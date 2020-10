Hoy es el Día del Adulto Mayor

Se celebra hoy en el Uruguay el Día del Adulto Mayor. Es bueno recordar que en Salto existe REDAM (Red de Organizaciones del Adulto Mayor), es decir la «Unión de Organizaciones de Personas Mayores de todo el país con características heterogéneas que trabajan por y para las personas mayores tales como asociaciones de jubilados y pensionistas, UNI 3, clubes de abuelos, Complejos habitacionales del Banco de Previsión Social…».

En el marco de esta fecha tan especial, EL PUEBLO dialogó una vez más con algunos de sus integrantes, quienes en primer lugar reflexionaron: «No es una organización sino que constituye un mecanismo de trabajo y diálogo entre el Estado y las diversas organizaciones de personas mayores que la integran. Cada una de las organizaciones forman en la REDAM un colectivo empoderado capaz de tomar posición para reclamar sus derechos, esto hace que sea un espacio de trabajo donde cada organización mantiene sus propias características.

Organización en red para facilitar el proceso de intercambio

REDAM funciona en todos los departamentos, se reúne localmente en forma periódica, participa de Plenarios Nacionales representada por un delegado departamental y tiene participación en el Consejo Consultivo de Inmayores (órgano asesor, integrado también por otras instituciones del Estado). El objetivo principal es informar, concientizar y sensibilizar a la población sobre el Proceso de Envejecimiento y Vejez y en los Derechos de las Personas Mayores consagrados en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Uruguay (Ley 19.430/2016).

Trabajo honorario

«Trabajamos en forma totalmente honoraria y más allá de las dificultades, hemos logrado superar la lógica individual sectorial para abordar los temas de vejez en conjunto y como lucha colectiva, constituyéndonos en un modelo de participación política, pero no política partidaria».

¿Desde cuándo existe REDAM?

Ante esta consulta, la delegada departamental, Graciela Gutiérrez, explicó: «En 2009 se aprobó la ley 18.617 que creó el Instituto Nacional de las Personas Mayores en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Dicho Instituto (INMAYORES) es el organismo rector de las políticas públicas en materia de vejez y envejecimiento y a él corresponde entre otros muchos cometidos, la promoción integral de las personas mayores; planificación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas; asesoramiento a los organismos del Estado sobre nuestros derechos, entre otros. A partir de allí el Instituto realizó una convocatoria a nivel nacional a todas las organizaciones vinculadas con nuestra temática que estuvieran interesadas en trabajar en la defensa y promoción de nuestros derechos, a integrarse y formar una red de alcance nacional. En el año 2019 la Redam cumplió diez años de funcionamiento ininterrumpido, posibilitándonos la participación en la construcción y el monitoreo de las políticas públicas dirigidas a nosotros. Esta modalidad de trabajo creada entre Inmayores y Redam fue distinguida por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2019, con una mención especial de «innovación en inclusión social» en el marco del Premio Interamericano a la innovación para la Gestión Pública Efectiva, un merecido reconocimiento a la promoción de la participación ciudadana.

¿Quiénes la integran?

«La Redam Salto está integrada en la actualidad por la Asociación de Jubilados y Pensionistas Escolares de Salto; Ajupensal; UNI 3; Usuarios de la Salud Pública y Privada; Complejos Habitacionales de BPS, Complejol Calafí 3; ODH (obesos, hipertensos y diabéticos)», dijo Gutiérrez, y prosiguió contando que «desarrollamos actividades en conjunto con la UDELAR, en especial Facultad de Enfermería con la que realizamos anualmente talleres de estimulación cognitiva en distintos lugares del departamento y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales – Carrera de Trabajo Social, contando actualmente entre nuestros integrantes con cuatro jóvenes que hacen su práctica pre-profesional. También tenemos el apoyo de la Policía Comunitaria, la Unidad de Género y Generaciones de la Intendencia de Salto – la Sub Mesa de Personas Mayores, en actividades puntuales. También queremos destacar y agradecer el apoyo incondicional de la prensa oral, escrita y televisiva de Salto y en especial al programa Horas de Radio de Radio Libertadores, que nos brinda un espacio semanal por medio de su conductor Hugo Rolón, integrante de la REDAM».

Actividades realizadas

Resulta imposible detallar pormenorizadamente las actividades realizadas dada nuestra trayectoria. Han sido muchísimas y van desde leer cuentos a niños en actividades intergeneracionales hasta ser «parlamentarios por un día». Pasando por intervenir en reuniones internacionales previas a la aprobación de la Convención, exponer en Reunión de Altas Autoridades del MERCOSUR sobre DDHH de las Personas Mayores y participar en la redacción del Primer y Segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez. Dentro de ese margen, todas aquellas necesarias para cumplir con nuestro objetivo que es difundir los derechos que nos protegen y cambiar la visión que se tiene respecto de la persona mayor, pasando desde un enfoque puramente asistencialista a un enfoque bio-psico social donde el viejo sea valorado en su plenitud y con dignidad. Sí destacamos tres fechas puntuales al año: 15 de junio: «Día mundial de toma de conciencia contra el abuso y mal trato en la vejez»; 21 de setiembre: «Día mundial del Alzheimer» y 1 de octubre: «Día Mundial de la Persona Mayor.

¿Cuáles son las mayores preocupaciones actualmente en cuanto a los adultos mayores?

La invisibilidad a que nos somete la sociedad, la violencia que sufrimos desde el punto de vista físico, sicológico y patrimonial inclusive por parte de la propia familia, la institucionalización con sus carencias, la soledad con sus secuelas, depresión, abandono etc.