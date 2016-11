“Empiezan los calores y así como el frío aumenta la presión arterial, en verano la presión disminuye y si la persona adulta mayor toma medicación, puede pasar que al ingresar el verano se deban ajustar las dosis de su medicación”, señaló el Dr. Leonardo Chiappini, al ser consultado por EL PUEBLO en los consultorios de la UCMS (Unidad Cardiorespiratoria Móvil Salto), por los cuidados y recomendaciones ante la inminente llegada de la temporada estival. “Se recomienda a las personas que toman medicación para la presión arterial, sobre todo a los adultos mayores, que se hagan controles periódicos de presión para que el médico vea si es necesario ajustar la dosis. Porque si las cifras empiezan a bajar se puede generar una hipotensión y si te baja la presión, te caés de golpe y podés golpearte la cabeza y ese es uno de los ejemplos, después hay otras consecuencias. Por eso cuando empieza el verano es conveniente realizarse controles de presión periódicos porque puede pasar que la presión disminuya y sea necesario bajar la dosis de la medicación antihipertensiva”, agregó el médico. La recomendación es que se comiencen a hacer los controles una vez por semana por ejemplo para controlar las medidas y así, se puede ver si esa persona está teniendo presiones bajas por fuera de cierto margen para ajustar la dosis y tener recaudos.

LA HIDRATACIÓN Y LOS GOLPES DE CALOR

“Lo fundamental es tener en cuenta que estamos comenzando la época del calor, que nos agarra de sorpresa y por eso lo mejor es evitar salir en horas muy calurosas, como al mediodía. Hay que salir si es necesario e hidratarse durante todo el día, sobre todo en las edades extremas (niños y adultos mayores)”, puntualizó Chiappini.

“También es preferible evitar el choque de temperaturas porque si estás en un lugar climatizado con aire acondicionado y tenés que salir, es conveniente hacer un impasse o pasar por algún lugar que aminore ese choque de temperaturas. Es lo que se llama comúnmente como el golpe de calor y que puede hacer que baje la presión, entre otros efectos”, agregó.

EL SOL Y LAS PISCINAS

A la hora de salir al sol, el médico de la UCMS recomendó el uso se protector solar, sobre todo en las pieles más claras. “Lo ideal es andar con ropa cómoda y liviana, lo que hace que el calor salga y no se acumule, cuanta más área de la piel esté protegida y sin el contacto directo con el sol se evitan mejor las quemaduras que predisponen a un futuro Cáncer de piel, que es algo que se está viendo cada vez más. Además, cuando estamos en el agua, se acelera el proceso de bronceado y sí o sí hay que usar protector, acorde a la piel de la persona. Uno a veces ve un abuso en la gente que sale a tomar sol al mediodía, cuando le está generando un daño muy grave a la piel y el MSP (Ministerio de Salud Pública) todos los años informa que entre las 10 y las 17 horas se recomienda no salir al sol”, comentó Chiappini.

GASTROENTEROCOLITIS, OTITIS, CONJUNTIVITIS

Según el médico, las enfermedades digestivas como la gastroenterocolitis, es lo que más se ve en esta época del año. Después se ve gente con gripe, “a pesar que la gente piensa que se ve más en invierno, la gripe también se da en esta época, sobre todo con los cambios de temperatura y con estos climas húmedos”. Las reacciones alérgicas o brotes alérgicos son muy comunes también y en los más chicos se ve mucho enfermedades como otitis y conjuntivitis, vinculadas al uso de las piscinas.

“Hay niños que tienen predisposición a tener otitis y los padres ya conocen eso y tienen que tomar recaudos cuando van a las piscinas y hacer que sus hijos usen tapones para los oídos para evitar que ingrese agua y se genere una infección. En el tema de las conjuntivitis es algo similar, que se debe mucho al uso de las piscinas y la única manera de evitarlo sería pidiendo que no se sumerjan en las piscinas”, recomendó el médico.

EJERCICIOS

En cuanto a la gente que sale a hacer ejercicios, Chiappini observó que “hay quienes se ponen faja, algunos salen con mucho abrigo o ropa ajustada para generar calor y así quemar grasa más rápido, pero con eso la gente se deshidrata y en primera instancia hay que tener cuidado con eso. Pasa muy frecuentemente que a veces llegan de hacer ejercicios y en su casa tampoco se hidratan y eso puede ser grave si pasa en exceso. Como regla general cuando vas a hacer ejercicio lo ideal es comer liviano e hidratarse mucho, comer frutas por ejemplo. Pero al hacer ejercicio en verano uno se deshidrata mucho más por eso es necesario volver a hidratarse y si se va a salir a caminar o correr hay que llevar una botella con agua”, concluyó.