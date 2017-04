Los aranceles de las tarjetas se llevan el 25 % de los ingresos

En lo que significa la primer visita al interior del país, representantes de la nueva directiva de ANETRA (Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero de Ómnibus) estuvieron en nuestra ciudad días atrás y mantuvieron una reunión con representantes locales. En el Centro Comercial e Industrial de Salto ofrecieron una conferencia de prensa donde expusieron algunos temas comunes para los empresarios, dando cuenta que ANETRA nuclea el 85 % de las empresas de transporte de pasajeros del país. En ese marco, el Presidente de la ANETRA, Walter Sosa, señaló que “hay temas comunes”, que afectan al sector desde el punto de vista laboral, de la tecnología, etc. “El transporte es un sector muy especial, que esta regulado, a nosotros se nos fijan las tarifas, los precios, se nos dice cuanto hay que cobrar, de manera que se vuelve importante recavar ideas y preocupaciones comunes”, dijo al inicio de la conferencia.

“YA NO SE PUEDE MÁS”

Entre los temas que están analizando por el momento se encuentra como objetivo tratar de incidir en el cobro de los aranceles que realizan las tarjetas de crédito. “Hay un proyecto de ley en la vuelta y hemos tenido conversaciones con los asesores del ministerio de economía, tratando de hacerles entender que al ser nuestro trabajo tarifado, cuando a nosotros se nos cobran aranceles excesivos como el 4,5 % en las tarjetas de crédito y el 2,2 % en las de débito, y al mantener también de cierta manera cautiva a la población a que cada vez más utilice ese tipo de tarjetas, lo que antes significaba una incidencia del 4 % de nuestra economía, ahora está en el 25 %. Es algo que no tiene techo porque teóricamente todos los uruguayos vamos camino a pagar con tarjetas. Los bancos dicen que no negocian con asociaciones, que es un tema de política de gobierno, pero eso va directamente contra las economías de las empresas”, puntualizó Sosa. El Presidente de ANETRA, dijo también que “está la ley de accesibilidad que nos obliga a tener ómnibus especiales con un costo de entre 15 y 20 mil dólares que directamente también incide sobre la economía de las empresas. No es fácil cuando se van imponiendo desde afuera determinadas cosas que influyen en las economías de las empresas porque llega un momento en que ya no se puede más”, comentó. “Otro frente que tenemos ahora son las aplicaciones como las especie de Uber de coches que afectan directamente y por eso nosotros decimos que es necesario atacar la informalidad que a veces el propio Estado promueve a través de la contratación de camionetas quitando el protagonismo al servicio que prestan los particulares”, agregó Sosa.

Por su parte, el Presidente de la Comisión de Transporte del Centro Comercial e Industrial de Salto, Pedro Achigar, se quejó de las resoluciones que se toman en Montevideo con la mentalidad de la gente de la capital del país, sin tener en cuenta la realidad del interior.