En la edición de EL PUEBLO del pasado domingo 23 de febrero (y también en la de cuatro días después), se hizo público el caso de un hombre de 64 años de edad, oriundo de la localidad de Laureles, fallecido el 2 de enero en el Hospital Regional Salto, quien según su sobrina Ana María De los Santos, se llamaría Sebastián De los Santos o Sebastián Britos De los Santos, y que hasta esa fecha no había recibido sepultura (encontrándose el cuerpo congelado en el propio Hospital), por carecer de documentos que probaran su identidad.

Cabe recordar que desde el área de Salud e Higiene de la Intendencia se confirmó a este diario que no se lo sepultaba porque «no se puede sepultar a nadie que no tenga cómo demostrase su identidad, salvo a solicitud expresa del juez competente, caso en que se lo sepulta como NN».

Pero en la jornada de ayer se hizo presente en EL PUEBLO Ana María De Los Santos para expresar que: «finalmente todo se solucionó; quiero agradecer al diario porque gracias a las notas de ustedes, que además las leyeron en algunos informativos de radio, la Dirección del Hospital se movió rápidamente.

Ustedes publicaron la primera nota un domingo, entre el martes y el viernes siguientes ya estaba todo arreglado y pudimos sepultarlo el sábado».

Consultada sobre cuáles fueron los pasos que debió dar (como única familiar del occiso) para lograr que su tío fuese sepultado, dijo que «siempre la comunicación fue con la Dirección del Hospital, y quiero destacar que me trataron muy bien siempre, muy amablemente…

Me pidieron dos documentos, primero el papel que en primera instancia me había dado Jefatura de Policía y que también lo tuvo Fiscalía, y después un negativo del Registro Civil donde queda comprobado que él (la persona fallecida), luego de tomarle huellas digitales, etc., nunca estuvo registrado en ningún lado».

Finalmente, hizo énfasis en que «además de Diario EL PUEBLO, a quienes no sabría cómo pagarles por esta ayuda que me dieron, quiero agradecer a la empresa fúnebre Oliden, porque siempre estuvieron al pie del cañón acompañándome en todo este proceso tan difícil».

