«Acuerdo Cultura – Salto 2020-2025»

A instancias del Prof. Silvio Previale y en colaboración con otros referentes de la cultura local como Luciano Campos, Fernando Alonso, Jorge de Souza y Yony Rodríguez, se elaboró un documento, «Acuerdo Cultura – Salto 2020-2025», que fue públicamente presentado días pasados en el Centro Cultural Academias Previale. El objetivo es que estos lineamientos sean entregados a cada uno de los candidatos a Intendente de Salto y puedan ser tenidos en cuenta en la próxima administración, sea del partido y candidato que fuere. El documento, textualmente, es el siguiente:

INSTITUCIONALIDAD Y ESTRUCTURA POLÍTICA

-Cultura como un Departamento. Dentro de la estructura de la intendencia, costó muchos años, con avances y retrocesos, que a las políticas de Cultura se le diera un marco institucional, adquiriendo a partir de 2005 dentro del organigrama el rango de Departamento, hasta el presente. Sugerimos que el mismo debe mantenerse más allá de la reestructura interna que entienda pertinente quien asuma la responsabilidad de la conducción del gobierno departamental.

-Institucionalidad participativa. Convocar a una 2da. Asamblea Departamental de la Cultura, a partir de la cual se deberá conformar un Consejo Departamental de la Cultura. Se sugiere que el mismo sea de carácter honorario y cuyas funciones sean de consultor y asesor en materia de políticas culturales departamentales. Al mismo se le deberá dar un marco de regulación normativa para dar legitimidad y continuidad política.

GESTIÓN:

-Profesionalizar la gestión de los servicios municipales de cultura (salas teatrales, museos, bibliotecas, centros culturales y/o de exposición, conservatorio, elencos estables) con recursos humanos capacitados para su labor. En el caso de los Directores, encargados, coordinadores o figuras similares –por servicio o por área-, deben tener una impronta de gestores culturales, y donde se sugiere estos cargos se provean por concurso y a término (modelo de la intendencia de Mvd.). En tanto los funcionarios deberían tener el perfil acorde al lugar y rol que desempeñan, buscando la permanencia en el respectivo servicio o área. En el mismo sentido se deberá promover la capacitación y actualización permanente de los funcionarios.

-Recursos económicos a Cultura. Se debe dotar de recursos reales (humanos, económicos, materiales) para el desarrollo de políticas auténticas y sostenidas. Más allá de los recursos que insume la operativa corriente (salarios, infraestructura, mantenimiento, gastos, etc.), se deben destinar recursos para el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones culturales, y en paralelo recursos para el acondicionamiento y mejora de los servicios, tanto en infraestructura como en equipamiento.

-Relativa autonomía en la administración de recursos. Promover en aquellos servicios que lo requieran para optimizar su gestión, herramientas e instrumentos ágiles y transparentes que permitan administrar o disponer de recursos que el propio servicio genere, por conceptos de venta de entradas, tasa de alquiler, sponsoreo u otras vías similares. Experiencia que ya se viene aplicando en otros servicios culturales del Uruguay y en el exterior (ejemplo Teatro Solís, Sala Zitarrosa). Esto deberá ir acompasado de la posibilidad de habilitar modelos de co-producción.

-Fondo Departamental de Cultura. Responde a una vieja aspiración de que Salto cuente con un fondo de recursos que permitan el desarrollo de iniciativas en el campo de la cultura. Se sugiere la creación de un Fondo concursable de Cultura que sirva de estímulo, fomento y apoyo al sector, destinando recursos económicos y de otro tipo, para la creación, producción y circulación cultural. Los recursos económicos se podrán obtener de porcentajes a tributos ya existentes o no (ejemplo por concepto de la recaudación del Estacionamiento Tarifado), o de un porcentaje de los recursos que aporta el Gobierno Nacional (ver el modelo del Fondo del Municipio de Paraná, Argentina). Sería importante disponer del apoyo de otras entidades de la región, como ser Salto Grande y la Fundación para el Desarrollo Regional de Salto Grande, destinando dentro de sus aportes anuales a la comunidad, una franja específica a proyectos culturales.

-Formación. La intendencia debe dar continuidad y fortalecer sus políticas de formación y capacitación en las más diversas expresiones culturales, de las artes y de la gestión cultural. Apuntando tanto a procesos de enseñanza de calidad como de accesibilidad. Como se ha mencionado, se deberá promover la capacitación del personal municipal aplicado a los servicios y programas de cultura. Y en paralelo también un aspecto a no descuidar la generación de propuestas que promuevan una sostenida formación de públicos.

-Planificación anual. Una competencia que deberá asumir el Ejecutivo Comunal es el de impulsar y liderar la planificación, ordenamiento y coordinación general de un Calendario Anual de Cultura, así como su difusión. La calendarización de una agenda cultural departamental es clave para la alternancia, el equilibrio, la variedad y sostenibilidad de la oferta, incluyendo aquellos eventos arraigados (festividades populares), contemplando los ciclos del turismo, las estaciones, e incluso eventos de otra índole (deportivos, religiosos, etc.). La misma se deberá complementar con una fuerte acción de difusión.

