tenemos el derecho a descansar en el tiempo y la forma que nos merecemos. Pero esto no se trata solamente de una cuestión de derechos y esparcimiento pues cuando se sobrepasan determinados límites, como en este caso, progresivamente se va afectando la convivencia social, por ende, las implicancias van más allá del mero descanso privado y el orden público.

Ante esta situación, el objetivo de este escrito es de reiterar a los organismos competentes la solicitud de aplicar íntegra y eficazmente la normativa legal vigente para garantizar el orden público.

Como vecino y ciudadano, no se está en contra de que las personas que usualmente disfrutan de la costanera vayan a divertirse sana, responsable y respetuosamente a la zona de “La Gaviota”, se está en contra de que algunos inadaptados se crean dueños de los espacios públicos y hagan lo que quieran en la misma zona o donde sea, tanto en lo acústico, en el tránsito o en cualquier otro aspecto. No se trata entonces de que mi derecho empieza donde termina el del otro sino que respetar el derecho de uno es respetar el derecho de todos, de respetar el derecho del otro para respetar mi propio derecho y esto no se está logrando porque el Estado no está garantizando en su totalidad las condiciones para que ello ocurra..

Vecino preocupado