Ramón Hernández junto a su esposa se acercaron al diario muy consternados porque desde hace meses en la esquina de su casa sita en Orestes Lanza y Yatay (barrio Ceibal) se quemó un foco lumínico y pese a comunicarse en varias oportunidades con el área de la intendencia encargada del tema no obtuvieron respuesta y aún siguen a oscuras.

Hernández se encuentra muy preocupado por la situación porque en la zona se han dado varios robos, inclusive a él le intentaron en varias oportunidades entrar a su residencia.

A su hijo que vive cerca le causaron varios destrozos en su auto.

“Mi esposa llamó varias veces a la intendencia y la situación sigue igual”… la esquina continúa a oscuras ya que el pedido no fue atendido y el foco no fue cambiado aún.

El matrimonio reveló que los robos y arrebatos en la zona son moneda corriente… a una anciana en poco tiempo le arrebataron el monedero dos veces. Por ello la fuente lumínica en las noches es fundamental “Aparte a nosotros nos siguen cobrando el impuesto al alumbrado público. Es muy injusto” -afirmó.