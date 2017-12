Ediles Gustavo Coronel y Menalvina Pereira das Neves

Palabras en conmemoración de los 160 años de nacimiento del Gral. Manuel Oribe y el estado y señalización de las calles, fueron algunos de los temas tratados en el deliberativo departamental.

Edil Gustavo Coronel.

Partido Nacional

“Hoy queremos plantear un justo homenaje en relación a una fecha, el 12 de noviembre. En efecto, el 12 de noviembre se cumplieron los ciento sesenta años del fallecimiento de Don Manuel Oribe, segundo presidente constitucional de nuestro país.

Si bien a Oribe siempre lo recordamos como el fundador del Partido Nacional, podemos también recordarlo para todos los uruguayos por las obras y resoluciones que impulsó desde su presidencia.

Sin dudas que es más importante hoy recordarlo por lo que hizo como gobernante que reducirlo a la figura del fundador de un partido político. Nunca negaremos esto, pero la figura de estadista de Oribe crece cuando lo estudiamos en sus actos de gobierno.

Imaginemos un Uruguay recién independizado, un país de luchas, batallas, dominaciones, guerras, que apenas nace a la vida constitucional mediante el resultado de múltiples negociaciones.

En esas circunstancias de guerras y batallas, de caudillos y disputas, el Presidente Oribe se dio el tiempo para imaginar un país a futuro y comenzó su mandato con acciones concretas de gobierno. Y lo hizo para todos, no para sus adeptos sino para el país. Declaró la ilegitimidad de la esclavitud y liberó a los esclavos; fundó lo que sería la Universidad de la República; mandó a hacer el primer censo de población; creó el primer sistema de pensiones y jubilaciones; inició lo que sería la contabilidad y control de las cuentas del Estado; creó la Junta de Higiene Pública que entendería de todos los problemas de salud e higiene de Montevideo y el país y la policía sanitaria; pidió a su canciller una política exterior definida, clara, que asegurara nuestra imparcialidad y nuestra existencia en el mundo, entre muchas otras medidas. Pero, señores, también decidió mejorar la organización administrativa territorial del naciente Uruguay, que tenía nada más que nueve departamentos, y decidió achicar los departamentos existentes, creando otros.

Es allí donde Oribe se entrelazó con nuestra querida historia salteña, ya que por Ley No. 158 del 16 de junio de 1837, creó el departamento de Salto, sacándolo de un territorio muy extenso que tenía el departamento de Paysandú, y creó también en esa misma ley, el departamento de Tacuarembó.

Y es así que nosotros, los salteños, orgullosos por siempre de nuestro departamento, nacimos gracias a la acción de don Manuel Oribe y su reorganización territorial, cosa que en este año se celebran los ciento ochenta años de la creación de nuestro querido terruño salteño.

Por supuesto que, en aquel momento, el departamento de Salto estaba junto al de Artigas; luego, Artigas se separó.

Justo es reconocer que nuestro nacimiento como departamento es por obra de Oribe y su administración.

Por ello, hemos visto con muy buenos ojos que en este año se haya podido, desde la Comisión de Nomenclátor y a pedido de la comisión barrial, colocar el nombre de Manuel Oribe a un barrio de Salto. Es un justo reconocimiento al gobernante, y por tal motivo, es que nos hemos puesto en contacto con el Ejecutivo Departamental, la Dirección de Cultura más precisamente, para poder realizar un pequeño homenaje en el día de la inauguración de dicho barrio.

A su vez, creemos justo que esta Junta realice un recordatorio de la figura de este gobernante, en una sesión a coordinar, como forma de reconocer los hechos históricos.

Por lo tanto, nos parece pertinente solicitar que, la versión taquigráfica de nuestras palabras pase a la Comisión de Cultura de esta Junta, a la Dirección de Cultura de la Intendencia, a efectos de coordinar acciones durante el mes de noviembre, y a la Junta Departamental de Tacuarembó, en tanto y en cuanto nuestros nacimientos como departamentos, es por la misma ley y en el mismo día.

A su vez, que la versión taquigráfica de nuestras palabras pase al Honorable Directorio del Partido Nacional, para su conocimiento y a la prensa en general.

Muchas gracias, señor Presidente.

Edila Menalvina Pereira das Neves. Partido Nacional

“Vamos a hablar de un tema que ha sido tocado muchas veces en esta Junta: el estado de las calles de Salto y su señalización.

Observamos que la Intendencia de Salto está trabajando en muchos lugares. Pero ello está aún lejos de solucionar graves problemas que vivimos los salteños.

En la mayor parte de los barrios de Salto, se hace difícil andar por el mal estado de las vías de tránsito.

Hay calles que hace muchos meses que sufrieron el retiro del bitumen para su reparación, y esta nunca llega (por ejemplo: Maciel, entre Julio Delgado y Chiazzaro, que desde el año pasado volvió a ser de tierra).

Cuando se está realizando una reparación donde debieron romper el cordón cuneta, como el caso de la Avenida Camino del Éxodo, primero los escombros quedaron en la calzada, y ahora, la zanja que quedó con la construcción del cordón cuneta. Allí no se ha puesto una sola señal advirtiendo el peligro. La circulación de personas, así como los vehículos (bicicletas, motos y autos) se ve dificultada.

También vimos en barrio Constitución, el desborde de la cámara central de la red cloacal, que provoca el derrame de aguas servidas por las calles.

Otro tema que merece ser considerado con urgencia, son las cebras. Muchos compañeros ediles han reclamado que se pinten en diferentes lugares, pero yo pido que se considere toda la ciudad, ya que a todos nos pasa que al circular en cualquier vehículo por la noche, tenemos que apelar a la memoria para no parar arriba de una cebra –y esto no es lógico-. Imagino a las personas que no son de Salto cómo se arreglan para respetar el cruce de los peatones.