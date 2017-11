Estaban todos preparados y el sol de la tarde hacía posible la convocatoria. Una variopinta importante se dio cita en la Plaza Artigas sobre las cinco de la tarde de ayer sábado con el fin de cumplir sus objetivos, realizar una marcha en la que pudieran expresar su más profundo rechazo a que desde el Estado se imparta una Guía de Educación Sexual en las escuelas, que prevé, desde el punto de vista de estas personas “comportamientos desviados y que atentan contra la moral, y la libertad que tienen ellos de educar a sus hijos”. Al menos así lo hicieron saber, cuando llevaban en sus manos muchos carteles que decían “Con mis hijos no te metas”. Se trata de hombres y mujeres que según expresaron a este diario, se “autoconvocaron” a través de las redes sociales ya que no cuentan con un espacio físico determinado. “Acá cada uno trajo algo, algunos colaboramos con un parlante, otros con un micrófono y otros con estos carteles que son para colocarse tipo delantal y una pancarta que nos une en esta marcha”, dijo Álvaro Niz, padre de tres hijos que van a la escuela pública y que manifestó “su derecho a impartirles en su casa la educación sexual que él crea y lo que le quieran imponer con esta ideología de Género en las instituciones públicas, no estamos de acuerdo con eso y como ciudadanos, de manera pacífica, queremos hacer oír nuestra voz”, expresó después de hablar por el micrófono. Si bien había grupos de personas que pertenecen a distintas colectividades religiosas, algo que no les deslegitima el reclamo, también había padres autoconvocados que exigen al gobierno que deje de emitir esta Guía. La marcha partió pasadas las cinco y media de la tarde por calle Uruguay hasta llegar a la Plaza de los Treinta y Tres, dónde leyeron una proclama basada en las repercusiones de los distintos movimientos sociales del continente que se han enarbolado en contra de lo que llaman “ideología de Género”. Exigen al gobierno que no se imponga el contenido de la guía de educación sexual en las escuelas y que haya diálogo y “rechazan la imposición de ideologías importadas que pretenden desvirtuar el enfoque humano en el Uruguay”. “El amor por la patria y por la Patria Potestad sobre nuestros hijos nos impulsa y nos da la energía inagotable”, dice parte del texto de la proclama a la que accedió EL PUEBLO y que publicaremos de manera completa en nuestra próxima edición. Según dijo Niz, “nosotros somos padres autoconvocados, no hay ninguna organización específica detrás de esto y lo que queremos es tener derecho a educar a nuestros hijos sin esta imposición de algo que creemos que desvirtúa a la familia y los valores que nosotros concebimos”. A su vez, estaban realizando una recolección de firmas para entregarle una petición al presidente de la República, Tabaré Vázquez, con el fin de que revoque la entrega de las guías de educación sexual en las escuelas de todo el país.