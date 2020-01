Recordemos la agresión grave con arma de fuego hacia una médica sucedida el día 6 de enero en el Hospital de Quaraí en Brasil (frontera con Artigas).

La información brindada en su momento por Subrayado fue la siguiente:

Intentaron matar a una médica uruguaya que trabaja en la Ciudad de Quaraí en Brasil.

La madre de una paciente le disparó con un revólver calibre 22 pero la bala rozó el cuello de la doctora.

Una médica uruguaya de la ciudad de Artigas que trabaja en el Hospital de la Ciudad de Quaraí, en Brasil, sufrió un atentado este lunes.

La madre de una de sus pacientes le disparó con un revólver calibre 22, pero la bala rozó el cuello de la médica ginecóloga y destrozó el vidrio del automóvil.

La doctora asistió a la hija de la señora en una cesárea hace unos seis meses. Tiempo después la misma paciente sufrió una apendicitis aguda y fue intervenida quirúrgicamente. La madre aduce de que la apendicitis tiene relación con la cesárea y por eso quiso dispararle a la doctora.

Según explicó el presidente del Sindicato Médico de Artigas, Hugo Parodi, la madre la abordó al salir del Hospital y le disparó.

Desde el sindicato repudiaron el hecho y decretaron un paro de actividades en las policlínicas de la ciudad brasilera hasta el sábado.

Representante del Regional Norte del CMU, infrormó avances en el caso de agresión a colega.

Luego de extensas entrevistas con autoridades policiales y judiciales, el representante del Regional Norte del Colegio Médico del Uruguay, Dr. Hugo Parodi manifestó su beneplácito por el accionar judicial ante el caso.

Según Parodi se pudo avanzar en el caso y mantuvo una reunión con el Cónsul de Uruguay en la ciudad de Quaraí, Brian Rodríguez y con el Fiscal de dicha ciudad, qui enes le informaron que la Policía local pudo incautar el arma con la que fue agredida la Dra. Darley Biscarra, médica artiguense y afiliada al Regional Norte del Colegio Médico del Uruguay (CMU), que trabaja como tantos galenos al otro lado de la frontera, cuando salía del centro de salud de la ciudad brasileña.

«Por el momento la Policía no ha sustanciado las pruebas pero siguen avanzando en la investigación para determinar la responsabilidad penal que pueda caberle a la agresora y de esa forma, condenar el caso sobre todo para que no se vuelva a repetir», exclamó el Dr. Parodi.

El representante del Regional Norte del CMU, dijo a su vez que ha mantenido reuniones con sus pares médicos de esa región brasileña, donde hablaron de la situación y encontró apoyo de los mismos ante el grave incidente currido los primeros días de este año.

Parodi anunció a su vez que seguirán hasta las últimas consecuencias este caso para salvaguardar la integridad física de los médicos y de todos los trabajadores de la salud.

LO ÚLTIMO

En relación al grave atentado sufrido por la colegiada Dra Darley Biscarra, ocurrido el dia 6 de enero en la ciudad de Quaraí, Brasil,

el representante de Artigas de la Regional Norte del CMU, Dr Hugo Parodi informó sobre las instancias llevadas con el Sindicato Medico de Artigas y el colectivo de Médicos de la ciudad de Quarai, ya que la colega agredida integra este último colectivo.

Parodi informó que «la enorme mayoría de los colegas del Colectivo Médico de Quaraí son uruguayos graduados en la UDELAR y otros son cubanos, peruanos, venezolanos y dominicanos con revalidación del título en la Facultad de Medicina de la UDELAR.

Muchos de ellos desarrollan su profesión en las dos ciudades fronterizas, Artigas y Quaraí. Históricamente ha sido así y a partir de la existencia del MERCOSUR se habilitó un convenio de trabajo en frontera que facilitó un intercambio, que fue casi exclusivamente unidireccional de Artigas a Quaraí. En menor grado, pero tambien ocurre, con profesionales y auxiliares de enfermeria».

Al punto que la asistencia médica en Quaraí no se concibe, ni sería posible sin el aporte de este colectivo y en ese escenario que ocurre el grave incidente.

En la noche de ese día se contactó a la colega agredida para trasmitirle nuestra solidaridad y apoyo, confirmándonos que el atentado ocurre a la salida del Hospital de Quaraí y se inscribe en derivaciones de su función profesional.

«Tomamos conocimiento de que la agresora se encuentra en libertad y en vías de investigación policial.

Y emitimos en la mañana siguiente el comunicado de repudio por parte tanto de la Regional Norte del Colegio Médico y también del Sindicato Médico de Artigas, que fueron difundidos. Ese mismo dia tomamos contacto personal con la Dirección del Hospital y como referencia del colectivo médico de Quaraí, con el Dr Ricardo Gadret trasmitiéndole la alarma y preocupacion del Colegio Médico y de los Gremios de la Salud del Uruguay por este tipo de hechos. Planteándoles la disposicion y necesidad de trabajar unidos ante esta realidad de agresiones al equipo de Salud», expresó.

Parodi señaló que «al dia siguiente nos entrevistamos con el Cónsul de Uruguay en la ciudad de Quaraí, Sr. Brian Rodríguez, también muy preocupado y movilizado por el tema. Planteamos el interes de brindar a nuestra colega el amparo y protección ante el riesgo de vida por un nuevo atentado. En segundo lugar tomar a este incidente gravísimo como parte de un clima de violencia hacia los Médicos y el equipo de Salud, que condiciona la seguridad de los mismos y a la propia asistencia en salud, para lograr fundamentar nuevas medidas judiciales especiales».

El galeno dijo que «con la gestión del Consul nos presentamos ante el Procurador de Justicia de Quaraí (fiscal) Dr Pedro Santos Fernández.

Quien nos informó que el caso no está aún en su órbita pues no se ha avanzado lo suficiente en la investigación y la pericia policial. Si nos pudo adelantar que el arma supuestamente utilizada en el atentado se encuentra en poder de la justicia.

Se le planteó el tema de la seguridad de la colega mientras se sustancia la investigación y nos descarta la posibilidad de alguna medida judicial al respecto.

Con la preocupación por esta situación es que hemos tenido nuevos contactos con la colega agredida sugiriendole diferir lo más posible su reintegro al trabajo profesional, que ella habia resuelto prudentemente suspender, hasta conseguir alguna medida de proteccion judicial por lo menos. Más alla de lo cual entendemos lo conmovedor y la alteración personal de haber vivido una experiencia tan dramática».

Hugo Parodi sostuvo que «al margen de lo estrictamente policial y judicial el colectivo médico de Quarai ha informado al CREMERS (Colegio Médico de Río Grande del Sur), más precisamente con el Coordinador de temas de Frontera residente en la ciudad de Alegrete, Dr. Marcelo Rodríguez Dávila que concurriría a Quaraí, cuya visita será este viernes 17 de enero (pasado) para realizar los intercambios pertinentes».