-Modernizar y vigorizar los elencos municipales. Danza, Música, Coro, Orquesta, Teatro, etc., adecuando los formatos con modelos de gestión y profesionalización.

INFRAESTRUCTURA CULTURAL:

-Recuperar el Museo Histórico. En el mismo sentido el próximo gobierno debe encarar la reapertura del Museo Histórico, destinado como en su gestación a la historia de Salto. Su evolución desordenada llevó al cierre temporal a principios de este siglo con el objetivo de un reacondicionamiento que no pudo ser afrontado por diferentes administraciones. Su reapertura con un nuevo guión museístico y modernización tecnológica es impostergable.

-Revitalizar el Anfiteatro Víctor Lima en Parque Harriague. Trabajar en un plan de recuperación integral, desde la mejora de infraestructura como baños, camarines y demás servicios, recuperación del espacio anexo (Pañuelo, escenario chico), a una programación sostenida, convenios y licitaciones para la contratación de servicios como sonido, cantina, seguridad, etc.

-Red de Espacios Culturales. Asumir el compromiso de fortalecer los diferentes espacios culturales del departamentos, tanto ciudad capital como del interior, públicos y privados. Y en igual sentido promover nuevos espacios para la cultura. Instrumentando mecanismos de apoyos directos e indirectos a los mismos. A lo largo de los años y más allá de la administración de turno la intendencia apoya a instituciones y demás espacios vinculados al deporte, la educación, religiones, lo cual no ha sido ecuánime a la hora de apoyar a la cultura, minimizando el rol de la gestión privada en el terreno de la cultura. En el mismo sentido el apoyo a mejorar y ampliar una Red de Espacios Culturales en barrios de la capital y localidades del interior redundarán en una mayor descentralización y democratización cultural.

*Se ha hecho hincapié en dos servicios específicos, pero son varios los servicios culturales que requieren de atención, revalorización, actualización y/o gestión, cómo por ejemplo, el Mercado 18 de Julio, el Museo del Hombre y la Tecnología «Néstor J. Minutti» (incluyendo su patio y jardines) y el Museo de Bellas Artes y Artes Decorativas «María Irene Olarreaga Gallino»

MÁS ALLÁ DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA:

-Revitalizar la Comisión de Patrimonio. Salto cuenta con un valioso capital cultural, compuesto por un diverso y rico repertorio de elementos materiales, pero también simbólicos, así como otros ligados a la tradición. Fortalecer el trabajo con diversos actores de la comunidad, ejemplo el CIAMEN de la Udelar y la cooperación internacional.

-Otro Carnaval es posible. Se deberá asumir un compromiso serio en alcanzar un modelo de organización y gestión del Carnaval de Salto. La historia y riqueza actual que aportan grandes talentos, la diversidad de expresiones de una alta calidad demostrada fuera de frontera, son aspectos capitales para consolidar un Carnaval de gran potencial. El distintivo del Concurso de Murgas –uno de los más grandes del interior-, la experiencia pionera de las primeras Llamadas internacionales realizadas en el país, las experiencias vinculadas a los desfiles de samba, entre otros, deben encontrar un marco de organización que lo hagan crecer y proyectar al futuro. El talento en la creación y producción de la riqueza de nuestro carnaval debe acompasarse en un colectivo participativo de trabajo que le den la organización acorde.

-Coordinación de Áreas. Un problema sostenido a lo largo del tiempo y que supera las diferentes administraciones, es la falta de coordinación y apoyo entre las diferentes áreas internas de la intendencia y otras instituciones con el objetivo de optimizar las acciones de cultura. En general se asocian a: Servicios Públicos, Tránsito, Turismo y otras no municipales como Seguridad, entre otras.

-Compromiso desde la Junta Departamental. El legislativo comunal debe asumir un compromiso cabal con el desarrollo cultural del departamento, desde sus roles establecidos de legislación y contralor, así como desde el impulso a promover iniciativas en este sentido.

-Consolidar la presencia territorial del MEC – Cultura. A lo largo de los años y diferentes gobiernos nacionales, la presencia territorial de diversas áreas de Cultura del MEC ha sido irregular. Desde el Instituto Nacional del Libro de la década de los 80 y 90 a los más recientes Centros MEC, Usina Cultural, etc. Este es otro aspecto de fortaleza con el que cuenta Salto ya que el MEC dispone de dos edificios patrimoniales y emblemáticos como son Las Nubes y el Palacio Veltroni, con la potencialidad para impulsar un epicentro regional en el marco de una política de descentralización nacional. Esta campaña requiere del compromiso del gobierno departamental y los representantes nacionales.