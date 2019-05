Una historia que contar…. Con La Lic. Desirée Machiavello Arzaguet

a Lic. En Trabajo Social Desirée Machiavello Arzaguet se emociona al recordar a su madre – Elizabeth Arzaguet – Periodista de Sociales – quien fuera nuestra apreciada compañera de labor en EL PUEBLO

“Recordar a mi madre me llena de orgullo y agradezco que se mantenga viva su memoria… siento una emoción inmensa al rememorar cada una de nuestras vivencias madre – hija.

Es imposible no revivir lo que ha sido el transcurso de mi vida con todas las cosas buenas y lo impensadamente triste que nos tocó vivir” – expresa.

-¿Recuerdos?

Toda la infancia y adolescencia de Desirée transcurrió en el Barrio San Martín, “lugar donde vivían muchas familias y por ende muchos niños, con lo cual no pasaba una tarde sin que se juntara la barra del barrio para pasar las tardes.

La primaria la realicé en la Escuela Nº 98, la cual quedaba frente a mi casa, por lo que no había escusas para no faltar al menos un día (sonríe)

.El recuerdo más nítido que tengo de la escuela es ver a mi abuela saludándome desde el balcón a la hora del recreo.

Luego concurrí al Liceo Nº 5 y finalice en el IPOLL”.

-¿ Cómo fueron esos primeros años de su vida vinculados al diario y a la profesión de su mamá?

-”De mi infancia puedo contar que todo era alegría y felicidad, siendo única hija y única nieta, cariño y amor nunca me faltó.

Mamá comenzó a trabajar en el Diario EL PUEBLO cuando yo tenía 5 años, con lo cual crecí entrando al mismo, recorriendo el galpón, haciendo tiempo allí cuando salía de Inglés, conversando con los periodistas que allí trabajaban y que hoy quedan muy pocos.

Tengo el recuerdo de las despedidas de fin de año, donde todos iban con sus hijos y se armaba barra para jugar”

-¿Solía acompañar a su madre a los eventos sociales? -”Sí, claro… de chica siempre la acompañaba a los cumpleaños o casamientos que le tocaba cubrir, pasaba de fiesta en fiesta”.

Desirée revela que dentro de los principales valores que recibió de su madre , están el de nunca rendirse, a ser una mujer firme, independiente y libre.

A luchar por lo que quiere, siempre desde la honestidad.

”Me inculcó los valores del estudio y la educación.

Recuerdo decirme en sus últimos días que se sentía tranquila porque yo ya me había recibido y tenía mi trabajo”. Desirée se ha propuesto concluir a mediano plazo su maestría, sin con la fuerte experiencia que vivió aprendió a no proyectar demasiado y a disfrutar de todo lo que se pueda.

“Las personas dejan muchas cosas para hacer después y no siempre se tiene la posibilidad o el tiempo de vida para realizarlas.

Creo que hay que trabajar para vivir y nunca vivir para trabajar” – enfatiza.

A tres años de la desaparición física de nuestra recordada compañera de trabajo. ¿Cómo la recuerda?

-”Como la mujer más fuerte y luchadora que conocí.

Creo que precisamente esa visión que tengo de ella es lo que me hace tan difícil aceptar que ya no está.

Pero además la reuerdo como la mejor madre que pude tener… siempre dispuesta a ayudarme.

Con mis amigas siempre la recordamos como en la época del liceo se sentaba a estudiar conmigo en la preparación de exámenes y demás.

La recuerdo como una mujer solidaria con las personas por sobre todo con los animales.

-Quienes tuvimos el honor de conocerla distinguimos su firmeza de carácter, fortaleza, amor por su trabajo y compañerismo.

-¿Siente usted que esas cualidades forman parte del legado que le dejó?

¡Sin lugar a dudas! Todo lo que soy es el reflejo de mi abuela y de mi madre”.

-¿Cómo está viviendo su etapa profesional?-

-”De la mejor manera, me encanta mi profesión y sobre todo en el área que la desempaño (Secundaria).

Cómo mencioné anteriormente la educación fue uno de los pilares más fuertes en mi casa, por lo que creo que hoy estar trabajando en un liceo, apoyando a los estudiantes e intentando disminuir la deserción en el centro educativo, cosa que es muy difícil, es una tarea en la que creo fielmente.

-Una reflexión final para compartir con los lectores, a través de la fuerte experiencia que le tocó vivir y una frase que describa a su madre como mujer, mamá y periodista…

-”No me caracterizo por las reflexiones … sólo puedo decir que hay que disfrutar mientras se puede… en ésta vida estamos de paso.

Agradezco a quienes recuerdan a mamá… cada vez que veo de sus compañeras, compañeros y amigas la mantienen en su memoria me llena de orgullo y emoción.

Evidentemente su paso por ésta vida no fue desapercibido y eso se vio reflejado sobre todo en el largo tiempo de su enfermedad donde las muestras de cariño y el apoyo eran diarias.

Quiero aprovechar ésta oportunidad para agradecer a Federico y su familia por el apoyo incondicional, mis amigas por estar al pie del cañón siempre, a mis tías, a las amigas de mamá que estuvieron firmes a su lado apoyándonos, turnándose para ir a visitarla, acompañarla e inventando alguna que otra historia para hacerla olvidar de lo que estaba sucediendo, sin su apoyo todo hubiera sido más difícil.

También agradecer a todos quienes trabajan en el Diario EL PUEBLO en especial a Adriana Martínez por acompañarla siempre.

El Equipo del Liceo Nº 4 y su Directora por la comprensión y el apoyo. Por último a la Doctora Cecilia Espalter por haberlo intentado todo”.