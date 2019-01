La Referente de la REDAM Salto, Mirta Turino hizo una valoración de los resultados del trabajo y logros de la organizacón en estos últimos tiempos. “Fue otro año de trabajo intenso – tanto en lo colectivo como en lo individual.

Desde lo colectivo se destaca el alto grado de motivación que presenta la REDAM en cuanto al objetivo principal de nuestra tarea: Los Derechos Humanos de los adultos mayores y su ejercicio.

La capacidad para reinventarse – Cuando una actividad o una persona por razones imprevistas no puede cumplirse simultáneamente, aparece otra actividad u otra persona que se hará cargo de cumplir el compromiso.

Sostener en el tiempo el grupo unido.

Las actividades teórico – prácticas compartidas con la Facultad de Enfermería.

En un proyecto de extensión universitaria hacia la comunidad que – además de informarnos, formarnos y prevenir nuestra salud, compartimos con diez barrios de Salto” – afirmó.

Por este proyecto, tanto los estudiantes como sus docentes responsables y la participación de REDAM, se recibió felicitaciones del Decanato de la Facultad de Enfermería en acto público, realizado en el Aula Magna.

Con la Facultad de Ciencias Sociales la REDAM ha participado de talleres, conversatorios, debates de carácter interdisciplinario, coordinados por MIDES, Ciencias Sociales y Sociología.

Los mismos se realizaron en CENUR Litoral Norte y en la Biblioteca Felisa Lisasola.

Con el Ministerio del Interior – área de Policía Comunitaria de Salto – hemos afianzado nuestro vínculo de convivencia ciudadana, participando de talleres en barrios de Salto y en la ruralidad; Pueblo Lavalleja, Valentín y Pueblo Belén (escuelas, liceos y vecinos).

“El vínculo de los medios de comunicación es constante, libre y generoso, como la invitación de EL PUEBLO a volcar mis expresiones.

En el balance negativo están aquellas actividades que no se concretaron; alguns fallas que hemos tenido en el funcionamiento, con una mirada hacia adentro que todos debemos hacer y ver cuál es la responsabilidad de cada uno.

Son tareas pendientes que tendremos que corregir para dejar de ser un grupo y formar un equipo donde los roles y el compromiso es de todos por igual.

En lo personal, miro hacia atrás y veo un camino de nueve años trabajando en forma honoraria y voluntaria que me ha traído tanta luz y conocimiento a mi vida.

Nueve años ininterrumpidos de trabajo, de aprendizaje, de nuevos vínculos, descubrir territorios nuevos y formas diferentes de envejecer.

Capacitaciones territoriales y regionales, aprendizajes internacionales en Perú y Paraguay.

Participación como panelista en dos foros en Salto en octubre del 2015 y octubre del 2018 de las personas mayores en Parlamentarios por un día.

Estoy en coherencia con lo que pienso, siento y hago y quiero hacer público un agradecimiento especial a AJUPENSAL”. RED NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE ADULTOS MAYORES

La Red Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores (REDAM) es la unión de organizaciones de todo el país, con características heterogéneas (agrupaciones de mayores, clubes de abuelos, asociaciones de jubilados y pensionistas, Uni-3, hogares de ancianos, organizaciones de mujeres, entre varias otras) enfocadas a las personas adultas mayores. Cada una de esas organizaciones forman en la REDAM un colectivo empoderado; esto es: un grupo capaz de tomar posición para reclamar sus derechos.

Es así que funciona como un espacio de trabajo conjunto pero donde cada organización mantiene sus propias características.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional del Adulto Mayor – Inmayores, fomenta la participación de las personas mayores en este colectivo para el diseño (es decir, la construcción, la planificación o proyección) y monitoreo (control, seguimiento, evaluación) de las acciones del Estado en asuntos de envejecimiento y vejez. A su vez, brinda asistencia técnica y apoyo en logística (a través del financiamiento de los traslados, hospedajes y habilitación de salas).

Las redes son importantes en todas las etapas de la vida, son diferentes para hombres y mujeres e incluyen dimensiones que trascienden la unidad doméstica y refieren no solo a aquellos creados por o para los individuos sino aquellos generados de manera grupal o colectiva (redes comunitarias).

Se accede a las redes comunitarias a través de los grupos organizados de adultos mayores sobre lo cual existen escasas investigaciones.

Existe una imagen del adulto mayor que atribuye pasividad en la recepción de ayuda e indirectamente se le considera incapaz de buscar recursos propios o salir del ámbito familiar para gestionar la satisfacción de sus necesidades minimizándose su papel en la comunidad.

Esto se ve reforzado con el individualismo que caracteriza a la sociedad contemporánea, el aislamiento y la falta de sentimiento de pertenencia en las grandes ciudades.

Cobra relevancia el estudio de los apoyos sociales, dada las dificultades para el financiamiento de políticas y programas destinados al mantenimiento físico y material de la población de adultos mayores.

Por ese motivo, la familia y las redes sociales provistas en el marco de la comunidad se constituyen en áreas estratégicamente relevantes vinculadas al bienestar del adulto mayor.